Saiba como votaram os deputados cearenses na PEC pelo fim da escala 6x1

A Comissão da Câmara que analisa a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) pelo fim da escala 6x1 aprovou, nesta quarta-feira (27), o parecer do relator, deputado Leo Prates (Republicanos-BA). O texto-base foi aprovado com 34 votos a favor e 4 contra.

Os dois deputados cearenses presentes na votação da Comissão da Câmara, Luiz Gastão (PSD-CE) e Mauro Benevides Filho (União-CE), votaram a favor da redução da jornada semanal de trabalho de 44 horas para 40 horas.

Os quatro votos contrários à proposta foram dos seguintes deputados da região Sul: Gilson Marques (Novo-SC), Júlia Zanatta (PL-SC), Mauricio Marcon (PL-RS) e Osmar Terra (PL-RS).

Como votaram os cearenses

Luiz Gastão (PSD-CE): Sim

Mauro Benevides Filho (União-CE): Sim

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Próximos passos

Após aprovação da Comissão da Câmara, o texto deve passar pelo plenário antes de ser encaminhado ao Senado Federal. A votação da PEC no plenário está prevista para ocorrer ainda nesta quarta-feira.

A PEC propõe a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Além disso, fixa uma transição de até 14 meses para a redução de horas, com redução de duas horas após dois meses da promulgação da PEC.

Entenda as propostas pelo fim da escala 6x1

A PEC altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como legislações correlatas, para reduzir em quatro horas semanais a jornada de trabalho dos empregados em diferentes setores.

O texto do governo prevê um máximo de 40 horas semanais, com um teto de oito horas diárias e uma concessão de dois dias de repouso remunerado.

Entre as categorias trabalhistas abrangidas no texto estão os funcionários domésticos, setor comercial, radialistas, atletas, aeronautas e demais funções abarcadas na CLT e em legislações específicas.

A proposta estipula a redução da jornada concretizada em duas etapas:

As primeiras duas horas em até dois meses após a promulgação da PEC;

As quatro horas em até 12 meses após a redução das primeiras duas horas.

Com isso, haverá a garantia de ao menos duas folgas na semana. Os pisos salariais vigentes não devem ser alterados ou reduzidos.