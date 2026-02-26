Mutirão recebe inscrições para retificação de nome e gênero de pessoas trans em Fortaleza

Pessoas trans acima de 18 anos, interessadas em retificar nome e gênero, podem fazer a solicitação junto à Justiça no mutirão "Meu Nome, Minha História". A iniciativa é do Poder Judiciário do Ceará, em parceria com a Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) da Prefeitura de Fortaleza.

Uma mobilização será feita a partir da próxima segunda-feira (2) até 6 de março no Escritório de Prática Jurídica (EPJ) da Universidade de Fortaleza (Unifor), localizado no bloco Z.

Entre os documentos necessários, estão cópias de CPF, RG e título de eleitor, além de certidão de nascimento, comprovante de residência atualizado e outros.

>> Inscrições

A campanha "Meu Nome, Minha História" foi realizada pela primeira vez em novembro de 2024.

Veja também Seu Direito Mulher trans ganha processo contra plano de saúde no Ceará para realizar cirurgia de redesignação

Documentos necessários para a retificação

Cópia do CPF;

Certidão de Nascimento;

Cópia do Título de Eleitor;

Cópia do Registro Geral de Identidade (RG);

Comprovante de residência atualizado com endereço de Fortaleza/CE;

Cópia do passaporte brasileiro, se for o caso;

Certidão do distribuidor cível do local de residência dos últimos cinco anos (estadual/federal);

Certidão na Justiça do Trabalho do local de residência dos últimos cincos anos;

Certidão do distribuidor criminal do local de residência dos últimos cinco anos (estadual/federal);

Certidão da Justiça Militar, se for o caso;

Certidão de execução criminal do local de residência dos últimos cinco anos (estadual/federal);

Certidão dos tabelionatos de protestos do local de residência dos últimos cinco anos;

Certidão de Justiça Eleitoral do local de residência dos últimos cinco anos.

Onde a documentação pode ser localizada?

Segunda fase

De acordo com a Prefeitura, após ser concluída a etapa de apresentação e verificação da documentação, haverá o agendamento para a segunda fase do processo, que consiste em entrevista com profissionais da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Ceará (Arpen-CE).

Esta fase ocorrerá nos dias 30 e 31 de março, também na Unifor.