Grupo utilizou ‘tbt’ nas redes sociais para resgatar fotos ao lado dos líderes cearenses.
Com Cid Gomes e Camilo Santana, PSB e PT concentram mais de 65% das prefeituras cearenses
Novos nomes ampliam base do PSB no Ceará e impulsionam Junior Mano como pré-candidato em 2026
Novos filiados alçam, com ampla vantagem, o PSB a maior partido do Ceará em número de prefeituras
Secretária estadual de Mulheres, ela participou de evento de filiação de Acilon Gonçalves e sete prefeitos ao PSB
Chegando a 72 prefeituras sob seu comando, PSB consolida força nos municípios e amplia peso político de Cid Gomes para 2026
Ailton Marcos Fontenele Vieira, conhecido como Sargento Ailton, é lotado como assessor especial no Antigo Gabinete do Prefeito
Ex-ministro participou de comemoração dos 50 de Roberto Cláudio nesta sexta-feira (15)
Secretária das Mulheres do Ceará comentou o atual panorama das movimentações para 2026, o que passa também pelo irmão Ciro Gomes
Senador vendeu cervejas e operou máquinas de cartão no setor mais popular da ExpoCrato 2025