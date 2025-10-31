Diário do Nordeste
Foto mostra Elmano de Freitas, Camilo Santana, Jade Romero e Cid Gomes durante ato de campanha

PontoPoder

Após filiação de Ciro ao PSDB, base governista reage com publicações em apoio a Elmano, Cid e Camilo

Grupo utilizou ‘tbt’ nas redes sociais para resgatar fotos ao lado dos líderes cearenses.

Marcos Moreira 25 de Outubro de 2025
Foto mostra Cid Gomes e Camilo Santana em evento do PSB Ceará

PontoPoder

Em uma década, prefeitos do Ceará se aglomeram em poucos partidos, mobilizados por lideranças políticas

Com Cid Gomes e Camilo Santana, PSB e PT concentram mais de 65% das prefeituras cearenses

Marcos Moreira e Ingrid Campos 04 de Outubro de 2025
Cid e Junior Mano sobre o palanque ao lado de aliados

PontoPoder

Filiação de novos prefeitos ao PSB vira ato de apoio ao nome de Junior Mano na disputa pelo Senado

Novos nomes ampliam base do PSB no Ceará e impulsionam Junior Mano como pré-candidato em 2026

Igor Cavalcante e Ingrid Campos 04 de Outubro de 2025
Grupo de político em um palco durante evento do PSB. No centro, Acilon vestindo camiseta amarela com a inscrição “PSB 40 Ceará” aplaude sorrindo, cercado por apoiadores que também batem palmas e tiram fotos com celulares. Ao fundo, há uma decoração com balões brancos e amarelos e um painel com símbolos gráficos e o mapa do Ceará. A atmosfera é festiva e de celebração.

PontoPoder

Com a benção de Cid Gomes, Acilon Gonçalves e mais sete prefeitos se filiam ao PSB

Novos filiados alçam, com ampla vantagem, o PSB a maior partido do Ceará em número de prefeituras

Igor Cavalcante e Ingrid Campos 03 de Outubro de 2025
Secretária estadual de Mulheres e deputada estadual licenciada, Lia Gomes

PontoPoder

Lia Gomes vê aproximação 'tímida' entre Cid e Ciro: 'O tempo vai aplacando as raivas'

Secretária estadual de Mulheres, ela participou de evento de filiação de Acilon Gonçalves e sete prefeitos ao PSB

Luana Barros e Ingrid Campos 03 de Outubro de 2025
Cid Gomes durante entrevista à imprensa. Ele veste camisa azul e está ao lado de Evandro Leitão

PontoPoder

Influência de Cid amplia força do PSB Ceará nas prefeituras mesmo sem controle da máquina estadual

Chegando a 72 prefeituras sob seu comando, PSB consolida força nos municípios e amplia peso político de Cid Gomes para 2026

Igor Cavalcante 03 de Outubro de 2025
Oscar Rodrigues e Sargento Ailton

PontoPoder

PM condenado por liderar motim em que Cid foi baleado recebe mais de R$ 14 mil na gestão de Sobral

Ailton Marcos Fontenele Vieira, conhecido como Sargento Ailton, é lotado como assessor especial no Antigo Gabinete do Prefeito

Bruno Leite 22 de Agosto de 2025
Cid e Ciro Gomes em foto lado a lado no plenário do Senado Federal

PontoPoder

Ciro deseja que Cid 'seja feliz', mas diz que ele 'está do lado dos que estão destruindo o Ceará'

Ex-ministro participou de comemoração dos 50 de Roberto Cláudio nesta sexta-feira (15)

Luana Barros e Marcos Moreira 15 de Agosto de 2025
Foto mostra Lia Gomes durante entrevista ao PontoPoder no final de janeiro de 2025

PontoPoder

Lia Gomes fala sobre desistência de Cid em disputar Senado e diz que não tem contato com Júnior Mano

Secretária das Mulheres do Ceará comentou o atual panorama das movimentações para 2026, o que passa também pelo irmão Ciro Gomes

Marcos Moreira 21 de Julho de 2025
Senador Cid Gomes dentro de barraca de bebidas durante a Expocrato 2025

PontoPoder

Cid Gomes é flagrado como atendente de barraca de bebidas em festa no interior do Ceará

Senador vendeu cervejas e operou máquinas de cartão no setor mais popular da ExpoCrato 2025

Marcos Moreira 21 de Julho de 2025
