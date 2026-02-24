Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Águas do Orós e Castanhão devem chegar à Grande Fortaleza nesta terça (24)

Medida deve complementar sistema de abastecimento metropolitano.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
Ceará
Jato de água potente em formato de véu sendo liberado de um tubo industrial robusto na barragem do açude Orós, no Ceará.
Legenda: Famoso 'véu de noiva' do Orós envia água do açude em direção ao Rio Jaguaribe, que segue até o Castanhão.
Foto: Ismael Soares.

A transferência de água do Açude Orós em direção à Grande Fortaleza, passando pelo Castanhão, foi iniciada na última segunda-feira (23). Parte do volume dos dois maiores açudes do Ceará deve chegar ao sistema hídrico metropolitano já a partir dessa terça-feira (24), de acordo com a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). O Diário do Nordeste havia antecipado a medida no início do mês.

A operação prevê a transferência de água com vazão de até 6 mil litros por segundo (6 m³/s) para garantir o suporte necessário para atender Fortaleza e os municípios vizinhos. Reativada após 7 anos, ela foi motivada por um possível risco de desabastecimento na área. 

A medida foi definida em conformidade com as definições da Operação Emergencial 2026.1 das Águas dos Vales do Jaguaribe e Banabuiú. A deliberação tem participação da Cogerh, da Secretaria dos Recursos Hídricos do Ceará (SRH), dos Comitês de Bacias Hidrográficas e outras instituições do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Veja também

teaser image
Ceará

Fortaleza vai abrir ‘Upinhas’ e postos aos fins de semana para atender crianças; veja locais

teaser image
Ceará

Ambientalistas alertam para risco ambiental na instalação de teleférico em jardim botânico do Cariri

O presidente da Cogerh, Yuri Castro, detalhou que a logística envolve uma estação de bombeamento em Jaguaribara, de onde a água sai do Castanhão, e percorre cerca de 200 km pelo Eixão das Águas até chegar ao Açude Pacoti, localizado no município de Pacatuba. 

Embora a previsão inicial fosse para quarta-feira (25), Castro revelou que o cronograma foi antecipado devido à eficiência do sistema. “A água já está começando a chegar hoje”, afirmou o gestor nesta tarde, destacando que o fluxo começou a ser percebido em menos de 24 horas após o início da operação.

A transferência é fundamental para manter a estabilidade do sistema metropolitano, especialmente porque o baixo nível do Pacoti - atualmente com 37% do volume - compromete a vazão de água enviada para a Estação de Tratamento de Água (ETA) Gavião, que abastece quase toda a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). 

Situação dos açudes

Segundo Castro, a operação é uma medida preventiva diante do cenário atual. Apesar de o Orós estar com 72,7% de sua capacidade e de o Estado registrar chuvas acima da média em fevereiro, o Maciço de Baturité - região que abastece naturalmente o sistema Pacajus-Pacoti-Riachão-Gavião - ainda apresenta chuvas abaixo da média. 

Atualmente, o Castanhão está com 20% de volume acumulado, conforme o Portal Hidrológico do Ceará.

Yuri enfatiza que a medida é uma precaução necessária, somando-se à transferência já iniciada do Açude Pacajus para o Pacoti. “A operação é só para dar segurança para a região metropolitana de Fortaleza”, conclui o presidente, reforçando o caráter estratégico da ação.

Águas reforçarão Pacoti

A decisão considerou o cenário atual de queda na reserva de açudes da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e a ausência de recarga significativa em reservatórios estratégicos, especialmente o Pacoti.

Segundo estudos da Cogerh, a data-limite para que o Pacoti deixasse de enviar água para o Gavião, considerado a “caixa d’água” de Fortaleza, era justamente 23 de fevereiro.

Nesta segunda, conforme o planejamento operacional, dois movimentos foram iniciados simultaneamente:

  • a transferência do Orós para o Castanhão, aproveitando as condições favoráveis do leito do Rio Jaguaribe, o que contribui para reduzir perdas ao longo do percurso;
  • a transferência do Castanhão para o Pacoti via Eixão das Águas, reforçando diretamente o sistema da RMF.

vazão definida para o Orós na reunião de fevereiro é de 8 mil litros por segundo, sendo 6 mil litros por segundo direcionados ao Castanhão para reforço da RMF e 2 mil litros por segundo para usos múltiplos em municípios do Vale do Jaguaribe.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Jato de água potente em formato de véu sendo liberado de um tubo industrial robusto na barragem do açude Orós, no Ceará.
Ceará

Águas do Orós e Castanhão devem chegar à Grande Fortaleza nesta terça (24)

Medida deve complementar sistema de abastecimento metropolitano.

Nicolas Paulino
Há 1 hora
O logotipo do Ministério Público do Estado do Ceará está fixado em uma parede de pedras claras, exibindo um brasão circular com o mapa do estado e a balança da justiça. Ao lado, a sigla MPCE em relevo verde e vermelho acompanha o nome da instituição em letras verdes, criando uma composição institucional sóbria e oficial.
Ceará

Homem é condenado após publicações contra escola particular do Eusébio

Pai de aluno divulgava conteúdos contrários a temas ensinados na escola desde outubro de 2022.

Redação
Há 2 horas
Parque aquático em barraca de praia.
Ceará

Nova proposta para barracas de praia em Fortaleza exige fim dos parques aquáticos e dívidas pagas

Próxima fase requer concurso de ideias arquitetônicas para requalificação urbanística e ambiental da área.

Luana Severo
24 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra espécie soldadinho-do-araripe.
Ceará

Ambientalistas alertam para risco ambiental na instalação de teleférico em jardim botânico do Cariri

Instalação incerta do equipamento alertou ambientalistas por a região abrigar espécies ameaçadas.

Carol Melo
24 de Fevereiro de 2026
foto de mulher de costas segurando um guarda-chuva preto.
Ceará

Fortaleza e mais 80 cidades do CE podem sofrer com chuvas intensas e rajadas de vento até terça (24)

A previsão é que a chuva atinja até 50 mm/dia e ventos intensos de 40-60 km/h.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Homem em carroça puxada por cavalo, transportando barris de água azuis perto de um lago em uma paisagem rural seca, acompanhado por um cachorro.
Ceará

68 cidades voltam a registrar seca extrema e CE tem pior cenário em 7 anos; veja lista

Outros municípios estão em situação de seca fraca, moderada ou grave.

Theyse Viana
23 de Fevereiro de 2026
Acessórios de fantasia, como tiaras de orelhas de coelho felpudas, à venda em um evento ao ar livre animado, com a multidão e itens festivos em segundo plano.
Ceará

Atendimentos por síndrome gripal crescem 4 vezes em Fortaleza após Carnaval, diz secretária

Aumento provocou antecipação de plano especial de atendimentos.

Theyse Viana, Ana Alice Freire*, Nícolas Paulino
23 de Fevereiro de 2026
Mãe e filha caminhando em uma área de espera médica, com outros pacientes e profissionais de saúde no entorno.
Ceará

Fortaleza vai abrir ‘Upinhas’ e postos aos fins de semana para atender crianças; veja locais

Assistência será reforçada em período de maior incidência de doenças respiratórias.

Theyse Viana, Ana Alice Freire*, Nícolas Paulino
23 de Fevereiro de 2026
Ceará

POP Arena oferece moradia pelo Minha Casa, Minha Vida próximo ao Castelão

Empreendimento tem 192 unidades e contém lazer completo e localização estratégica

Agência de Conteúdo DN
23 de Fevereiro de 2026
Ceará

Plano de saúde Best Senior lança modelo com coparticipação no Ceará

A novidade é uma estratégia para dar mais opções de escolha entre previsibilidade e acessibilidade para os clientes

Agência de Conteúdo DN
23 de Fevereiro de 2026
Montagem de fotos de produtos como carnes e laticínios vendidos no chão em mercadinhos de Fortaleza.
Ceará

Atacarejos informais geram filas com promoções em Fortaleza e vendem carnes sem refrigeração

Práticas descumprem normas para segurança dos alimentos e saúde do consumidor.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Ceará

Secretária de Cultura afirma ser ‘difícil’ cuidar de patrimônio histórico de Fortaleza

Helena Barbosa aponta que interesses econômicos são desafio para realizar ações.

Redação
22 de Fevereiro de 2026
'Sem o assassino preso, não vivemos o luto', diz irmão de influencer morta em Itapipoca
Ceará

'Sem o assassino preso, não vivemos o luto', diz irmão de influencer morta em Itapipoca

Moradores de Itapipoca protestaram e pediramm justiça neste sábado.

Letícia do Vale
21 de Fevereiro de 2026
Estação de ônibus moderna com coberturas elegantes e transporte público eficiente em uma cidade brasileira.
Ceará

Etufor anuncia extensão de linhas para Terminal Santuário da Fé, no Centro; confira

A medida deve ampliar o itinerário de quatro linhas e começa a valer no próximo sábado (28).

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Chuva alaga ruas e invade imóveis em Canindé
Ceará

Chuva alaga ruas e invade imóveis em Canindé

A Defesa Civil informou que os alagamentos foram pontuais.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Ceará

Supermercado é autuado em Fortaleza por vender queijo e derivados vencidos

O supermercado informou, em nota, que "adota um rigoroso processo interno de controle" e, em casos de não identificação, a remoção é feita imediatamente após sinalização.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra grupo de mulheres usando camista branca em um espaço parecido com um auditório.
Ceará

Projeto que acolhe mulheres vítimas de violência no CE atenderá crianças e adolescentes; saiba mais

A iniciativa é da Universidade Estadual do Ceará (Uece), voltada a pessoas de todas as idades e classes sociais.

Sofia Leite*
21 de Fevereiro de 2026
Na imagem, o Farol do Mucuripe, localizado em Fortaleza, Ceará. O edifício histórico possui um formato octogonal e é pintado em um amarelo vibrante, com detalhes em branco nas molduras e janelas. Ele está situado no topo de uma pequena colina gramada, sob um céu azul intenso com nuvens brancas finas e alongadas que parecem irradiar de trás da estrutura. No primeiro plano, há uma escadaria de pedra cinza com corrimãos metálicos que leva até a entrada do farol. A base do terreno é cercada por um guarda-corpo de vidro moderno. A iluminação é de luz do dia natural, realçando o contraste entre o amarelo do prédio, o verde da grama e o azul do céu.
Ceará

Farol do Mucuripe: Estado prepara programação cultural e gestão compartilhada para o 1º semestre

Demandas são reivindicações da população e, entre as atividades, estão exposição e apresentações artísticas.

Diego Barbosa
21 de Fevereiro de 2026
Agricultor fura poço no quintal em busca de água e encontra possível reserva de petróleo no CE
Ceará

Agricultor fura poço no quintal em busca de água e encontra possível reserva de petróleo no CE

O material encontrado foi analisado pelo IFCE, e os resultados foram enviados para órgão federal.

Carol Melo
20 de Fevereiro de 2026
Fotografia panorâmica de uma encosta de serra densamente arborizada sob um céu azul com nuvens brancas. No sopé da elevação, destaca-se uma área urbana com casas de telhados cerâmicos e uma torre de comunicação alta e fina. A vegetação é verde vibrante, típica de regiões tropicais, cobrindo quase toda a extensão do relevo acidentado.
Ceará

Crato planeja criar Jardim Botânico do Cariri com teleférico

Projeto deve ser iniciado ainda em 2026, mas tem recebido críticas relacionadas ao meio ambiente.

Ana Beatriz Caldas
20 de Fevereiro de 2026