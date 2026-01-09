PL que determina que vítimas de violência doméstica sejam atendidas por mulheres avança na Câmara

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou em dezembro proposta que determina que mulheres vítimas de violência doméstica e familiar sejam atendidas por profissionais mulheres. O texto modifica a Lei Maria da Penha e a Lei Orgânica da Saúde.

O colegiado aprovou um substituto da relatora, deputada Célia Xakriabá (Psol-MG), ao Projeto de Lei nº 3881/24, de autoria da deputada Lêda Borges (PSDB-GO). A redação atual incorpora sugestão da deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP), que substitui a expressão "sexo feminino" por "mulheres".

O projeto tramita em caráter conclusivo e segue para análise das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania antes de ir a plenário.

Adequação à terminologia de outras normas

Conforme a relatora, a mudança adequa o texto legislativo à terminologia de outras normas.

"A expressão 'mulheres' é a forma mais adequada para designar as condutas abrangidas pelos mecanismos de proteção às vítimas, conferindo ao texto maior clareza e segurança jurídica", reconheceu Xakirabá.

Veja os principais pontos da proposta

Atendimento policial especializado, principalmente nas Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam), realizado preferencialmente por policiais mulheres;

Preferência no atendimento em serviços de saúde, educação, assistência social, segurança e centros de perícia médico-legal;

Previsão nos orçamentos da seguridade social e do Ministério Público de recursos para equipes multidisciplinares compostas por servidoras mulheres;

No SUS, direito a atendimento preferencialmente por profissionais de saúde mulheres, em ambiente que garanta privacidade e restrinja o acesso de terceiros, em especial o do agressor.

Quais são os 6 tipos de violência contra a mulher?

Violência física

Qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher.

Violência psicológica

Ações que causem dano emocional ou diminuam a autoestima;

Condutas que prejudiquem o desenvolvimento ou controlem ações, crenças e decisões, como ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, insulto, chantagem, ridicularização, exploração, limitação do direito de ir e vir e violação da intimidade.

Violência sexual

Constranger a mulher a presenciar ou participar de relação sexual não desejada;

Impedir uso de métodos contraceptivos;

Forçar matrimônio, gravidez, aborto ou prostituição;

Limitar ou anular direitos sexuais e reprodutivos.

Violência patrimonial

Retenção, subtração ou destruição de objetos, documentos pessoais, bens, valores ou recursos econômicos.

Violência moral

Condutas que configurem calúnia, difamação ou injúria.

Quais são os dados sobre a violência doméstica em 2025?

A Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, feita pelo Instituto de Pesquisa DataSenado, revelou que 3,7 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar em 2025. O levantamento também concluiu que a maioria das agressões ocorreu na presença de outras pessoas.

O estudo apontou ainda que, em 40% dos casos de violência, as testemunhas adultas presentes não ofereceram ajuda às vítimas.