Com a benção de Cid Gomes, Acilon Gonçalves e mais sete prefeitos se filiam ao PSB
Novos filiados alçam, com ampla vantagem, o PSB a maior partido do Ceará em número de prefeituras
Com o aval do senador Cid Gomes (PSB), o ex-prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, oficializou sua filiação ao PSB na noite desta sexta-feira (3). No mesmo ato, sete prefeitos cearenses aderiram à legenda, reforçando a estratégia da legenda de ampliar sua influência de olho nas eleições de 2026.
Com as novas adesões, o PSB passa a comandar 72 prefeituras no Ceará, consolidando-se como o partido com o maior número de gestores no Executivo dos municípios. No caso de Acilon, a filiação representa uma aposta da sigla em seu nome para a disputa à Câmara dos Deputados em 2026.
Além de Cid Gomes, participaram do evento o presidente estadual do partido, Eudoro Santana, e o deputado federal Junior Mano, nome defendido pelo senador para disputar sua sucessão na Casa Alta.
Veja quem são os novos prefeitos do PSB:
- Bruno Gonçalves (Aquiraz);
- Dr. Júnior (Eusébio);
- Marquinhos Tavares (Itaitinga);
- Ana Afif (Cascavel);
- Giordanna Mano (Nova Russas);
- Edim (Aracoiaba);
- Dilmara Amaral (Limoeiro do Norte).
Em seu discurso aos aliados, Eudoro Santana expôs a estratégia da sigla de chegar fortalecida nas tratativas para 2026.
"O nosso partido se prepara para uma eleição importante no próximo ano, para elegermos uma grande bancada federal. Certamente, o Acilon será candidato a deputado federal, nós poderemos eleger uma grande bancada estadual e vamos reeleger o nosso governador", disse.
"Eu sei que, às vezes, dizer isso é um certo orgulho, (dizer) que será o maior partido do Ceará, mas o PSB já é o maior partido, e vai eleger uma grande bancada estadual, e vai eleger uma grande bancada federal, para que nós possamos ajudar o Ceará a continuar no seu grande projeto"
De volta à base
A chegada de Acilon ao PSB marca também a retomada de uma parceria com antigos aliados. O ex-prefeito comandou o PL no Ceará entre 2019 e 2023, mas passou a enfrentar resistência interna após a filiação do ex-presidente Jair Bolsonaro ao partido, em 2021.
O embate com os bolsonaristas cearenses culminou na perda do comando estadual da legenda para o deputado estadual Carmelo Neto, em novembro de 2023. Agora, o ex-prefeito do Eusébio concretiza seu retorno ao grupo governista, sob liderança de Cid Gomes.
Como mostrou o Diário do Nordeste, o reforço nos quadros do PSB amplia significativamente o peso da sigla no Ceará e reforça a capacidade de articulação de Cid Gomes na corrida por 2026.
Com 72 prefeituras sob seu comando — número que supera com ampla margem até o PT, que governa o Estado — o senador consolida sua influência sobre lideranças municipais e se posiciona como peça-chave nas negociações para o pleito do próximo ano.