Aposentados de Caucaia reclamam de atraso em pagamento após mudança de banco

O pagamento dos aposentados e pensionistas do município de Caucaia, referente ao mês de novembro, enfrenta atraso e falhas operacionais que vêm gerando transtornos e insegurança entre os beneficiários. A situação levou representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caucaia (Sindsep) a se dirigir, nesta quinta-feira (27), ao Instituto de Previdência do Município de Caucaia (IPMC) para cobrar explicações e uma solução imediata.

A presidente do Sindsep, Maria Santos, informou que o sindicato recebeu uma série de denúncias sobre o não pagamento e sobre inconsistências na folha deste mês, que coincide com a mudança da instituição bancária responsável pela operacionalização dos salários.

“Estamos recebendo diversas denúncias. Todo mês o pagamento sai entre os dias 23, 24 e 25. Este mês começou no dia 25, mas há vários problemas na folha. Dizem que o problema é aplicativo, mas não é verdade. Queremos a real informação do Instituto de Previdência”, afirmou Maria Santos em vídeo publicado no Instagram.

Promessas de pagamento

Segundo ela, aposentados e pensionistas têm ido ao Instituto repetidas vezes em busca de esclarecimentos, mas não obtêm previsão para o depósito. Alguns beneficiários, segundo o sindicato, foram orientados a aguardar 24 horas pelo repasse, mas retornaram dias depois sem que o pagamento tivesse sido liberado.

“Tem gente que veio na terça-feira, voltou hoje, e segue sem resposta. Já é quinta-feira e muitos relatam contas atrasadas. Precisamos de uma explicação ainda hoje”, cobrou Maria.

O Sindsep também solicitou que o presidente do Instituto de Previdência, Dr. Pedro, convoque a gerência do Banco Santander — novo responsável pelo repasse — para esclarecer se haverá uma equipe exclusiva para atendimento aos servidores e se esse suporte poderá ser realizado no próprio Instituto.

O que diz a Prefeitura de Caucaia?

A Prefeitura de Caucaia informou que está acompanhando a situação de servidores inativos que ainda não receberam proventos, mesmo após a abertura de contas no Santander — banco que assumiu recentemente o pagamento dos servidores do município no lugar do Bradesco.

Ainda segundo o poder municipal, o Instituto de Previdência do Município de Caucaia (IPMC) já realizou o pagamento da folha de pagamento do mês.

O órgão informou ainda que uma reunião está agendada para tarde hoje com o IPMC, Sindsep e a gerência do banco Santander com objetivo de resolver o problema de quem ainda não recebeu o pagamento.

O Município reforçou ainda que os servidores inativos que ainda não abriram conta no Santander devem dirigir-se à agência mais próxima para realizar o procedimento. Após a abertura da conta, o servidor deve procurar o IPMC para que o Município possa garantir a efetivação da remuneração.

A reportagem entrou em contato com o banco para saber informações de pagamento e aguarda posicionamento.