Motociclista invade percurso de corrida e atinge atleta em Fortaleza

Uma atleta foi atingida por uma motocicleta, na manhã deste domingo (15), durante a corrida Live Run XP, realizada nas imediações do shopping Iguatemi Bosque, em Fortaleza. O condutor de 23 anos invadiu em alta velocidade o percurso da prova na Avenida Santos Dumont e acabou atropelando a corredora de 47 anos.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) atendeu à ocorrência. O condutor da motocicleta se recusou a realizar o teste do bafômetro. Agentes de trânsito o autuaram por infração gravíssima. Além de multa no valor de R$ 2.934,70, ele terá o direito de dirigir suspenso por 12 meses. Em seguida, ele foi encaminhado à delegacia.

De acordo com nota divulgada pelo Iguatemi Bosque, equipes de emergência da organização do evento prestaram atendimento imediato à atleta após o incidente. A corredora recebeu socorro médico no local e, segundo o shopping, passa bem.

Veja também Ceará Três veículos pegam fogo após colisão de trânsito em Fortaleza Ceará Fortaleza e mais 86 cidades do Ceará estão com alerta de 'perigo potencial' de chuvas intensas

Em nota, o shopping declarou ainda que lamenta o episódio e afirmou estar à disposição das autoridades para colaborar com a investigação. O empreendimento também declarou que acompanha o caso e reforçou o compromisso com a promoção da saúde e com o apoio a eventos esportivos.

Motociclista foi levado ao 2º Distrito Policial

Após o atropelamento, o suspeito ainda tentou retirar a motocicleta do local com o objetivo de alterar a cena do ocorrido.



O homem foi conduzido ao 2º Distrito Policial onde foram feitas autuações por crimes de trânsito, além de desobediência e desacato. Ele possui antecedentes criminais por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.