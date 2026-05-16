Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Pesquisadores do CE participam de missão em combate ao peixe-leão em Fernando de Noronha

Recentemente, o arquipélago pernambucano registrou a maior captura da espécie já documentada no mundo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
foto de pesquisador em contato com peixe-leão durante missão marinha.
Legenda: O avanço da invasão biológica da espécie também preocupa a vida marinha no Ceará.
Foto: Arquivo pessoal.

Pesquisadores cearenses do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), da Universidade Federal do Ceará (UFC), participarão de missões de combate ao peixe-leão, espécie invasora que tem ameaçado grandes unidades de conservação marinha do país.

Nos meses de maio e junho, os especialistas irão mergulhar em expedições no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha e no Parque Nacional de Jericoacoara.

Identificado no Ceará pela primeira vez em 2022, o peixe-leão tem se espalhado pelo litoral brasileiro. Com rápida reprodução e sem predadores naturais, ele chama atenção de pesquisadores pelo potencial para causar diversos tipos de danos, incluindo riscos à saúde humana quando usado para fins alimentares.

O animal tem 18 espinhos espalhados pelo corpo com veneno que, em humanos, pode causar sintomas como dor, inchaço, vermelhidão, manchas na pele, diarreia, náuseas e convulsões.

Recentemente, o maior peixe-leão já documentado no mundo, com cerca de 49 centímetros, foi capturado no arquipélago de Fernando de Noronha.

Veja também

teaser image
Ceará

Espécie invasora e venenosa, peixe-leão causa pelo menos 6 acidentes no Ceará em 2025

teaser image
Ceará

Peixe-leão: estudo da UFC alerta sobre riscos de contaminação pelo consumo da espécie no Ceará

O avanço da invasão biológica da espécie também preocupa a vida marinha no Ceará, atingindo áreas protegidas no Estado, incluindo o Parque Nacional de Jericoacoara.

Segundo o Labomar, o objetivo das missões é o controle populacional da espécie invasora, a geração de dados científicos para pesquisa e monitoramento, desenvolvimento de teses de doutorado, além da capacitação de diferentes públicos envolvidos com a conservação costeira e marinha.

As expedições contarão com atividades de mergulho autônomo, monitoramento e captura do peixe-leão, ações de educação ambiental e capacitação técnico-científica junto às comunidades locais e instituições parceiras.

As atividades das missões são financiadas pelo ICMBio, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e por recursos próprios da pós-graduação.

Missão Fernando de Noronha

A expedição de Fernando de Noronha acontece de 18 a 22 de maio, com programação incluindo seminários técnico-científicos reunindo pesquisadores, gestores ambientais, pescadores, mergulhadores e comunidades locais para discutir estratégias integradas de manejo e conservação marinha.

Participarão da ação a doutoranda Maria Luiza Gallina (PPGCMT) e o professor Marcelo Soares (Labomar).

"A expedição em Fernando de Noronha é uma oportunidade estratégica para avançar na discussão sobre o consumo do peixe-leão como ferramenta de manejo. Transformar o invasor em recurso alimentar é uma das abordagens discutidas internacionalmente, e eventos como este são fundamentais para avaliar a viabilidade dessa estratégia em diferentes contextos", afirmou Gallina.

Peixe-leão, Pterois volitans, com corpo alongado listrado em tons de vermelho, marrom e branco, nadadeiras peitorais grandes e abertas em formato de leque, com longos espinhos venenosos projetados ao redor do corpo.
Legenda: A estimativa é de que pelo menos 29 espécies de peixes no Brasil são afetadas pelo peixe-leão.
Foto: Acervo Pessoal/Tommaso Giarrizzo.

Missão Jericoacoara

A expedição em Jericoacoara, prevista para ocorrer de 14 a 24 de junho, será uma ação estratégica para monitorar o tamanho da população do peixe-leão e subsidiar ações de controle, manejo e educação ambiental. 

O pesquisador Wilson Franklin Jr., a doutoranda Anne Gurgel e os professores Marcelo Soares e Tommaso Giarrizzo, do Labomar, integram a missão.

"O Parque Nacional de Jericoacoara é, atualmente, o terceiro parque nacional mais visitado do Brasil e, por isso, é necessário acompanhar todos os estressores ambientais, incluindo espécies invasoras, que possam comprometer a integridade ecológica da unidade de conservação, além de afetar o turismo e a economia local”, disse Giarrizzo, professor do Labomar.

As missões de combate ao peixe-leão serão lideradas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) com participação do Labomar/UFC, por meio de pesquisadores e estudantes vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais (PPGCMT). O ICMBio é o órgão responsável pela gestão dos parques federais e pelo controle das espécies exóticas invasoras.

Por que é tão difícil controlar o peixe-leão?

Existem duas espécies de peixe-leão, a Pterois volitans e a Pterois miles, originárias do oceano Indo-Pacífico. Os nomes científicos remetem a características dos peixes, que têm nadadeiras compridas e capacidade de capturar a presa por sucção, engolindo-a por completo.

“‘Pterois’ é uma palavra que vem do grego e significa ‘alado’, fazendo referência a essas nadadeiras bem compridas. [O termo] ‘volitans’ faz referência ao fato de ser ‘voadora’, e ‘miles’ é uma palavra latina que significa ‘soldado’”, aponta Tommaso Giarrizzo. O peixe-leão, complementa o docente, é capaz de ingerir mais de 20 peixes em um intervalo de meia hora.

Enquanto o Pterois miles tornou-se invasora no Mediterrâneo, por meio do Canal de Suez, o Pterois volitans foi introduzido no sul dos Estados Unidos, invadiu o Caribe e chegou no Brasil. Segundo o professor, indivíduos adultos conseguiram se deslocar e transpor a barreira de água doce do Rio Amazonas, descendo pela costa, até alcançar novos habitats, como o litoral cearense.

Uma das estratégias para chegar tão longe é a reprodução. Uma fêmea pode liberar mais de 2 milhões de ovos por ano, sendo entre 15.000 e 30.000 em cada evento de desova.

“Depois de 36 horas, os ovos eclodem em larvas com tamanho inferior a 2 cm, que são dispersas pelas correntes oceânicas por 20 a 40 dias”, explica Giarrizzo, acrescentando que a espécie pode chegar a viver 15 anos.

“Essa característica (...) garante que as larvas desses peixes possam alcançar locais bastante afastados de onde ocorreu a desova. Isso é um aspecto extremamente negativo para controlar o tamanho da população, porque se os adultos ficam em locais mais profundos, por exemplo, não há como capturar os peixes pequenos que estão próximos do nosso litoral”, destaca o professor.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
homem segura guarda-chuva foto chuva, carros, rua alagada.
Ceará

Fortaleza e outras 163 cidades do Ceará estão sob aviso de chuvas intensas; veja lista

O aviso do Inmet é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h)

Redação
Há 18 minutos
foto de pesquisador em contato com peixe-leão durante missão marinha.
Ceará

Pesquisadores do CE participam de missão em combate ao peixe-leão em Fernando de Noronha

Recentemente, o arquipélago pernambucano registrou a maior captura da espécie já documentada no mundo.

Redação
Há 1 hora
Imagem mostra selfie da estudante Biatriz Soares com paisagem de natureza ao fundo. Cearense que é a única mulher da delegação brasileira classificada para a Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica.
Ceará

Cearense é a única mulher na delegação do Brasil em Olimpíada de Astronomia no Vietnã

Estudante realiza sonho de disputar uma das maiores competições estudantis de astronomia e astrofísica do planeta.

Carol Melo
16 de Maio de 2026
Navio da Schmidt Ocean Institute atracado no Porto do Mucuripe, em Fortaleza.
Ceará

Expedição sairá de Fortaleza para estudar novas espécies marinhas e mapear fundo do oceano

Dados colhidos pelos pesquisadores a bordo do navio R/V Falkor, vinculado ao Schmidt Ocean Institute, serão publicados no Censo do Oceano.

Ana Beatriz Caldas e Luana Severo
15 de Maio de 2026
pessoa colocando vacina de influenza em seringa. profissional de saúde está de costas e o foco está nas mãos e na seringa.
Ceará

Ceará amplia vacinação contra influenza para toda a população a partir de segunda-feira (18)

Sesa orienta que os cearenses procurem o posto de saúde mais próximo para se vacinar.

Redação
15 de Maio de 2026
Pequeno ônibus escolar amarelo atravessa ponte rústica sobre riacho barrento e caudaloso. Na margem de terra, um homem e um menino observam a cena, com um vilarejo rural e vegetação densa ao fundo sob céu nublado.
Ceará

3,9 mil motoristas de transporte escolar municipal no CE foram desaprovados em vistorias ou faltaram

Condutores têm problemas com habilitação e outros documentos.

Nicolas Paulino
15 de Maio de 2026
Terra de Sabidos

Aluna do interior do CE mapeia feminicídios e é premiada na maior feira de ciências do mundo

Thatiany Nascimento
15 de Maio de 2026
Homem de camisa azul com braços cruzados em laboratório de informática, ao lado de computadores com monitores e teclados, em ambiente de escritório ou sala técnica.
Ceará

Cearense de Iguatu 'hackeia' a Nasa e entra para o Hall da Fama de cibersegurança da agência

George Luiz de Freitas Souza ainda pode se tornar o primeiro hacker cearense a ganhar uma carta de recomendação da Nasa.

Paulo Roberto Maciel*
15 de Maio de 2026
Panificadora é autuada por descarte irregular de resíduos no Montese; veja vídeo
Ceará

Panificadora é autuada por descarte irregular de resíduos no Montese; veja vídeo

Ação foi flagrada por meio de câmeras de videomonitoramento.

Redação
14 de Maio de 2026
jovens em um labotário de pesquisa segunrando um tubo de ensaio na mão
Terra de Sabidos

Terra de Sabidos 2026 destaca pesquisas e descobertas científicas em escolas públicas do CE

A quinta edição do especial jornalístico aborda estudos feitos por alunos e têm como foco as próprias realidades.

Thatiany Nascimento
14 de Maio de 2026
Vista aérea de uma garagem ou pátio com um carro branco e um caminhão ou reboque ao lado, equipamentos e caixas sobre a área; pessoas na entrada do local e paredes de tijolos ao fundo.
Ceará

Entregador perde controle de carro em marcha à ré, capota duas vezes e morre no Cariri

Momento foi flagrado por câmeras de segurança.

Redação
14 de Maio de 2026
Açude Serafim.
Ceará

Seco por oito anos, açude Serafim Dias volta a sangrar em Mombaça

Reservatório passou 15 anos sem verter; última vez foi em 2011.

Renato Bezerra e Nicolas Paulino
14 de Maio de 2026
Pessoa segurando um pacote de lenços de papel azul com detalhes verdes, enquanto outras embalagens do mesmo tipo ficam ao fundo na mesa, em foto com foco nas mãos.
Ceará

Postos de saúde de Fortaleza passam a emitir declaração para acesso gratuito a absorventes

Iniciativa faz parte do programa Dignidade Menstrual do Ministério da Saúde

Redação
14 de Maio de 2026
Ceará

Curso de Odontologia da UniAteneu une prática, tecnologia e atuação social na formação

A graduação em Odontologia da UniAteneu se destaca por ser uma dos mais bem recomendadas de Fortaleza e do Ceará.

Agência de Conteúdo DN
14 de Maio de 2026
Montagem de três fotos mostrando o interior degradado de um ônibus: o piso de metal está desgastado e com buracos; as poltronas têm o estofamento rasgado, expondo a espuma amarela e estruturas de metal; e as paredes internas apresentam sujeira acumulada e revestimentos soltos. Ao fundo do corredor, dois fiscais uniformizados realizam uma inspeção no veículo.
Ceará

39 cidades do CE têm 100% dos ônibus escolares municipais desaprovados; veja lista

Frota escolar inadequada põe em risco a segurança de estudantes.

Nicolas Paulino
14 de Maio de 2026
Imagem de Nossa Senhora no Arco da cidade de Crateús
P.A. Damasceno

O sequestro de Nossa Senhora de Fátima

Imagem da Santa saiu de Portugal para cruzar cidades brasileiras e, em Crateús, devotos impediram que ela deixasse a cidade em 1953.

P. A. Damasceno
13 de Maio de 2026
Cena fictícia de colisão de trânsito entre carro e motocicleta.
Ceará

Cena de 'acidente de trânsito' na Parangaba, em Fortaleza, faz parte de campanha de conscientização

Um vídeo de uma suposta colisão entre carro e moto tem circulado nas redes sociais, mas trata-se de uma ação da campanha "Maio Amarelo", da AMC.

Luana Severo
13 de Maio de 2026
Jovem sorrindo para a câmera, com cabelos castanhos cacheados e camiseta cinza escura, em frente a uma parede branca.
Ceará

Aluno do CE se classifica pela 3ª vez para olimpíada de matemática mais difícil do mundo

Aos 18 anos, Levi Castello coleciona medalhas e participações em provas ao redor do mundo

Ana Alice Freire*
13 de Maio de 2026
imagem de duas alunas da rede pública em frente a um mural
Ceará

1ª escola quilombola integral do Ceará tem 9h de aula, valorização negra e pesquisa no território

A Escola Quilombola Antônia Ramalho da Silva fica na comunidade quilombola de Alto Alegre, em Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza.

Thatiany Nascimento
13 de Maio de 2026
Ambulância do Samu.
Ceará

Morre idoso de 72 anos atropelado no terminal do Antônio Bezerra

Vítima estava internada, mas não resistiu aos ferimentos.

Redação
13 de Maio de 2026