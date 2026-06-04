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Com ITA Ceará, instituto aumenta número de vagas e cotas para vestibular 2027; veja cronograma

Aprovados na seleção do próximo ano só devem ser transferidos para o campus de Fortaleza em 2029.

Escrito por
Alexia Vieira alexia.vieira@svm.com.br
Ceará
Fachada do ITA campus Ceará.
Legenda: Ceará tem primeiro campus do ITA fora de São Paulo, com 80% das obras concluídas.
Foto: Ismael Soares.

O vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) de 2027 terá o maior quantitativo de vagas já oferecido pela instituição. Conforme o edital publicado na terça-feira (2), serão ofertadas 200 vagas — 20 a mais do que no ano anterior. A expansão do ITA para o Ceará, com novo campus em construção em Fortaleza, permitiu o incremento no número de alunos.

As 200 vagas serão divididas entre candidatos da ampla concorrência e cotistas. Adequando-se à lei nº 15.142/2025, o certame ampliou a reserva de vagas para 30%, incluindo agora cotas para indígenas e quilombolas.

Distribuição de vagas para o vestibular ITA 2027:

  • Ampla concorrência: 140 vagas
  • Pretos e pardos: 50 vagas
  • Indígenas: 6 vagas
  • Quilombolas: 4 vagas

O exame de admissão é dividido em três fases. A primeira fase consiste em uma prova de 48 questões objetivas de Matemática, Física, Química e Inglês, aplicada em um único dia. 

Já a segunda fase é aplicada em quatro dias, composta por provas dissertativas de Matemática, Física, Química, uma redação e questões objetivas de Português. 

Para ser habilitado a prestar a segunda fase, o candidato precisa acertar pelo menos cinco questões de cada matéria da primeira prova e obter média final igual ou superior a 5 pontos. 

Além disso, é preciso estar entre os mais bem classificados, já que apenas uma quantidade pré-estabelecida passa para a próxima fase: 490 na ampla concorrência, 175 pretos e pardos, 21 indígenas e 14 quilombolas.  

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Na terceira fase, os candidatos devem passar por uma inspeção de saúde obrigatória, com exames clínicos, de imagem, laboratoriais e toxicológicos definidos no edital. O objetivo é comprovar a não existência de patologia ou característica incapacitante para o serviço militar.

Para os cotistas, é nessa fase que ocorrem as validações das autodeclarações. Candidatos pretos e pardos devem passar por procedimento de heteroidentificação complementar, já os inscritos nas cotas para indígenas e quilombolas precisam apresentar documentos específicos para comprovar o pertencimento étnico. 

Cronograma do vestibular ITA 2027

  • Inscrições: até 12 de julho de 2026
  • Pagamento da taxa de inscrição: até 14 de julho de 2026
  • Solicitação de condições especiais: até 17 de julho de 2026
  • Primeira fase: 27 de setembro de 2026
  • Divulgação do gabarito e médias preliminares (1ª Fase): 6 de outubro de 2026
  • Segunda fase: 20 a 23 de outubro de 2026
  • Divulgação das Médias Preliminares (2ª Fase): 18 de novembro de 2026
  • Resultado final e habilitados para a 3ª Fase: 8 de dezembro de 2026

Fachada da Base Aérea de Fortaleza, com um modelo de avião utilizado pelo exército exposto.
Legenda: Campus do ITA em Fortaleza terá alojamento com vagas para 84 estudantes.
Foto: Ismael Soares.

Estudantes serão transferidos para Fortaleza a partir do terceiro ano de formação

Não há informações de quantas das 200 vagas serão destinadas ao campus Fortaleza. Isso ocorre porque todos os alunos recém-ingressos precisam passar por dois anos de curso de formação fundamental, ministrado apenas no campus de São Paulo.

“A previsão é de que os estudantes que passarem agora só venham no terceiro ano de formação, porque terão de cursar obrigatoriamente pelo menos dois anos em São José dos Campos (SP)”, explica Katiane Liberato, orientadora de célula da Coordenadoria de Protagonismo Estudantil e Educação Complementar da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc). 

A célula é responsável pelo PreparaITA, programa de preparação de alunos do Ensino Médio da rede estadual do Ceará para prestar o vestibular do Instituto. Presente em seis escolas (cinco militares e uma regular), a iniciativa oferece apoio especializado a 678 estudantes que pretendem concorrer às vagas.

Após os dois anos iniciais, os três seguintes são dedicados aos cursos profissionais para cada especialidade de engenharia: Aeroespacial, Aeronáutica,
Civil-Aeronáutica, de Computação, Eletrônica, Mecânica-Aeronáutica, Sistemas e Energia. 

ITA em Fortaleza

Em Fortaleza, foram confirmados os cursos inéditos de Engenharia de Sistemas e de Energia. As formações vão passar a receber alunos a partir de 2027, com aqueles que entraram no Instituto em 2024 e estão finalizando o curso fundamental em 2026.

Primeira unidade do ITA fora de São José dos Campos (SP), o campus de Fortaleza está com mais de 80% das obras concluídas. Em abril, o presidente Lula (PT) participou de evento de entrega do bloco das Engenharias e o alojamento estudantil com capacidade para 84 alunos.

O investimento total da expansão do ITA é de R$ 445 milhões. Um concurso para selecionar 110 professores para a unidade foi realizado em 2025.

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