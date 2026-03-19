Secretário de São Luís do Curu (CE) é morto a tiros; prefeito lamenta

O secretário de Administração de São Luís do Curu (CE), Ricardo Abreu Barroso, de 64 anos, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (19). O crime aconteceu no Centro do município, a 82 km de Fortaleza, em um depósito de construção de propriedade da vítima.

De acordo com testemunhas, Ricardo foi surpreendido por disparos de arma de fogo no local. Ainda não há detalhamento sobre a quantidade de suspeitos envolvidos na ação.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou, por meio de nota, que foram cumpridas diligências no município a respeito do homicídio.

Veja também PontoPoder Cinco cidades cearenses nunca reelegeram prefeitos; 27 cidades só reelegeram prefeito uma vez Segurança Polícia Civil prende homem por extorsão contra empresa de internet no Ceará

“A vítima, um homem ainda não identificado formalmente, foi morta por disparos de arma de fogo em um estabelecimento comercial. Equipes da Polícia Civil estão em campo com o objetivo de identificar a autoria do crime”, comunicou a nota.

Ainda segundo a secretária, é a Delegacia de Polícia Civil de São Luís do Curu que tocará as investigações. “Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também estão no local. A ocorrência está em andamento”, complementou.

Quem foi o secretário morto?

Nome conhecido na política local, o secretário municipal Ricardo Abreu Barroso já havia exercido dois mandatos como vereador. Alguns de seus familiares seguiram caminhos semelhantes: seu filho, Júnior Abreu (PSB), é presidente da Câmara Municipal, e seu sobrinho, Tiago Abreu (PSB), é o prefeito da cidade.

Ricardo chegou a presidir a Casa Legislativa e também comandou o diretório local do Partido dos Trabalhadores (PT).

Pelas redes sociais, o prefeito lamentou a morte do tio, destacando a sua trajetória no serviço público.

“Mais do que exercer sua função. Ricardo foi um homem dedicado. comprometido com o trabalho e com a população, sempre guiado pelo respeito e responsabilidade. Para mim, fica a saudade do tio presente, das conversas e dos momentos simples que hoje se tornam lembranças marcantes”, disse.