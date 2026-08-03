Assessoria gratuita de corrida de rua chega ao North Shopping Jóquei em agosto

O North Shopping Jóquei amplia sua atuação para além do entretenimento e reforça o combate ao sedentarismo ao lançar o Saúde Jóquei Run, uma assessoria gratuita de corrida de rua e caminhada. A iniciativa começa no dia 3 de agosto e está programada para acontecer sempre às segundas-feiras, às 19 horas, com ponto de encontro no estacionamento do Acesso A.

A proposta acompanha uma tendência crescente de democratização do esporte, especialmente da corrida de rua, que vem conquistando cada vez mais adeptos. Nesse cenário, a assessoria busca incluir pessoas de diferentes idades e níveis de condicionamento físico, desde iniciantes até praticantes mais experientes.

Incentivo à constância

A proposta vai além do exercício pontual e aposta na criação de rotina, estimulando o hábito e a constância entre os participantes. Sob a orientação de um profissional, os encontros incluem direcionamentos importantes, como aquecimento adequado e ajustes na pisada, contribuindo para uma prática mais segura e eficiente.

“A intenção é mostrar que corridas e caminhadas podem ser esportes para todos os públicos e idades, além de trazer uma ajuda profissional para os nossos corredores amadores”, destaca Carlos Dantas, gerente de marketing do North Shopping Jóquei.

Como participar

Para participar do Saúde Jóquei Run, não é necessário realizar inscrição prévia. Basta comparecer ao local no horário indicado e estar cadastrado no programa de benefícios aMais, disponível no aplicativo do shopping.

Serviço – Saúde Jóquei Run

Estreia: 3 de agosto de 2026

Frequência: Toda segunda-feira, às 19 horas

Ponto de encontro: Estacionamento do Acesso A (Av. Lineu Machado, 419 – Jóquei Clube, Fortaleza/CE)

Participação: Gratuita e aberta ao público

Instagram: @northshoppingjoquei