Como pedir para plantar árvore na sua calçada em Fortaleza

Fortalezenses que desejarem um bairro mais arborizado podem solicitar, gratuitamente, o plantio de novas mudas em suas calçadas. Realizado pela Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), o programa “Árvore na Minha Calçada” oferece diferentes tipos de mudas, como ipês, flamboyants, pimenteiras e outros.
Para participar, basta entrar em contato com a Secretaria por meio dos canais oficiais do órgão e aguardar a avaliação técnica da Pasta. Caso o local escolhido pelo cidadão seja viável, a Seuma autoriza o plantio e avalia qual a muda ideal para o local. Após a aprovação, a árvore deve ser plantada pela equipe da secretaria em até 23 dias úteis.
Apesar de ser uma iniciativa municipal, o programa conta com a colaboração dos cidadãos que solicitarem o plantio de novas mudas. Quem solicitar o plantio deve se responsabilizar pelos principais cuidados com a muda – como a rega frequente –, principalmente nos primeiros meses após o plantio.
Como solicitar o plantio de uma nova árvore em sua rua ou bairro
- Entre em contato com a Seuma pelos canais oficiais da secretaria, pelo WhatsApp (85) 99237-0397 ou pelo e-mail plano.arborizacao@seuma.fortaleza.ce.gov.br e informe o local sugerido para o plantio;
- Em até três dias, um técnico deve entrar em contato para solicitar mais informações e, se necessário, agendar uma vistoria ao local. Caso a vistoria seja necessária, ela deve ocorrer em até cinco dias;
- Se o plantio não for viável, a Seuma deve explicar o motivo ao cidadão e oferecer alternativas; caso seja possível, o plantio é executado e o requerente assina um termo em que se compromete a cuidar da muda;
- Após a aprovação, a árvore deve ser plantada em até 23 dias úteis.