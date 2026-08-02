Homem é atacado pelo próprio pitbull no bairro Mondubim, em Fortaleza

Um homem ficou gravemente ferido após ser atacado em casa pelo próprio cachorro, da raça pitbull, na manhã do último sábado (1º), no bairro Mondubim, em Fortaleza.

Vídeos compartilhados em aplicativos de mensagens mostram vizinhos preocupados enquanto policiais militares tentam entrar na residência da vítima.

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Após abrirem o portão, o homem deixa o imóvel sangrando e pedindo por socorro. Sem conseguir ficar de pé, ele rasteja pela rua e, em outra imagem, aparece já caído em uma calçada.

Nas imagens, também é possível ver que a maioria dos ferimentos da vítima se concentram nas mãos e pernas.

Homem foi socorrido para hospital

Segundo informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), equipes foram acionadas para atender a uma ocorrência de um ataque de cachorro contra um homem na Travessa Jaboticaba.

O animal foi contido por policiais e moradores vizinhos à vítima, que recebeu os primeiros atendimentos no local. Um torniquete foi feito para estancar a hemorragia.

O homem foi conduzido para uma unidade hospitalar na região, onde recebeu atendimento médico especializado.

O que vai acontecer com o pitbull?

Já o cachorro permaneceu na casa, ficando sob responsabilidade da família.

Segundo a PM, cabe a eles o destino do animal, que deve ser mantido em segurança após o ataque.