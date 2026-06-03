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Prefeito de Caucaia, Naumi Amorim sofre infarto e passa por procedimento de urgência

O político está em processo de recuperação após a intervenção cirúrgica bem sucedida.

Escrito por
Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
(Atualizado às 16:34)
PontoPoder
Naumi Amorim sentado no gabinete de prefeito. Ele olha para a câmera e sorri.
Legenda: Naumi Amorim está em processo de recuperação.
Foto: Reprodução/Instagram @naumiamorimoficial.

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), sofreu um infarto agudo de miocárdio na última terça-feira (2). O político foi submetido a um procedimento médico de urgência para a implantação de um stent. Segundo a primeira-dama de Caucaia, Érika Amorim, o gestor se recupera bem.

Ainda na terça-feira, o perfil oficial do prefeito nas redes sociais informou que o político passou por "um susto com a saúde". Sem entrar em detalhes, ele disse que iria aproveitar o feriado para diminuir o ritmo. "Já na próxima segunda estou de volta na correria, se Deus quiser", completou.

Já nesta quarta-feira (3), a primeira-dama publicou um vídeo em que explica o ocorrido. Logo após visitar o marido, ela disse que ele precisou fazer um cateterismo de urgência por conta do infarto agudo do miocárdio.

Os médicos implantaram um stent no político. O objeto tem um formato tubular e é estruturado como uma malha que mantém a artéria ou a veia aberta, restabelecendo o fluxo sanguíneo. O procedimento é minimamente invasivo e é feito por meio de um cateter conduzido até o local.

"Tudo correu bem, ele disse que está doido para voltar a trabalhar. Eu disse: 'Calma, Deus permite que as coisas aconteçam como um alerta para a gente se cuidar mais, desacelerar um pouco'", disse a primeira-dama.

O PontoPoder questionou a assessoria de imprensa do prefeito sobre a previsão de alta e aguarda mais informações sobre o estado de saúde do gestor.

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