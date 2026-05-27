Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Saiba como votaram os deputados cearenses na PEC pelo fim da escala 6x1

O texto-base foi aprovado com 34 votos a favor e 4 contra.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
foto da Câmara dos Deputados
Legenda: A votação da PEC no plenário está prevista para ocorrer ainda nesta quarta-feira.
Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados.

A Comissão da Câmara que analisa a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) pelo fim da escala 6x1 aprovou, nesta quarta-feira (27), o parecer do relator, deputado Leo Prates (Republicanos-BA). O texto-base foi aprovado com 34 votos a favor e 4 contra.

Os dois deputados cearenses presentes na votação da Comissão da Câmara, Luiz Gastão (PSD-CE) e Mauro Benevides Filho (União-CE), votaram a favor da redução da jornada semanal de trabalho de 44 horas para 40 horas.

Os quatro votos contrários à proposta foram dos seguintes deputados da região Sul: Gilson Marques (Novo-SC), Júlia Zanatta (PL-SC), Mauricio Marcon (PL-RS) e Osmar Terra (PL-RS).

Como votaram os cearenses

  • Luiz Gastão (PSD-CE): Sim
  • Mauro Benevides Filho (União-CE): Sim

Veja também

teaser image
PontoPoder

Lula e Motta chegam a acordo sobre escala 6x1 e estabelecem um ano para transição

teaser image
PontoPoder

Saiba o que muda se a PEC do fim da escala 6x1 for aprovada pela Câmara dos Deputados

Próximos passos

Após aprovação da Comissão da Câmara, o texto deve passar pelo plenário antes de ser encaminhado ao Senado Federal. A votação da PEC no plenário está prevista para ocorrer ainda nesta quarta-feira. 

A PEC propõe a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Além disso, fixa uma transição de até 14 meses para a redução de horas, com redução de duas horas após dois meses da promulgação da PEC.

Entenda as propostas pelo fim da escala 6x1

A PEC altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como legislações correlatas, para reduzir em quatro horas semanais a jornada de trabalho dos empregados em diferentes setores.

O texto do governo prevê um máximo de 40 horas semanais, com um teto de oito horas diárias e uma concessão de dois dias de repouso remunerado. 

Entre as categorias trabalhistas abrangidas no texto estão os funcionários domésticos, setor comercial, radialistas, atletas, aeronautas e demais funções abarcadas na CLT e em legislações específicas.

A proposta estipula a redução da jornada concretizada em duas etapas:

  • As primeiras duas horas em até dois meses após a promulgação da PEC;
  • As quatro horas em até 12 meses após a redução das primeiras duas horas.

Com isso, haverá a garantia de ao menos duas folgas na semana. Os pisos salariais vigentes não devem ser alterados ou reduzidos. 

Assuntos Relacionados
foto da Câmara dos Deputados
PontoPoder

Saiba como votaram os deputados cearenses na PEC pelo fim da escala 6x1

O texto-base foi aprovado com 34 votos a favor e 4 contra.

Redação
Há 16 minutos
Roberto Cláudio e Capitão Wagner durante anúncio do comando da Federação União Progressista no Ceará.
PontoPoder

Federação União Progressista é oficializada no Ceará; veja composição

Oficialização ocorre um dia após Camilo Santana afirmar que ainda não descarta aproximação da federação com o grupo governista no Ceará.

Beatriz Matos, de Brasília
Há 34 minutos
Lia Gomes durante discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).
PontoPoder

Lia defende Ciro de acusação de traição e diz que Cid deixa decisão do Senado na mão de Júnior Mano

Deputada estadual voltou a comentar as articulações políticas envolvendo os irmãos, rompidos politicamente desde 2022.

Marcos Moreira
Há 2 horas
Imagem da Câmara dos Deputados, para ilustrar matéria sobre comissão da Câmara aprova texto-base da PEC pelo fim da escala 6x1.
PontoPoder

Comissão da Câmara aprova texto-base da PEC pelo fim da escala 6x1

Parecer foi aprovado 34 votos a favor e 4 contra.

Redação
Há 2 horas
Foto do ministeo Nunes Marques do STF para ilustrar matéria sobre revisão de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Ministro Nunes Marques pede parecer da PGR sobre revisão de condenação de Bolsonaro

Relator do caso, o ministro, após receber a manifestação da procuradoria, deve decidir a questão.

Redação e Agência Brasil
27 de Maio de 2026
Foto montagem das vereadoras de Fortaleza Adriana Almeida, Adriana Gerônimo e Mari Lacerda.
PontoPoder

Vereadoras denunciam Lael Sena ao MPCE por intolerância, após episódio em escola de Fortaleza

Situação denunciada ocorreu na última segunda-feira (25), durante ação do político em um Centro de Educação Infantil no Conjunto Palmeiras.

Bruno Leite
27 de Maio de 2026
‘Foi um pedido do próprio governador’, diz Camilo Santana sobre saída do MEC
PontoPoder

‘Foi um pedido do próprio governador’, diz Camilo Santana sobre saída do MEC

O senador deixou a Pasta no último dia 2 de abril, dentro do prazo de desincompatibilização exigido pela Justiça Eleitoral para eventuais candidatos no pleito deste ano.

Igor Cavalcante
27 de Maio de 2026
Celular exibe aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ao lado de carteiras de trabalho físicas sobre uma mesa.
PontoPoder

Saiba o que muda se a PEC do fim da escala 6x1 for aprovada pela Câmara dos Deputados

Após ser aprovada em comissão, proposta deve ser analisada no plenário nesta quinta (28).

Luana Barros
27 de Maio de 2026
Deputados durante reunião Comissão de Constituição e Justiça da Alece desta terça-feira.
PontoPoder

Oposição barra votação do novo Código de Ética da Alece após pedido de vistas e pacote de emendas

Regramento está travado na Assembleia por falta de consenso, mesmo diante de cobrança da presidência.

Marcos Moreira
27 de Maio de 2026
Valor proposto pelo governo garante ganho real com aumento de 5,4%.
PontoPoder

Senado aprova reajuste do piso dos professores para R$ 5,1 mil em 2026

Agora, texto segue para sanção presidencial.

Redação
27 de Maio de 2026
Cid Gomes, Elizeu Monteiro e Romeu Aldigueri
Inácio Aguiar

Cid confirma disposição de concorrer, mas cita compromisso com Júnior Mano

Em encontro com aliados nesta terça-feira (26), o senador ouviu um apelo dos aliados para que seja candidato

Inácio Aguiar
27 de Maio de 2026
Camilo não descarta apoio da federação União PP a Elmano: ‘Só jogo a toalha quando acaba a partida'
PontoPoder

Camilo não descarta apoio da federação União PP a Elmano: ‘Só jogo a toalha quando acaba a partida'

O senador concedeu entrevista exclusiva para a live do PontoPoder desta terça-feira (26).

Igor Cavalcante
26 de Maio de 2026
Camilo acusa Ciro de traição e diz que ex-aliado voltou ao Ceará 'movido pelo ódio'
PontoPoder

Camilo acusa Ciro de traição e diz que ex-aliado voltou ao Ceará 'movido pelo ódio'

O senador concedeu entrevista exclusiva para a live do PontoPoder desta terça-feira (26).

Igor Cavalcante
26 de Maio de 2026
Flávio Bolsonaro posa em pé ao lado de Donald Trump, que está sentado em seu escritório oficial na Casa Branca.
PontoPoder

Flávio Bolsonaro é recebido por Trump nos Estados Unidos em meio à crise com Vorcaro

O diálogo é visto como uma forma de fortalecer a imagem política do senador.

Redação
26 de Maio de 2026
foto do deputado cassado Eduardo Bolsonaro.
PontoPoder

Moraes determina que PGR se manifeste sobre investigação contra Eduardo Bolsonaro

Pedido solicita inclusão de Flávio e Jair Bolsonaro na investigação que mira as negociações financeiras do filme “Dark Horse” com Daniel Vorcaro.

Redação
26 de Maio de 2026
Imagem mostra palco com dezenas de espectadores que assistem a palestras do Seminário de Prefeitos.
PontoPoder

14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026: programação terá temas de impacto para cidades

Os assuntos estão alinhados com a temática escolhida: “Governar com Estratégia, Inovar para Resultados”. O Seminário será nos dias 15 e 16 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

Redação
26 de Maio de 2026
Mulher branca, com blusa branca e calça jeans, atrás de cabine de votação com símbolo da Justiça Eleitoral.
PontoPoder

Campanhas eleitorais de 2026 têm integração de novas e velhas estratégias de marketing

Especialistas destacam ‘uma virada estrutural’ para as propagandas deste pleito.

Milenna Murta*
26 de Maio de 2026
O político Paulo Duarte fala ao microfone durante encontro com apoiadores em espaço coberto. Pessoas ao redor usam adesivos de campanha e acompanham o discurso.
PontoPoder

Ex-deputado cearense Paulo Duarte morre aos 71 anos

Ele também foi prefeito de Limoeiro do Norte.

Milenna Murta*
26 de Maio de 2026
Cid Gomes comunicou a Elmano que aceita concorrer ao Senado, mas há condições
Inácio Aguiar

Cid Gomes comunicou a Elmano que aceita concorrer ao Senado, mas há condições

Senador estava resistente a concorrer; grupo governista planeja antecipar composição da chapa

Inácio Aguiar
26 de Maio de 2026
Deputado estadual Guilherme Landim, prefeito Evandro Leitão e deputado federal Yury do Paredão
Inácio Aguiar

Câmara Municipal de Fortaleza concede título de cidadão a deputado federal

Yury do Paredão (MDB) tem maior parte de sua base política no Cariri, mas está expandindo atuação

Redação
25 de Maio de 2026