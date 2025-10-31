Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Viatura com celulares apreendidos ilustra matéria sobre prisão de suspeito de receptação em Caucaia.

Segurança

Suspeito de receptação é preso com 21 celulares em Caucaia

O homem estaria envolvido no esquema de manipulação de corridas por aplicativo.

Redação 30 de Outubro de 2025
Jornalistas do Sistema Verdes Mares após premiação.

Ceará

SVM vence prêmio Aecipp de Jornalismo nas categorias rádio e TV

Esse é o 4º Prêmio de Comunicação da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém

Redação 29 de Outubro de 2025
Indígenas do povo Tapeba.

Ceará

Demarcação física do território Tapeba, em Caucaia, chega ao fim nesta semana; entenda processo

Esta é a última das quatro terras indígenas do Ceará demarcadas em acordo de cooperação técnica firmado em 2023

Redação 24 de Setembro de 2025
Imagem de motoneta elétrica da marca Duact

Negócios

Ceará atrai montadora de mobilete elétrica com modelo a partir de R$ 8,9 mil

Veículo não precisa de CNH e é voltado para micromobilidade

Redação 19 de Setembro de 2025
Imagem de um policial penal fardado de costas

Segurança

Policial penal atira em carro durante briga de trânsito em Caucaia, é detido e liberado após fiança

A arma do agente foi apreendida

Redação 14 de Setembro de 2025
Maquinetas, dinheiro e cartões apreendidos pelos policiais civis em residência no município de Caucaia

Segurança

Quadrilha é presa suspeita de aplicar golpes virtuais em Caucaia, no Ceará

Grupo comprava contas e cartões de crédito em nome de terceiros

Redação 11 de Setembro de 2025
imagem mostra fachada do inss em fortaleza

Negócios

Idosas cearenses são usadas como 'laranjas' por associação investigada por fraudes do INSS

Associação falsificou documentos para inserir aposentadas na diretoria, segundo ações da Defensoria Pública do Ceará

Mariana Lemos 09 de Setembro de 2025
Homem entra em lotérica da Caixa, com as papeletas das loterias em destaque

Negócios

Duas apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3481 e levam mais de R$ 890 mil cada

Cinco apostas do Ceará tiveram 14 acertos e também foram premiadas

Redação 08 de Setembro de 2025
Rainer Cadete esteve em Caucaia para o aniversário de Maria Sooder

Zoeira

Rainer Cadete participa de festa luxuosa de empresária cearense em clima de intimidade

Evento com temática italiana celebrou aniversário de Maria Sooder, que reuniu glamour, música e emoção em Caucaia

Redação 08 de Setembro de 2025
Foto que contém passageiros entrando em linha de metrô em Fortaleza

Negócios

Unificação das Linhas Leste e Oeste do Metrofor prevê ligação entre Caucaia e Centro de Eventos

Conexão pode criar maior linha de metrô do Norte-Nordeste do Brasil, com 32 km de extensão

Luciano Rodrigues 08 de Setembro de 2025
1 2 3