Aldigueri acredita em recuo de Júnior Mano e candidatura de Cid ao Senado: 'Solicitação da bancada'

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado Romeu Aldigueri (PSB), voltou a defender a candidatura do senador Cid Gomes (PSB) à reeleição, ao afirmar que a solicitação da “maioria absoluta do partido” pode fazer o deputado federal Júnior Mano (PSB) recuar.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (3), Romeu Aldigueri foi questionado sobre a postura de Júnior Mano em reiterar a busca por uma vaga ao Senado, mesmo diante dos pedidos da bancada do PSB para que Cid busque mais um mandato no cargo. O deputado federal aposta no acordo com o próprio senador e no apoio de uma série de prefeitos para a postulação.

Por outro lado, o presidente da Alece lembrou a postura de deputados estaduais da bancada do PSB e outros aliados durante um encontro com Cid Gomes, na semana passada, em um restaurante em Fortaleza.

“Isso é normal, isso é do jogo político. O senador Cid tem um compromisso com o deputado Júnior Mano. Ao mesmo tempo, o deputado Júnior Mano já disse reiteradas vezes que não é problema que, se o senador Cid Gomes quiser ser candidato à reeleição, apoia a decisão do senador Cid. Os 40 candidatos e pré-candidatos à eleição na chapa de deputado estadual do PSB, no almoço que nós tivemos agora no Coreliano, de forma unânime, pediram ao senador Cid para ser candidato” Romeu Aldigueri Presidente da Alece

Na ocasião, membros do grupo voltaram a pedir que Cid dispute a reeleição. Conversas internas apontam que o senador se mostrou disposto a concorrer, mas tem tornado público o compromisso em lançar Júnior Mano para a vaga, caso o PSB tenha esse espaço na chapa governista.

Em paralelo, Romeu não descartou a possibilidade de Júnior Mano recuar diante dos pedidos do grupo. O parlamentar acredita que os dois chegarão a um “denominador comum de forma muito tranquila”.

“Eu acho que esse entendimento é entre o senador Cid Gomes e o deputado Júnior Mano. E eu acredito que o entendimento vai ser chegar a uma solicitação da bancada estadual, dos pré-candidatos a estadual, da maioria absoluta do partido, do direito do senador Cid ser candidato à reeleição”, enfatizou o presidente da Alece.

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BANCADA PEDE CID CANDIDATO

A posição interna foi reiterada pelo líder do PSB na Alece, o deputado Marcos Sobreira (PSB). O político também defende a reeleição de Cid, mas entende o anseio de Júnior Mano.

“Acho que como o Cid lançou a candidatura, ele está insistindo no direito normal dele de ser candidato, faz parte do jogo. Isso deve agora em junho ou julho começar a afunilar, ter uma discussão, ver a viabilidade, ver quem tem viabilidade eleitoral para disputar e para ganhar a eleição” Marcos Sobreira Líder do PSB na Alece

Na semana passada, a deputada Lia Gomes (PSB) também falou sobre o assunto. “O pessoal do nosso grupo acha que o mandato do Cid, eu já disse isso reiteradas vezes, ele fortalece muito a nossa atuação como deputado, principalmente também no apoio que ele dá”, pontuou a irmã de Cid. “Eu, inclusive, defendo que ele seja candidato”, acrescentou.

“Analisando friamente o que ele (Cid) disse, eu vejo que ele colocou a decisão aí na mão do Júnior Mano, né? Que ele disse que não, não vai voltar atrás, é um compromisso muito antigo que ele tem com o Júnior Mano. E eu acho que vai ficar aí essa possibilidade”, pontuou Lia Gomes.