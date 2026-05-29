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Legislativo Judiciário Executivo

TRE-CE reconta votos e Priscila Costa vai assumir mandato de deputada no lugar de Dayany Bittencourt

O resultado foi anunciado nesta sexta-feira, na sede da Justiça Eleitoral.

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
PontoPoder
Deputada Priscila Costa, discursando em microfone na Câmara dos Deputados.
Legenda: Priscila Costa chegou a assumir mandato de deputada como suplente, agora será efetivada na função.
Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados.

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) recontou os votos para deputado federal nas eleições de 2022. Com os novos números, a vereadora Priscila Costa (PL) se torna oficialmente deputada pelo Estado. A  retotalização ocorreu nesta sexta-feira (29), por ordem do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que anulou os votos Heitor Freire, suplente de deputado federal pelo União Brasil, no último dia 21 de maio. 

O desembargador Emanuel Leite Albuquerque, corregedor e vice-presidente da Corte eleitoral, foi o responsável pelo novo cálculo, que ocorreu na sede do Tribunal. 

O agora ex-parlamentar, atualmente filiado ao Podemos, foi condenado por captação e gastos ilícitos de recursos de campanha. Anteriormente, ele integrava os quadros do União Brasil, o que gerou a recontagem de votos da chapa, levando à perda de mandado de Dayany Bittencourt (União).

Recontagem de votos

O cálculo foi totalmente automatizado, feito pelo Sistema de Gerenciamento da Totalização (SISOT), que processou os dados. 

Esse sistema foi o mesmo utilizado e lacrado das eleições de 2022. Eles atualizaram o registro de candidaturas e processaram o arquivo enviado pelo sistema. Em seguida, houve a totalização propriamente dita e foi gerado o relatório, que foi juntado ao processo da eleição de 2022, desarquivado para o procedimento.

Acompanharam a retotalização o advogado Pedro Teixeira Cavalcante Neto (representando o PL), a advogada Clara Rachel Feitosa Petrola (representando a presidência da OAB CE) e o deputado federal André Fernandes (presidente do PL).

Perda de mandato para o União Brasil

A agora ex-deputada Dayany Bittencourt obteve 54.526 votos e ficou na última colocação entre os eleitos pelo União Brasil. A parlamentar foi eleita nas chamadas sobras, quando o ocupante de cargo proporcional consegue se viabilizar por conta da distribuição das vagas restantes para os partidos que melhor performaram na disputa proporcional.

Ao falar da decisão, Dayany disse ser vítima de violência política de gênero e disse ter ficado "triste" e "abalada" com a decisão. 

"Tiraram o meu mandato. Parece mentira, mas infelizmente é verdade. Depois de três anos e meio da eleição, a Justiça Eleitoral resolveu fazer uma recontagem de votos que vai me tirar da cadeira de deputada. Isso é violência política de gênero", disse. 

"Dói muito. Dói porque eu não fui acusada de nada. Dói porque eu não cometi nenhum erro".

Ao comentar o caso, o ex-deputado federal Capitão Wagner (União), marido de Dayany, disse que a decisão era "perseguição política" e uma tentativa de atingi-lo, porque ele nunca se rendeu ao sistema".

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