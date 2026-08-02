Mar do Ceará tem cadeia de montanhas submersas que funcionam como oásis marinhos

Até onde a ciência sabe, o fundo do mar se assemelha a um deserto, com baixa quantidade de luz e nutrientes, onde plantas e algas não conseguem crescer. Mas, na costa que se estende do Maranhão ao Rio Grande do Norte, passando pelo Ceará, existe um verdadeiro oásis capaz de concentrar água, alimento e vida. Esse é exatamente o papel desempenhado por um conjunto de montes oceânicos escondidos sob o mar cearense.

Invisíveis para quem observa da superfície, essas montanhas de origem vulcânica abrigam uma biodiversidade única e servem de ponto de descanso, alimentação e reprodução para diversas espécies marinhas.

Na costa brasileira, essas formações se distribuem ao longo das cadeias submarinas de Fernando de Noronha e Norte do Brasil. Nesta última, está localizada a chamada Cadeia Norte do Brasil, também conhecida como Bancos do Ceará.

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De acordo com a síntese de estudos organizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), ela é composta por cerca de 17 montes oceânicos que se elevam a partir de profundidades entre aproximadamente 2.300 e 4.400 metros.

Em 2023, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Nordeste (Cepene) encaminhou ao ICMBio o processo técnico propondo a criação das unidades de conservação.

No ano seguinte, uma nova expedição oceanográfica, financiada pela WWF Brasil, mapeou cinco dos seis montes dos Bancos do Ceará: Mundaú, Canopus, do Meio, Sueste e Leste. O Monte Norte (ou do Inferno) não foi incluído nessa expedição específica.

Legenda: As propostas de unidades de conservação estão localizadas em ambiente oceânico profundo, abrangendo áreas ao largo dos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte. Foto: Reprodução/ICMBio.

As expedições revelaram uma biodiversidade considerada singular pelos pesquisadores.

“Eles fizeram prospecções submarinas, conseguiram usar navios de pesquisa, realizaram coletas e identificaram espécies endêmicas que só vivem naquele lugar. Também encontraram corais que nem imaginávamos existir naquela profundidade”, explica o analista ambiental Daniel Castro, titular da Coordenação de Criação de Unidades de Conservação (Cocuc) do ICMBio.

Essas formações estão entre os ambientes mais estratégicos para a conservação da vida marinha no Oceano Atlântico Equatorial. Desde 2016, pesquisas são desenvolvidas pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), pelo Cepene e pelo Instituto Recifes Costeiros (IRCOS).

O trabalho analisou centenas de horas de vídeos submarinos georreferenciados em alta resolução, alcançando profundidades de até 130 metros. Foram identificados recifes profundos, corais raros e espécies encontradas apenas nesses locais. Esses processos oceanográficos transformam as estruturas em verdadeiros “oásis ecológicos” no oceano.

Legenda: O ambiente apresenta elevada riqueza de espécies que não são encontradas em outros lugares e abriga formações recifais exclusivas. Foto: Reprodução/ICMBio.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a professora do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará (Labomar/UFC), Caroline Feitosa, que atua como pesquisadora contratada pela WWF Brasil na elaboração dos estudos que subsidiam a proposta de criação das unidades de conservação, explica que toda a dinâmica biológica e geológica colaboram para que se forme esse ambiente biótico em um todo inóspito .

“O que a gente tem depois da quebra da plataforma continental é praticamente um deserto submarino. Quando surgem essas montanhas, elas criam um relevo consolidado onde os organismos conseguem se fixar e formar comunidades. Além disso, alteram as correntes marinhas e favorecem a subida de águas frias, ricas em oxigênio e nutrientes”, explica.

Espécies raras e pesca dependem desses ambientes

Além da riqueza biológica, os montes oceânicos desempenham um papel fundamental para a conectividade dos ecossistemas marinhos. Baleias, tubarões, tartarugas, grandes peixes e inúmeras outras espécies utilizam essas áreas como locais de alimentação, abrigo, reprodução e descanso durante deslocamentos pelo Atlântico.

Também é nesses ambientes que vivem espécies endêmicas, ou seja, encontradas exclusivamente nesses montes.

“O endemismo é uma das questões mais importantes. Se aquele ambiente deixar de existir, essas espécies entram em extinção. Também encontramos espécies raras e corais que praticamente desapareceram de outras regiões do planeta”, destaca Daniel.

Coral-cérebro-gigante (Montastraea cavernosa), corais negros (Antipatharia) e corais moles (Octocorallia) são alguns desses animais que não são encontrados em outros lugares.

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A importância ecológica dos montes também chega à costa cearense por meio das correntes marinhas, impactando diretamente a dinâmica econômica local.

“Os animais se reproduzem nessas cadeias de montes. Muitos liberam ovos e larvas na coluna d’água, que acabam sendo transportados pelas correntes até áreas costeiras. Isso favorece a renovação dos estoques pesqueiros e beneficia diretamente a pesca artesanal”, explica Caroline.

Segundo o estudo técnico que embasa a proposta de criação das unidades de conservação no Ceará, a pesca possui forte impacto social e econômico no Estado.

57 mil empregos

342 comunidades tradicionais

18 mil pescadores

Por que criar unidades de conservação?

Para a região dos montes oceânicos, a proposta do ICMBio é a criação de uma Área de Proteção Ambiental (APA) federal, unidade de conservação da natureza de uso sustentável que permita a presença de pessoas e atividades econômicas, mas com regras claras para não destruir o meio ambiente.

A despeito da importância ecológica, Caroline Feitosa chama atenção para a vulnerabilidade dessa região.

“Os montes oceânicos não estão protegidos em nenhuma categoria de unidade de conservação. A gente sabe que, dessa forma, acabam sendo totalmente de livre acesso. O que é de livre acesso, sem nenhum tipo de controle, depois, a depender da forma de uso, colapsa”. Caroline Feitosa Pesquisadora contratada pela WWF.

Para efetivar essa categoria de proteção, é necessário executar o ordenamento, processo de organizar, planejar e estabelecer regras para o uso do espaço marítimo. O analista ambiental Daniel Castro aponta que essa talvez seja a “grande aflição do setor pesqueiro”.

“Quando a gente fala em ordenamento, todo mundo se arrepia. Na realidade, o ordenamento feito em APA hoje, em qualquer lugar do Brasil, é feito de forma participativa. Nós não temos a menor intenção de fazer um ordenamento da pesca que não seja junto com o setor pesqueiro. A ideia é pensarmos um ordenamento para que, de fato, eles continuem tendo a pesca que tiram da região e que a gente possa, através de um monitoramento, garantir a sustentabilidade dessa pesca e a sobrevivência dessa imensa biodiversidade que está sendo descoberta nesse lugar”, afirma Daniel.

Além da criação da APA, o projeto prevê dois Refúgios de Vida Silvestre (Revis) na proposta, localizados sobre dois topos de montes oceânicos. Nessas áreas, a pesca não seria permitida.

Em contrapartida, Daniel explica que a restrição tende a favorecer a atividade pesqueira no médio e longo prazo, já que essas áreas protegidas funcionam como berçários naturais, aumentando a reprodução de peixes.

Após uma série de estudos realizados e documentados na região, a fase atual envolve reuniões com os setores econômicos, universidades, grupos de pesquisa e sociedade civil, que depois culminam numa consulta pública.

Ao fim deste estágio, os passos futuros são a etapa propositiva, ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; a etapa conclusiva, com consultas aos diversos ministérios do Governo; e o encaminhamento à Casa Civil e a possível assinatura presidencial.

A consulta pública, no Ceará, envolvendo entidades como ICMBio, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), WWF e Governo do Estado, estava marcada para o dia 25 de junho, porém foi cancelada.

De acordo com Daniel Castro, a decisão ocorreu diante da necessidade de ampliar o diálogo com os setores envolvidos e combater a desinformação em torno da proposta.

Questionada sobre a participação e ciência das discussões da criação das unidades de conservação nesses ecossistemas, a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (Sema) respondeu, em nota, apenas que “participaria de uma primeira reunião sobre o tema, agendada para o dia 25 de junho, mas que não ocorreu”.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Nícolas Paulino.