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Flávio Bolsonaro é recebido por Trump nos Estados Unidos em meio à crise com Vorcaro

O diálogo é visto como uma forma de fortalecer a imagem política do senador.

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Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Flávio Bolsonaro posa em pé ao lado de Donald Trump, que está sentado em seu escritório oficial na Casa Branca.
Legenda: Flávio Bolsonaro e Donald Trump se encontraram nesta terça-feira (26), em Washington.
Foto: Reprodução/Instagram.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi recebido nesta terça-feira (26), em Washington, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O encontro na Casa Branca foi articulado pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e pelo influenciador Paulo Figueiredo, em meio à pré-campanha presidencial do herdeiro de Jair Bolsonaro (PL).

Segundo o jornal O Globo, o diálogo é tratado por pessoas próximas ao senador como uma forma de fortalecer a imagem política dele após as revelações sobre a relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

O encontro durou cerca de 1h40min e ocorreu no Salão Oval da Casa Branca, escritório principal de Trump. Na conversa, foram abordados temas como segurança pública, cooperação internacional no enfrentamento ao crime organizado e investimentos estratégicos.

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Isso porque, nas últimas semanas, Flávio estampou o noticiário devido à exposição de sua relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso por envolvimento em fraudes financeiras.

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