Pesquisa Quaest para presidente: Lula tem 39%; Flávio Bolsonaro tem 33% no 1º turno

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (13) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 39% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro com 33%. Romeu Zema e Ronaldo Caiado aparecem com 4% cada. Renan Santos tem 2%. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais.

Brancos, nulos e eleitores que afirmam não votar somam 10%. Já os indecisos representam 5% do eleitorado entrevistado.

O cenário anterior, de abril, mostrava Lula com 37% e Flávio Bolsonaro com 32%. Portanto, Lula cresceu dois pontos e Flávio, um ponto.

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Intenções de voto para presidente no 1º turno (Maio/2026):

Lula (PT): 39%

Flávio Bolsonaro (PL): 33%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Romeu Zema (Novo): 4%

Renan Santos (Missão): 2%

Augusto Cury (Avante): 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Samara Martins (UP): 1%

Branco/Nulo/Não vai votar: 10%

Indecisos: 5%

2º turno mostra empate técnico

No cenário de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o atual presidente tem 42% das intenções de voto, contra 41% de Flávio Bolsonaro. Eles estão tecnicamente empatados.

No levantamento anterior, realizado em abril, Flávio Bolsonaro aparecia numericamente à frente, com 42%, enquanto Lula tinha 40%. Agora, o petista oscilou dois pontos para cima e o senador caiu um ponto.

A pesquisa Quaest ouviu 2.004 eleitores, com idades a partir dos 16 anos, entre os dias 08 a 11 de maio. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.