Mais de 20 cidades do Ceará têm aviso de chuvas intensas nesta quarta-feira (24); veja locais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso meteorológico de chuvas intensas em parte do Ceará nesta quarta-feira (24), valido até as 23h59. De acordo com a entidade, 23 municípios estão sob "perigo potencial" nos sertões Cearenses e no noroeste do Estado.

Segundo o Inmet, há riscos potenciais de chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, além de ventos intensos, de 40 km/h a 60 km/h. O cenário aponta para baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em caso de rajadas de vento, o Instituto indica que a população não se abrigue debaixo de árvores, uma vez que há leve risco de queda e descargas elétricas.

Além disso, não se deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. As pessoas também devem evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.

Veja a lista de cidades: