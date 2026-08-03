Jovem morre e namorado fica ferido em acidente de moto em Barbalha

A vendedora Dáwilla Yasmin Rodrigues de Lima, de 18 anos, morreu na manhã deste domingo (2) em acidente de moto na CE-060, nas proximidades do bairro Riacho do Meio, em Barbalha, no Ceará.

A jovem estava na garupa quando o condutor perdeu o controle e se chocou contra uma pedra. O piloto era o namorado de Dáwilla.

O companheiro da vítima teve fratura em dos braços e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Regional do Cariri (HRC).

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Agentes dada Polícia Militar (PMCE) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas para isolar a área do acidente. No local, foram realizados os primeiros levantamentos técnicos e o corpo removido à sede da Pefoce. Autoridades públicas investigam o que causou o acidente.

Solidariedade do Icasa

A torcida organizada do Icasa , "Furia Icasiana", lamentou a partida Dáwilla. Os clubistas classificaram a vítima como "líder" e "integrante ativa" da organizada. "Sua presença deixará saudades."

A Associação Desportiva Recreativa Cultural Icasa também publicou nota de pesar nas redes sociais reconhecendo o amor de Dáwilla Yasmin pelo clube do Cariri.

A expectativa é de que o velório ocorra nesta segunda, bem como o enterro da mulher na cidade de Juazeiro do Norte.