Mutirão recebe inscrições para retificação de nome e gênero de pessoas trans em Fortaleza
A mobilização começa na próxima segunda-feira (2) e segue até 6 de março.
Pessoas trans acima de 18 anos, interessadas em retificar nome e gênero, podem fazer a solicitação junto à Justiça no mutirão "Meu Nome, Minha História". A iniciativa é do Poder Judiciário do Ceará, em parceria com a Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) da Prefeitura de Fortaleza.
Uma mobilização será feita a partir da próxima segunda-feira (2) até 6 de março no Escritório de Prática Jurídica (EPJ) da Universidade de Fortaleza (Unifor), localizado no bloco Z.
Entre os documentos necessários, estão cópias de CPF, RG e título de eleitor, além de certidão de nascimento, comprovante de residência atualizado e outros.
A campanha "Meu Nome, Minha História" foi realizada pela primeira vez em novembro de 2024.
Documentos necessários para a retificação
- Cópia do CPF;
- Certidão de Nascimento;
- Cópia do Título de Eleitor;
- Cópia do Registro Geral de Identidade (RG);
- Comprovante de residência atualizado com endereço de Fortaleza/CE;
- Cópia do passaporte brasileiro, se for o caso;
- Certidão do distribuidor cível do local de residência dos últimos cinco anos (estadual/federal);
- Certidão na Justiça do Trabalho do local de residência dos últimos cincos anos;
- Certidão do distribuidor criminal do local de residência dos últimos cinco anos (estadual/federal);
- Certidão da Justiça Militar, se for o caso;
- Certidão de execução criminal do local de residência dos últimos cinco anos (estadual/federal);
- Certidão dos tabelionatos de protestos do local de residência dos últimos cinco anos;
- Certidão de Justiça Eleitoral do local de residência dos últimos cinco anos.
Onde a documentação pode ser localizada?
- Estadual: Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE)
- Federal: Justiça Federal - Seção Judiciária do Ceará (JFCE)
- Trabalhista: Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7)
- Eleitoral: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
- Protesto: Sistema Federal
- Militar: Superior Tribunal Militar
Segunda fase
De acordo com a Prefeitura, após ser concluída a etapa de apresentação e verificação da documentação, haverá o agendamento para a segunda fase do processo, que consiste em entrevista com profissionais da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Ceará (Arpen-CE).
Esta fase ocorrerá nos dias 30 e 31 de março, também na Unifor.