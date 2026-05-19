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Flávio Bolsonaro admite encontro com Vorcaro: 'Estive com ele mais uma vez'

A reunião teria ocorrido após a primeira prisão de Vorcaro, quando o banqueiro já estava com tornozeleira eletrônica.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:23)
PontoPoder
Montagem com Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro para matéria onde senador pede dinheiro a empresário para financiar filme sobre pai.
Legenda: Reportagem mostrou que Flávio pediu dinheiro a Vorcaro para financiar filme sobre Jair Bolsonaro.
Foto: Andressa Anholete/Agência Senado e Wikimedia Commons.

O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República, confessou nesta terça-feira (19) ter se encontrado com Daniel Vorcaro, banqueiro do banco Master, no fim de 2025.

A reunião teria ocorrido após a primeira prisão de Vorcaro, quando ele já estava com tornozeleira eletrônica. O motivo do encontro, segundo Flávio, seria para "botar um ponto final na questão" do financiamento do filme "Dark Horse", a cinebiografia sobre Jair Bolsonaro, pai do senador.

Flávio já havia admitido ter negociado e até cobrado pagamentos de Vorcaro. O banqueiro teria repassado uma quantia de R$ 61 milhões ao projeto antes de ser preso. As informações são do portal Metrópoles.

"No final de 2025, foi aquele áudio que todos ouviram e que eu peço uma luz para saber, uma palavra final, sobre o que é que vai acontecer, porque o filme já estava num grande risco do filme ser encerrado, inclusive, seria uma grande catástrofe e no dia seguinte, em que ele foi preso", afirmou Flávio.

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Conforme o senador, a partir da prisão de Vorcaro, foi uma "virada de chave" para entender que a situação era "muito mais grave".

Em função disso, eu trago aqui pra vocês [...]. Eu estive com ele mais uma vez após esse evento, quando ele teve a... passou a usar o monitoramento eletrônico e ele não podia ser na cidade de São Paulo
Flávio Bolsonaro
Senador

O filho de Bolsonaro comentou ainda que queria ter sido avisado por Vorcaro sobre a situação do banqueiro com as investigações de fraude.

"Eu fui, sim, para o encontro dele, para botar um ponto final nessa história, é dizer que se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo, e o filme não ocorreria risco. Então, foi uma grande dificuldade nesse momento, arrumar outros investidores pudessem concluir esse filme", disse o pré-candidato à presidência pelo PL.

Entenda o caso do Banco Master

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, está preso desde 4 de março, quando foi capturado pela Polícia Federal durante a terceira fase da Operação Compliance Zero.

A investigação apura fraudes financeiras na instituição e uma tentativa de aquisição dela pelo Banco Regional de Brasília (BRB), vinculado ao Governo do Distrito Federal (GDF).

O ministro André Mendonça autorizou a prisão do banqueiro após pedido da PF, baseado em elementos que indicam que ele teria dado ordens diretas a outros investigados para intimidar jornalistas, ex-funcionários e empresários, além de ter tido acesso antecipado a informações sigilosas da apuração.

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