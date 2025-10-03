Com a benção de Cid Gomes, Acilon Gonçalves e mais sete prefeitos se filiam ao PSB

Com o aval do senador Cid Gomes (PSB), o ex-prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, oficializou sua filiação ao PSB na noite desta sexta-feira (3). No mesmo ato, sete prefeitos cearenses aderiram à legenda, reforçando a estratégia da legenda de ampliar sua influência de olho nas eleições de 2026.

Com as novas adesões, o PSB passa a comandar 72 prefeituras no Ceará, consolidando-se como o partido com o maior número de gestores no Executivo dos municípios. No caso de Acilon, a filiação representa uma aposta da sigla em seu nome para a disputa à Câmara dos Deputados em 2026.

Além de Cid Gomes, participaram do evento o presidente estadual do partido, Eudoro Santana, e o deputado federal Junior Mano, nome defendido pelo senador para disputar sua sucessão na Casa Alta.

Veja quem são os novos prefeitos do PSB:

Bruno Gonçalves (Aquiraz);

Dr. Júnior (Eusébio);

Marquinhos Tavares (Itaitinga);

Ana Afif (Cascavel);

Giordanna Mano (Nova Russas);

Edim (Aracoiaba);

Dilmara Amaral (Limoeiro do Norte).

Em seu discurso aos aliados, Eudoro Santana expôs a estratégia da sigla de chegar fortalecida nas tratativas para 2026.

"O nosso partido se prepara para uma eleição importante no próximo ano, para elegermos uma grande bancada federal. Certamente, o Acilon será candidato a deputado federal, nós poderemos eleger uma grande bancada estadual e vamos reeleger o nosso governador", disse.

"Eu sei que, às vezes, dizer isso é um certo orgulho, (dizer) que será o maior partido do Ceará, mas o PSB já é o maior partido, e vai eleger uma grande bancada estadual, e vai eleger uma grande bancada federal, para que nós possamos ajudar o Ceará a continuar no seu grande projeto" Eudoro Santana Presidente do PSB Ceará

De volta à base

A chegada de Acilon ao PSB marca também a retomada de uma parceria com antigos aliados. O ex-prefeito comandou o PL no Ceará entre 2019 e 2023, mas passou a enfrentar resistência interna após a filiação do ex-presidente Jair Bolsonaro ao partido, em 2021.

O embate com os bolsonaristas cearenses culminou na perda do comando estadual da legenda para o deputado estadual Carmelo Neto, em novembro de 2023. Agora, o ex-prefeito do Eusébio concretiza seu retorno ao grupo governista, sob liderança de Cid Gomes.

Legenda: Em junho de 2022, Acilon Gonçalves, então presidente do PL Ceará, acompanhou Bolsonaro em agendas no Nordeste Foto: Reprodução/Instagram

Como mostrou o Diário do Nordeste, o reforço nos quadros do PSB amplia significativamente o peso da sigla no Ceará e reforça a capacidade de articulação de Cid Gomes na corrida por 2026.

Com 72 prefeituras sob seu comando — número que supera com ampla margem até o PT, que governa o Estado — o senador consolida sua influência sobre lideranças municipais e se posiciona como peça-chave nas negociações para o pleito do próximo ano.