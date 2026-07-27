Como pedir para plantar árvore na sua calçada em Fortaleza

Programa realiza plantio gratuito de mudas, mas exige comprometimento dos solicitantes.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
27 de Julho de 2026 - 07:00
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Legenda: Ipê é uma das árvores que pode ser plantada pelo programa.
Foto: Davi Rocha/SVM.

Fortalezenses que desejarem um bairro mais arborizado podem solicitar, gratuitamente, o plantio de novas mudas em suas calçadas. Realizado pela Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), o programa “Árvore na Minha Calçada” oferece diferentes tipos de mudas, como ipês, flamboyants, pimenteiras e outros.

Para participar, basta entrar em contato com a Secretaria por meio dos canais oficiais do órgão e aguardar a avaliação técnica da Pasta. Caso o local escolhido pelo cidadão seja viável, a Seuma autoriza o plantio e avalia qual a muda ideal para o local. Após a aprovação, a árvore deve ser plantada pela equipe da secretaria em até 23 dias úteis.

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Apesar de ser uma iniciativa municipal, o programa conta com a colaboração dos cidadãos que solicitarem o plantio de novas mudas. Quem solicitar o plantio deve se responsabilizar pelos principais cuidados com a muda – como a rega frequente –, principalmente nos primeiros meses após o plantio.

Como solicitar o plantio de uma nova árvore em sua rua ou bairro

  • Entre em contato com a Seuma pelos canais oficiais da secretaria, pelo WhatsApp (85) 99237-0397 ou pelo e-mail plano.arborizacao@seuma.fortaleza.ce.gov.br e informe o local sugerido para o plantio;
  • Em até três dias, um técnico deve entrar em contato para solicitar mais informações e, se necessário, agendar uma vistoria ao local. Caso a vistoria seja necessária, ela deve ocorrer em até cinco dias;
  • Se o plantio não for viável, a Seuma deve explicar o motivo ao cidadão e oferecer alternativas; caso seja possível, o plantio é executado e o requerente assina um termo em que se compromete a cuidar da muda;
  • Após a aprovação, a árvore deve ser plantada em até 23 dias úteis.
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