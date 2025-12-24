Mais de 20 cidades do Ceará têm aviso de chuvas intensas nesta quarta-feira (24); veja locais
Inmet indica riscos potenciais de chuva entre 20 e 30 mm/h, ou de até 50 mm/dia, além de ventos intensos.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso meteorológico de chuvas intensas em parte do Ceará nesta quarta-feira (24), valido até as 23h59. De acordo com a entidade, 23 municípios estão sob "perigo potencial" nos sertões Cearenses e no noroeste do Estado.
Segundo o Inmet, há riscos potenciais de chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h ou de até 50 mm/dia, além de ventos intensos, de 40 km/h a 60 km/h. O cenário aponta para baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Em caso de rajadas de vento, o Instituto indica que a população não se abrigue debaixo de árvores, uma vez que há leve risco de queda e descargas elétricas.
Além disso, não se deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. As pessoas também devem evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.
Veja a lista de cidades:
- Aiuaba
- Ararendá
- Arneiroz
- Carnaubal
- Crateús
- Croatá
- Granja
- Guaraciaba do Norte
- Ibiapina
- Independência
- Ipaporanga
- Ipu
- Ipueiras
- Novo Oriente
- Parambu
- Poranga
- Quiterianópolis
- São Benedito
- Tamboril
- Tauá
- Tianguá
- Ubajara
- Viçosa do Ceará