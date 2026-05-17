Ana Clara fala pela primeira vez sobre ataque que decepou suas mãos: 'Sou um testemunho'

Ana Clara Oliveira, jovem de 21 anos que teve as mãos decepadas em um ataque do ex-namorado e do ex-cunhado em Quixeramobim, deu a primeira entrevista sobre o caso ao "Fantástico" neste domingo (17).

A cearense afirmou que quer lutar contra o feminicídio após a tentativa do crime que sofreu no último dia 1º de maio. "Eu sou um testemunho muito lindo e quero levar isso pra frente", afirmou.

“"Não esconda. Eu escondi muitas vezes. Que as mulheres que hoje passam por isso saiam, procurem uma ajuda psiquiátrica, psicológica. Eu vou estar aqui para ajudar”, ressaltou.

Veja também Segurança Homem que mandou irmão matar jovem que teve mãos decepadas é agiota e tem histórico de violência Segurança Homem que atacou jovem que teve mãos decepadas pediu R$ 1 mil emprestados para fugir

Jovem realizou 1ª sessão de fisioterapia

Ao “Fantástico”, a jovem também compartilhou que teve dúvidas sobre como ficaria após o ataque. “Eu falava pro meu pai, eu falava assim: 'será que eu vou ficar com as minhas mãos? Será que vai dar certo?'”, disse.

Na sexta (15), ela realizou a primeira sessão de fisioterapia e terapia ocupacional, na qual conseguiu executar movimentos voluntários dos dedos.

Legenda: Primeiros movimentos voluntários com os dedos ocorreram durante a sessão inicial de fisioterapia e terapia ocupacional. Foto: Reprodução/TV Globo

Os médicos estão otimistas com o processo de recuperação, mas não há, ainda, previsão de alta hospitalar. A equipe médica mantém um prognóstico otimista quanto à reabilitação das funções motoras.

Relembre o caso

Ronivaldo Rocha dos Santos, de 40 anos, e Evangelista Rocha dos Santos, de 34, foram presos por atacar Ana Clara com uma foice em Quixeramobim, no último dia 1º de maio.

Ronivaldo é ex-namorado da vítima e Evangelista é ex-cunhado dela. Ambos foram capturados horas após o crime em ações das polícias Civil e Militar. A ocorrência foi tratada de início como tentativa de feminicídio, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado.

Mãos de Ana Clara foram reimplantadas no IJF

Horas depois do crime, Ana Clara deu entrada no Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, onde passou por uma cirurgia de 12 horas para reimplante das mãos. Uma das mãos foi mutilada e a outra chegou a ser decepada.

Legenda: Ana Clara Oliveira, de 21 anos, está internada no Instituto Doutor José Frota, em Fortaleza. Foto: Reprodução e Ismael Soares/Diário do Nordeste.

“Quando ela deu entrada no Instituto, a equipe já estava pronta para atendê-la de imediato. Sabemos que o tempo de evolução de uma amputação é extremamente importante para um desfecho favorável”, explicou João Gilberto Gomes Macedo, superintendente do IJF, ao Dário do Nordeste em 4 de maio.

O IJF mantém um serviço de reimplante que funciona 24 horas por dia, sendo um dos poucos do tipo no Nordeste. “Temos uma equipe de 13 cirurgiões de mão e microcirurgia. Esse serviço, pelo SUS, 24 horas por dia, só existe no Ceará e em Pernambuco”, afirmou o superintendente.

Evolução do quadro

Legenda: A jovem que foi atacada pelo irmão do namorado à mando de seu companheiro diz que vai lutar contra a violência contra a mulher Foto: Reprodução/TV Globo

Dias após a cirurgia, o Diário do Nordeste reportou que Ana Clara já começava a apresentar evolução significativa no quadro de saúde. As informações foram repassadas pelo padrasto dela, o agricultor José Airton Firmino Silva, que acompanha a recuperação em Fortaleza.

“O médico pediu para ela mexer os polegares, e ela já tá conseguindo, tanto da mão direita quanto da esquerda”, relatou no dia 5 de maio. Apesar disso, ela ainda não havia iniciado o processo de reabilitação para reaver os movimentos completos.

A jovem recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na sexta-feira (8). Na ocasião, o padrasto dela explicou que ela foi transferida para uma sala individual devido ao risco de infecção.

Veja também Segurança Homem é preso em Quixeramobim por ameaçar decepar as mãos da própria irmã com foice Segurança 'Alvejada à curta distância': Polícia indicia homem preso por feminicídio contra jovem em bar no CE

Novas cirurgias

Entre o dia da alta (8) e a segunda-feira (11), Ana Clara passou por duas outras cirurgias. A primeira foi na mão esquerda, para evitar necrose do dedo mínimo.

Já o segundo procedimento já estava programado e foi feito para corrigir o rompimento de um tendão na perna esquerda. Durante o ataque, os criminosos também perfuraram a panturrilha de Ana Clara com a foice.

A jovem se recuperou bem dos dois novos procedimentos e chegou a querer tentar aprender a usar o celular com os pés para ter mais autonomia enquanto não inicia a reabilitação.

“Mata ela”, gritou ex-namorado durante ataque

Em depoimento à Polícia, o ex-cunhado de Ana Clara, Evangelista Rocha dos Santos, afirma que teria sido chamado pelo irmão Ronivaldo, ex-namorado da jovem, para ir à casa dela no dia 1º.

O objetivo, segundo ele, seria para “tirar satisfação” com a jovem por ela supostamente ter danificado de propósito um carro da família dos irmãos. Evangelista já se dirigiu até a casa de Ana Clara com a arma do crime, uma foice.

Segundo vídeos de câmera de segurança, é possível ver o momento em que o homem pulou o muro da casa da jovem. Ronivaldo, o ex-namorado da jovem, teria começado a gritar para o irmão: “Mata ela, mata ela”.

A vítima relatou que se fingiu de morta para escapar das agressões. Os irmãos fugiram no local achando que Ana Clara de fato havia morrido.

Irmãos são indiciados pelo crime

Os irmãos Ronivaldo e Evangelista foram indiciados pela Polícia Civil do Ceará pelo crime de tentativa de feminicídio no último dia 12.

No dia 14, o Ministério Público denunciou os dois pela agressão e pela tentativa de assassinato de Ana Clara.

Legenda: Ronivaldo (à esquerda) incentivou o irmão (à direita) a tentar matar a ex-namorada. Foto: Reprodução.

Já neste sábado (16), os irmãos viraram réus após o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) receber a denúncia do MP-CE.

O processo agora tramita em segredo de Justiça. Os dois seguem presos.