Prefeito de Caucaia, Naumi Amorim sofre infarto e passa por procedimento de urgência

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), sofreu um infarto agudo de miocárdio na última terça-feira (2). O político foi submetido a um procedimento médico de urgência para a implantação de um stent. Segundo a primeira-dama de Caucaia, Érika Amorim, o gestor se recupera bem.

Ainda na terça-feira, o perfil oficial do prefeito nas redes sociais informou que o político passou por "um susto com a saúde". Sem entrar em detalhes, ele disse que iria aproveitar o feriado para diminuir o ritmo. "Já na próxima segunda estou de volta na correria, se Deus quiser", completou.

Já nesta quarta-feira (3), a primeira-dama publicou um vídeo em que explica o ocorrido. Logo após visitar o marido, ela disse que ele precisou fazer um cateterismo de urgência por conta do infarto agudo do miocárdio.

Os médicos implantaram um stent no político. O objeto tem um formato tubular e é estruturado como uma malha que mantém a artéria ou a veia aberta, restabelecendo o fluxo sanguíneo. O procedimento é minimamente invasivo e é feito por meio de um cateter conduzido até o local.

"Tudo correu bem, ele disse que está doido para voltar a trabalhar. Eu disse: 'Calma, Deus permite que as coisas aconteçam como um alerta para a gente se cuidar mais, desacelerar um pouco'", disse a primeira-dama.

O PontoPoder questionou a assessoria de imprensa do prefeito sobre a previsão de alta e aguarda mais informações sobre o estado de saúde do gestor.