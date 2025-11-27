Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Aposentados de Caucaia reclamam de atraso em pagamento após mudança de banco

Previdência, sindicato e banco realizam reunião para solucionar problema nesta quinta (27).

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
Ceará
Mão com cédulas com notas R$ 100 e R$ 50 contando o dinheiro.
Legenda: Aposentados reclamam de mudança de banco e do atraso para o pagamento referente ao mês de novembro.
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil.

O pagamento dos aposentados e pensionistas do município de Caucaia, referente ao mês de novembro, enfrenta atraso e falhas operacionais que vêm gerando transtornos e insegurança entre os beneficiários. A situação levou representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caucaia (Sindsep) a se dirigir, nesta quinta-feira (27), ao Instituto de Previdência do Município de Caucaia (IPMC) para cobrar explicações e uma solução imediata.

A presidente do Sindsep, Maria Santos, informou que o sindicato recebeu uma série de denúncias sobre o não pagamento e sobre inconsistências na folha deste mês, que coincide com a mudança da instituição bancária responsável pela operacionalização dos salários.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Alece aprova criação de Delegacias de Homicídios em Caucaia, Maranguape e Maracanaú

teaser image
Ceará

Feridos, tumulto e fila gigante marcam abertura de loja em Caucaia

“Estamos recebendo diversas denúncias. Todo mês o pagamento sai entre os dias 23, 24 e 25. Este mês começou no dia 25, mas há vários problemas na folha. Dizem que o problema é aplicativo, mas não é verdade. Queremos a real informação do Instituto de Previdência”, afirmou Maria Santos em vídeo publicado no Instagram. 

Promessas de pagamento

Segundo ela, aposentados e pensionistas têm ido ao Instituto repetidas vezes em busca de esclarecimentos, mas não obtêm previsão para o depósito. Alguns beneficiários, segundo o sindicato, foram orientados a aguardar 24 horas pelo repasse, mas retornaram dias depois sem que o pagamento tivesse sido liberado.

“Tem gente que veio na terça-feira, voltou hoje, e segue sem resposta. Já é quinta-feira e muitos relatam contas atrasadas. Precisamos de uma explicação ainda hoje”, cobrou Maria.

O Sindsep também solicitou que o presidente do Instituto de Previdência, Dr. Pedro, convoque a gerência do Banco Santander — novo responsável pelo repasse — para esclarecer se haverá uma equipe exclusiva para atendimento aos servidores e se esse suporte poderá ser realizado no próprio Instituto.

O que diz a Prefeitura de Caucaia?

A Prefeitura de Caucaia informou que está acompanhando a situação de servidores inativos que ainda não receberam proventos, mesmo após a abertura de contas no Santander — banco que assumiu recentemente o pagamento dos servidores do município no lugar do Bradesco. 

Ainda segundo o poder municipal, o Instituto de Previdência do Município de Caucaia (IPMC) já realizou o pagamento da folha de pagamento do mês. 

O órgão informou ainda que uma reunião está agendada para tarde hoje com o IPMC, Sindsep e a gerência do banco Santander com objetivo de resolver o problema de quem ainda não recebeu o pagamento. 

O Município reforçou ainda que os servidores inativos que ainda não abriram conta no Santander devem dirigir-se à agência mais próxima para realizar o procedimento. Após a abertura da conta, o servidor deve procurar o IPMC para que o Município possa garantir a efetivação da remuneração.

A reportagem entrou em contato com o banco para saber informações de pagamento e aguarda posicionamento. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Mão com cédulas com notas R$ 100 e R$ 50 contando o dinheiro.
Ceará

Aposentados de Caucaia reclamam de atraso em pagamento após mudança de banco

Previdência, sindicato e banco realizam reunião para solucionar problema nesta quinta (27).

João Lima Neto
Há 1 hora
Foto em plano picado de uma pessoa de pé em uma trilha de terra e pedras em uma floresta ou mata densa. A pessoa usa uma camiseta azul e calças camufladas em tons escuros e botas. A vegetação verde exuberante circunda o chão e se estende até o céu, que está levemente visível.
Ceará

Comunicadores e ambientalistas são incluídos em programa de proteção do Ceará

Sigilo de identidade, apoio jurídico e psicológico e proteção policial estão entre as medidas que podem ser adotadas em casos de ameaça.

Clarice Nascimento
Há 2 horas
Caminhão com carga de cimento explode na Paupina, em Fortaleza
Ceará

Caminhão com carga de cimento explode na Paupina, em Fortaleza

O incidente não deixou feridos.

Redação
27 de Novembro de 2025
Biometria confunde irmãs e barra uma delas na entrada de academia
Ceará

Biometria confunde irmãs e barra uma delas na entrada de academia

Elane e Aline não são gêmeas, mas são sempre confundidas.

Geovana Almeida*
27 de Novembro de 2025
Menina sorridente com feições fofas sentada em carrinho de criança no interior de cinema, em frente ao letreiro do cinema, com ambiente agradável e diversão garantida.
Ceará

Menina com doença rara realiza sonho de ir ao cinema com apoio de hospital de Fortaleza

O caso aconteceu no Hospital Albert Sabin, em Fortaleza (CE).

Geovana Almeida*
27 de Novembro de 2025
Ceará

Saiba como usar a nova plataforma de transferência digital de veículos no Ceará

Sistema moderniza o processo de compra e venda, reduz custos e facilita o atendimento ao cidadão

Agência de Conteúdo DN
27 de Novembro de 2025
Ceará

Qual a situação das obras dos novos IFCEs em Fortaleza ?

A construção dos 2 campi do Instituto Federal na Capital foi anunciada pelo MEC em março de 2024.

Thatiany Nascimento
27 de Novembro de 2025
Ceará

Unifor lança ebook gratuito sobre cursos de Arquitetura e Design

Formações contemplam diferentes perfis de profissionais e englobam todas as áreas do Design

Agência de Conteúdo DN
27 de Novembro de 2025
Ceará

North Shopping Fortaleza anuncia ativações e descontos na Black Friday

Programação inclui interações, recompensas e lojas abrindo mais cedo para facilitar o acesso às ofertas

Agência de Conteúdo DN
27 de Novembro de 2025
Foto da Praça do Ferreira.
Ceará

Nova Praça do Ferreira é entregue: 'Início do resgate do Centro'

Novas mudanças devem seguir pela Praça da Bandeira e Praça do Passeio Público.

Bergson Araujo Costa e Maria Clarice Sousa*
26 de Novembro de 2025
Sala de aula com cadeiras vazias, sem alunos, e livros em cima de uma das mesas.
Ceará

Escolas do CE têm provas do Spaece canceladas por falta de aplicadores

Mais de 50 unidades foram afetadas, e profissionais extras estão sendo alocados em salas.

Dahiana Araújo
26 de Novembro de 2025
Três pessoas, duas mulheres e um homem, com camisetas verdes e um logo de anéis coloridos, sorriem segurando livros intitulados 'Resposta às Mudanças Climáticas: Livro de Resultados' em frente a um fundo azul vibrante.
Ceará

Estudante cearense vence prêmio nacional com trabalho sobre profetas da chuva e IA

Jovem de 16 anos usou Inteligência Artificial para analisar as previsões climáticas de agricultores do Interior do Ceará.

Matheus Facundo
26 de Novembro de 2025
Edcley Teixeira de perfil. É um homem jovem, de cabelo preto. Na foto, usa camisa de botão preta e está com um estetoscópio sobre o pescoço.
Ceará

Edcley Teixeira se diz injustiçado e quer abandonar o ensino para o Enem

O cearense é investigado por supostamente ter vazado questões do exame que dá acesso ao ensino superior no Brasil.

Redação
26 de Novembro de 2025
Uma foto externa do Mercado dos Pinhões, em Fortaleza. É uma estrutura metálica histórica (ferro fundido) com teto e paredes laterais em venezianas de metal pintadas de verde, sob um céu azul claro com nuvens. Uma carroça de bicicleta está estacionada na rua lateral no canto inferior esquerdo.
Ceará

Obras para reabrir Mercados dos Pinhões e da Aerolândia custariam R$ 5 milhões

Os equipamentos costumavam ser um único e chegaram à cidade no final do século XIX.

Milenna Murta* e Nícolas Paulino
26 de Novembro de 2025
Ceará

Orla de Fortaleza recebe mutirões de limpeza em dezembro

Ação do Diário do Nordeste e da Câmara Municipal mobilizará voluntários para proteger o litoral, orientando sobre descarte correto.

Agência de Conteúdo DN
26 de Novembro de 2025
Uma mulher vestindo jaleco, luvas, máscara e touca está trabalhando em um laboratório. Ela está manuseando um pequeno bloco de amostra em um equipamento de laboratório, possivelmente um micrótomo da marca Lupetec, usado para preparar lâminas histológicas. Várias lâminas de vidro estão organizadas na parte superior da máquina.
Ceará

Ceará quer ampliar rede que investiga óbitos ‘misteriosos’

Meta é implantar o serviço em todas as regiões de saúde do Estado.

Nícolas Paulino
26 de Novembro de 2025
Ceará

Unifor oferta até 40% de desconto para novos alunos no semestre 2026.1

Os percentuais de desconto variam de acordo com a forma de ingresso dos alunos

Agência de Conteúdo DN
26 de Novembro de 2025
Ceará

Black Friday da Le´Loyn Parfums traz até 70% de desconto em perfumes importados

A ação está valendo em todas as lojas físicas e e-commerce de Fortaleza.

Agência de Conteúdo DN
26 de Novembro de 2025
Imagem mostra grupo de pessoas aglomeradas em volta de mulher que faleceu devido a mal súbito em aula de spinning em academia de Maranguape.
Ceará

Mulher sofre mal súbito e morre em academia de Maranguape

Empresária participava de aula de spinning quando passou mal.

Redação
25 de Novembro de 2025
Feridos, tumulto e fila gigante marcam abertura de loja em Caucaia
Ceará

Feridos, tumulto e fila gigante marcam abertura de loja em Caucaia

PM usou 'instrumentos' de menor potencial ofensivo na intervenção. Após tumulto, o evento foi encerrado.

João Lima Neto
25 de Novembro de 2025