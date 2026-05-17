Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ana Clara fala pela primeira vez sobre ataque que decepou suas mãos: 'Sou um testemunho'

Jovem que foi alvo de tentativa de feminicídio em Quixeramobim quer lutar contra violência contra a mulher.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 23:08)
Ceará
Ana Clara, vítima de tentativa de feminicídio
Legenda: Ana Clara já realizou primeira sessão de fisioterapia e terapia ocupacional após cirurgia de reimplante das mãos
Foto: Reprodução/TV Globo

Ana Clara Oliveira, jovem de 21 anos que teve as mãos decepadas em um ataque do ex-namorado e do ex-cunhado em Quixeramobim, deu a primeira entrevista sobre o caso ao "Fantástico" neste domingo (17).

A cearense afirmou que quer lutar contra o feminicídio após a tentativa do crime que sofreu no último dia 1º de maio. "Eu sou um testemunho muito lindo e quero levar isso pra frente", afirmou.

“"Não esconda. Eu escondi muitas vezes. Que as mulheres que hoje passam por isso saiam, procurem uma ajuda psiquiátrica, psicológica. Eu vou estar aqui para ajudar”, ressaltou.

Veja também

teaser image
Segurança

Homem que mandou irmão matar jovem que teve mãos decepadas é agiota e tem histórico de violência

teaser image
Segurança

Homem que atacou jovem que teve mãos decepadas pediu R$ 1 mil emprestados para fugir

Jovem realizou 1ª sessão de fisioterapia

Ao “Fantástico”, a jovem também compartilhou que teve dúvidas sobre como ficaria após o ataque. “Eu falava pro meu pai, eu falava assim: 'será que eu vou ficar com as minhas mãos? Será que vai dar certo?'”, disse.

Na sexta (15), ela realizou a primeira sessão de fisioterapia e terapia ocupacional, na qual conseguiu executar movimentos voluntários dos dedos.

Jovem realiza sessão de fisioterapia e terapia ocupacional.
Legenda: Primeiros movimentos voluntários com os dedos ocorreram durante a sessão inicial de fisioterapia e terapia ocupacional.
Foto: Reprodução/TV Globo

Os médicos estão otimistas com o processo de recuperação, mas não há, ainda, previsão de alta hospitalar. A equipe médica mantém um prognóstico otimista quanto à reabilitação das funções motoras.

Relembre o caso

Ronivaldo Rocha dos Santos, de 40 anos, e Evangelista Rocha dos Santos, de 34, foram presos por atacar Ana Clara com uma foice em Quixeramobim, no último dia 1º de maio

Ronivaldo é ex-namorado da vítima e Evangelista é ex-cunhado dela. Ambos foram capturados horas após o crime em ações das polícias Civil e Militar. A ocorrência foi tratada de início como tentativa de feminicídio, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado.

Mãos de Ana Clara foram reimplantadas no IJF

Horas depois do crime, Ana Clara deu entrada no Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, onde passou por uma cirurgia de 12 horas para reimplante das mãos. Uma das mãos foi mutilada e a outra chegou a ser decepada.

Pessoa em primeiro plano, enquadrada do peito para cima, com cabelos longos e escuros, usando brinco e blusa clara, ao lado de imagem de fachada de prédio institucional com várias janelas, estrutura elevada no topo, logomarca na parede, grades em frente e árvore ao lado sob céu parcialmente nublado.
Legenda: Ana Clara Oliveira, de 21 anos, está internada no Instituto Doutor José Frota, em Fortaleza.
Foto: Reprodução e Ismael Soares/Diário do Nordeste.

“Quando ela deu entrada no Instituto, a equipe já estava pronta para atendê-la de imediato. Sabemos que o tempo de evolução de uma amputação é extremamente importante para um desfecho favorável”, explicou João Gilberto Gomes Macedo, superintendente do IJF, ao Dário do Nordeste em 4 de maio.

O IJF mantém um serviço de reimplante que funciona 24 horas por dia, sendo um dos poucos do tipo no Nordeste. “Temos uma equipe de 13 cirurgiões de mão e microcirurgia. Esse serviço, pelo SUS, 24 horas por dia, só existe no Ceará e em Pernambuco”, afirmou o superintendente.

Evolução do quadro

Ana Clara, vítima de tentativa de feminicídio mostra marcas do ataque
Legenda: A jovem que foi atacada pelo irmão do namorado à mando de seu companheiro diz que vai lutar contra a violência contra a mulher
Foto: Reprodução/TV Globo

Dias após a cirurgia, o Diário do Nordeste reportou que Ana Clara já começava a apresentar evolução significativa no quadro de saúde. As informações foram repassadas pelo padrasto dela, o agricultor José Airton Firmino Silva, que acompanha a recuperação em Fortaleza.

O médico pediu para ela mexer os polegares, e ela já tá conseguindo, tanto da mão direita quanto da esquerda”, relatou no dia 5 de maio. Apesar disso, ela ainda não havia iniciado o processo de reabilitação para reaver os movimentos completos. 

A jovem recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na sexta-feira (8). Na ocasião, o padrasto dela explicou que ela foi transferida para uma sala individual devido ao risco de infecção.

Veja também

teaser image
Segurança

Homem é preso em Quixeramobim por ameaçar decepar as mãos da própria irmã com foice

teaser image
Segurança

'Alvejada à curta distância': Polícia indicia homem preso por feminicídio contra jovem em bar no CE

Novas cirurgias

Entre o dia da alta (8) e a segunda-feira (11), Ana Clara passou por duas outras cirurgias. A primeira foi na mão esquerda, para evitar necrose do dedo mínimo

Já o segundo procedimento já estava programado e foi feito para corrigir o rompimento de um tendão na perna esquerda. Durante o ataque, os criminosos também perfuraram a panturrilha de Ana Clara com a foice.

A jovem se recuperou bem dos dois novos procedimentos e chegou a querer tentar aprender a usar o celular com os pés para ter mais autonomia enquanto não inicia a reabilitação.

“Mata ela”, gritou ex-namorado durante ataque

Em depoimento à Polícia, o ex-cunhado de Ana Clara, Evangelista Rocha dos Santos, afirma que teria sido chamado pelo irmão Ronivaldo, ex-namorado da jovem, para ir à casa dela no dia 1º.

O objetivo, segundo ele, seria para “tirar satisfação” com a jovem por ela supostamente ter danificado de propósito um carro da família dos irmãos. Evangelista já se dirigiu até a casa de Ana Clara com a arma do crime, uma foice. 

Segundo vídeos de câmera de segurança, é possível ver o momento em que o homem pulou o muro da casa da jovem. Ronivaldo, o ex-namorado da jovem, teria começado a gritar para o irmão: “Mata ela, mata ela”.

A vítima relatou que se fingiu de morta para escapar das agressões. Os irmãos fugiram no local achando que Ana Clara de fato havia morrido.

Irmãos são indiciados pelo crime

Os irmãos Ronivaldo e Evangelista foram indiciados pela Polícia Civil do Ceará pelo crime de tentativa de feminicídio no último dia 12.

No dia 14, o Ministério Público denunciou os dois pela agressão e pela tentativa de assassinato de Ana Clara.

Montagem de fotos de irmãos presos por decepar mãos de jovem em Quixeramobim, no Ceará.
Legenda: Ronivaldo (à esquerda) incentivou o irmão (à direita) a tentar matar a ex-namorada.
Foto: Reprodução.

Já neste sábado (16), os irmãos viraram réus após o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) receber a denúncia do MP-CE.

O processo agora tramita em segredo de Justiça. Os dois seguem presos.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Ana Clara, vítima de tentativa de feminicídio
Ceará

Ana Clara fala pela primeira vez sobre ataque que decepou suas mãos: 'Sou um testemunho'

Jovem que foi alvo de tentativa de feminicídio em Quixeramobim quer lutar contra violência contra a mulher.

Redação
Há 13 minutos
Rua ladeada por apartamentos e postos com fios de energia em Caucaia. Ao fundo, céu nublado com nuvens escuras.
Ceará

Mais de 100 cidades do Ceará recebem novo aviso de chuvas intensas; veja lista

Fortaleza e todo o litoral estão cobertos por informe.

Redação
17 de Maio de 2026
Pessoa idosa vestindo paramento religioso roxo com detalhe de cruz dourada no centro, vista de frente, com as mãos unidas à frente do corpo, diante de fundo neutro claro.
Ceará

Morre, aos 79 anos, padre Pietro Luís Sartorel, em Fortaleza

Religioso servia como vigário paroquial na Paróquia Santa Luzia, no bairro Meireles.

Redação
17 de Maio de 2026
Montagem de três fotos lado a lado mostrando alagamento da praça do Dragão do Mar, em Fortaleza, mostrando bancos, barracas e o pé de uma pessoa sob a água.
Ceará

Fortaleza tem a maior chuva do ano e registra pontos de alagamentos em vários bairros

A Capital registrou 140 mm.

Nicolas Paulino
17 de Maio de 2026
Feira de artesanato.
Ceará

Semana S lança programa de turismo náutico e oferta serviços de capacitação e economia criativa

A 16.ª edição do evento começou neste sábado (16) e segue até domingo (17).

Redação
16 de Maio de 2026
Maior acumulado deste sábado foi registrado em Fortaleza.
Ceará

Cidade no Cariri registra 16 °C e tem a menor temperatura de maio no Ceará; veja ranking

Diversas outras cidades também registraram chuvas neste sábado (16), incluindo a Capital.

Redação
16 de Maio de 2026
homem segura guarda-chuva foto chuva, carros, rua alagada.
Ceará

Fortaleza e outras 163 cidades do Ceará estão sob aviso de chuvas intensas; veja lista

O aviso do Inmet é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h)

Redação
16 de Maio de 2026
foto de pesquisador em contato com peixe-leão durante missão marinha.
Ceará

Pesquisadores do CE participam de missão em combate ao peixe-leão em Fernando de Noronha

Recentemente, o arquipélago pernambucano registrou a maior captura da espécie já documentada no mundo.

Redação
16 de Maio de 2026
Imagem mostra selfie da estudante Biatriz Soares com paisagem de natureza ao fundo. Cearense que é a única mulher da delegação brasileira classificada para a Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica.
Ceará

Cearense é a única mulher na delegação do Brasil em Olimpíada de Astronomia no Vietnã

Estudante realiza sonho de disputar uma das maiores competições estudantis de astronomia e astrofísica do planeta.

Carol Melo
16 de Maio de 2026
Navio da Schmidt Ocean Institute atracado no Porto do Mucuripe, em Fortaleza.
Ceará

Expedição sairá de Fortaleza para estudar novas espécies marinhas e mapear fundo do oceano

Dados colhidos pelos pesquisadores a bordo do navio R/V Falkor, vinculado ao Schmidt Ocean Institute, serão publicados no Censo do Oceano.

Ana Beatriz Caldas e Luana Severo
15 de Maio de 2026
pessoa colocando vacina de influenza em seringa. profissional de saúde está de costas e o foco está nas mãos e na seringa.
Ceará

Ceará amplia vacinação contra influenza para toda a população a partir de segunda-feira (18)

Sesa orienta que os cearenses procurem o posto de saúde mais próximo para se vacinar.

Redação
15 de Maio de 2026
Pequeno ônibus escolar amarelo atravessa ponte rústica sobre riacho barrento e caudaloso. Na margem de terra, um homem e um menino observam a cena, com um vilarejo rural e vegetação densa ao fundo sob céu nublado.
Ceará

3,9 mil motoristas de transporte escolar municipal no CE foram desaprovados em vistorias ou faltaram

Condutores têm problemas com habilitação e outros documentos.

Nicolas Paulino
15 de Maio de 2026
Terra de Sabidos

Aluna do interior do CE mapeia feminicídios e é premiada na maior feira de ciências do mundo

Thatiany Nascimento
15 de Maio de 2026
Homem de camisa azul com braços cruzados em laboratório de informática, ao lado de computadores com monitores e teclados, em ambiente de escritório ou sala técnica.
Ceará

Cearense de Iguatu 'hackeia' a Nasa e entra para o Hall da Fama de cibersegurança da agência

George Luiz de Freitas Souza ainda pode se tornar o primeiro hacker cearense a ganhar uma carta de recomendação da Nasa.

Paulo Roberto Maciel*
15 de Maio de 2026
Panificadora é autuada por descarte irregular de resíduos no Montese; veja vídeo
Ceará

Panificadora é autuada por descarte irregular de resíduos no Montese; veja vídeo

Ação foi flagrada por meio de câmeras de videomonitoramento.

Redação
14 de Maio de 2026
jovens em um labotário de pesquisa segunrando um tubo de ensaio na mão
Terra de Sabidos

Terra de Sabidos 2026 destaca pesquisas e descobertas científicas em escolas públicas do CE

A quinta edição do especial jornalístico aborda estudos feitos por alunos e têm como foco as próprias realidades.

Thatiany Nascimento
14 de Maio de 2026
Vista aérea de uma garagem ou pátio com um carro branco e um caminhão ou reboque ao lado, equipamentos e caixas sobre a área; pessoas na entrada do local e paredes de tijolos ao fundo.
Ceará

Entregador perde controle de carro em marcha à ré, capota duas vezes e morre no Cariri

Momento foi flagrado por câmeras de segurança.

Redação
14 de Maio de 2026
Açude Serafim.
Ceará

Seco por oito anos, açude Serafim Dias volta a sangrar em Mombaça

Reservatório passou 15 anos sem verter; última vez foi em 2011.

Renato Bezerra e Nicolas Paulino
14 de Maio de 2026
Pessoa segurando um pacote de lenços de papel azul com detalhes verdes, enquanto outras embalagens do mesmo tipo ficam ao fundo na mesa, em foto com foco nas mãos.
Ceará

Postos de saúde de Fortaleza passam a emitir declaração para acesso gratuito a absorventes

Iniciativa faz parte do programa Dignidade Menstrual do Ministério da Saúde

Redação
14 de Maio de 2026
Ceará

Curso de Odontologia da UniAteneu une prática, tecnologia e atuação social na formação

A graduação em Odontologia da UniAteneu se destaca por ser uma dos mais bem recomendadas de Fortaleza e do Ceará.

Agência de Conteúdo DN
14 de Maio de 2026