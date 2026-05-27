Federação União Progressista é oficializada no Ceará; veja composição

A Justiça Eleitoral oficializou a composição definitiva da federação União Progressista no Ceará, consolidando o bloco político formado por União Brasil e Progressistas (PP) no estado. O documento foi oficializado na tarde de quarta-feira (27) e vai garantir a validade da federação no Ceará até 2029.

A composição oficializada coloca Capitão Wagner (União) na presidência estadual da federação e Roberto Cláudio (União) como vice-presidente. O colegiado também reúne nomes como a ex-deputada federal Dayany Bittencourt (União), o deputado federal Mauro Benevides Filho (União), além de outras figuras políticas.

A oficialização ocorre em meio às disputas políticas sobre o posicionamento da federação nas eleições de 2026 no Ceará. A composição reúne lideranças que hoje transitam entre campos distintos da política cearense e virou peça estratégica nas articulações da oposição ao governador Elmano de Freitas, do PT.

Nos bastidores, a federação passou a ser tratada como um dos principais ativos políticos da oposição, sobretudo após o avanço em torno da pré-candidatura de Ciro Gomes ao Palácio da Abolição.

Em meio às especulações sobre divergências internas entre os campos opostas da federação e dúvidas sobre o posicionamento definitivo, o presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda (União), manteve o desenho já alinhado anteriormente e consolidou de vez a estrutura partidária no Ceará.

'A gente só joga a toalha quando encerra a partida'

Mesmo com o avanço das articulações da oposição, o senador Camilo Santana (PT) afirmou, em entrevista ao PontoPoder nessa terça-feira (26), que ainda não descarta a possibilidade de aproximação da federação com o grupo governista no Ceará.

“A gente só joga a toalha quando encerra a partida, quando dá o apito final”, declarou o ex-ministro.

A fala, no entanto, ocorreu um dia antes da direção nacional da federação oficializar a composição estadual liderada pelo Capitão Wagner.

Em nota, Wagner afirmou que a consolidação da federação representa um avanço para o grupo político no estado.

“Essa oficialização representa um momento importante para o Ceará. A Federação União Progressista nasce forte, unida e com propósito. Estamos consolidando um grupo preparado para defender mudanças reais para o nosso estado, ao lado de lideranças que têm história, trabalho e compromisso com a população. Nosso apoio ao projeto liderado por Ciro Gomes é sólido e construído com diálogo, responsabilidade e pensando no futuro do Ceará”, afirmou.