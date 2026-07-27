Como pedir para plantar árvore na sua calçada em Fortaleza

Fortalezenses que desejarem um bairro mais arborizado podem solicitar, gratuitamente, o plantio de novas mudas em suas calçadas. Realizado pela Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), o programa “Árvore na Minha Calçada” oferece diferentes tipos de mudas, como ipês, flamboyants, pimenteiras e outros.

Para participar, basta entrar em contato com a Secretaria por meio dos canais oficiais do órgão e aguardar a avaliação técnica da Pasta. Caso o local escolhido pelo cidadão seja viável, a Seuma autoriza o plantio e avalia qual a muda ideal para o local. Após a aprovação, a árvore deve ser plantada pela equipe da secretaria em até 23 dias úteis.

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Apesar de ser uma iniciativa municipal, o programa conta com a colaboração dos cidadãos que solicitarem o plantio de novas mudas. Quem solicitar o plantio deve se responsabilizar pelos principais cuidados com a muda – como a rega frequente –, principalmente nos primeiros meses após o plantio.

Como solicitar o plantio de uma nova árvore em sua rua ou bairro