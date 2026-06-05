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Edu Summit 2026 reúne educadores em Fortaleza com mais de 80 palestrantes

Evento aborda IA, saúde mental e gestão escolar e está com últimos ingressos disponíveis

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Plateia do Edu Summit 2025
Legenda: Edu Summit reúne educadores no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.
Foto: divulgação

O Edu Summit, um dos principais encontros da educação no Norte e Nordeste, chega à sua quarta edição nos dias 11 e 12 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, com a proposta de reunir profissionais de todo o ecossistema de educação e ensino. Realizado pela kedu em parceria com o SINEPE-CE, o encontro está na fase de últimos ingressos disponíveis.

A programação contém temas emergentes, como inteligência artificial, saúde mental, metodologias ativas, liderança educacional e estratégias de crescimento para instituições, reunindo mais de 80 palestrantes e mais de 80 marcas expondo na feira de negócios.

Para Venâncio Freitas, CEO da kedu, o encontro se diferencia por reunir referências relevantes para o cenário nacional da educação. “O evento promove a conexão entre quem pensa a educação e quem enfrenta diariamente os desafios da gestão escolar e da sala de aula. Além disso, o Edu Summit reforça o protagonismo do Nordeste como um importante polo de discussão sobre o futuro da educação, reunindo especialistas, gestores e profissionais de diversas regiões do país em um ambiente de troca, atualização e construção de soluções práticas”.

Programação diversificada e imersiva

A proposta do Edu Summit é oferecer uma experiência construída de forma ativa pelo próprio participante. A programação foi desenhada para refletir a diversidade de desafios da educação contemporânea, permitindo percursos personalizados entre diferentes temas e abordagens. Com seis espaços simultâneos, o evento possibilita que os participantes escolham trilhas que dialoguem com suas realidades, seja na gestão escolar, na inovação pedagógica, no uso de tecnologia ou no desenvolvimento humano. “O objetivo é tornar a experiência mais relevante, prática e aplicável ao dia a dia das escolas”, destaca Venâncio.

Palestras educacionais

Entre os palestrantes confirmados estão Leandro Karnal, um dos principais pensadores contemporâneos do país, a futurista Martha Gabriel, referência em transformação digital, e a médica psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, conhecida por suas contribuições sobre comportamento e saúde emocional. O evento conta ainda com especialistas como o Dr. José Mário Chaves, Célia Godoy e o ex-ministro da Educação Cristovam Buarque, abordando a importância das políticas públicas para o avanço do ensino no país.

Serviço
Edu Summit 2026
Data: 11 e 12 de junho de 2026
Local: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 – Edson Queiroz, Fortaleza/CE)
Palestrantes confirmados: Leandro Karnal, Martha Gabriel, Ana Beatriz Barbosa, Dr. José Mário Chaves, Célia Godoy, entre outros.
Informações e inscrições: https://edusummitbrasil.com.br/

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