Ciro sinaliza Roberto Cláudio como vice ao governo do Ceará: 'União de forças políticas'

Durante o lançamento da pré-candidatura ao Governo do Ceará, o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) sinalizou o nome de Roberto Cláudio para compor sua chapa como vice-governador do Estado.

A indicação do ex-prefeito de Fortaleza já havia sido ventilada antes da pré-campanha e agora se consolida no discurso de Ciro no evento, realizado na manhã deste sábado (16), no Conjunto Ceará.

O Roberto eu vou chamar para ser meu vice, se vocês toparem, se vocês concordarem Ciro Gomes Pré-candidato ao governo do Ceará

União de forças, diz Roberto Cláudio

Em vídeo exibido no evento, Roberto Cláudio afirma que a pré-candidatura é "movimento de união de forças políticas distintas".

"Temos um grande proposito: dizer basta. Agora é hora de esperança e reconstrução do Ceará. Agora é hora de Ciro para o Ceará. Precisamos mais do que em qualquer outro momento de um líder forte, corajoso, que enfrente os desafios difíceis e que tenha moral e competência", afirmou o ex-prefeito de Fortaleza