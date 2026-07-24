Pai faz parto do filho em estacionamento de casa, em Fortaleza: 'nunca vou viver algo igual'

Parto foi assistido pela obstetra por chamada de vídeo e ocorreu em cerca de 30 minutos.

Escrito por Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
24 de Julho de 2026 - 19:26

Sebastião tinha pressa para nascer. Veio ao mundo em um intervalo de meia hora, no estacionamento do prédio, em parto feito pelo próprio pai, o professor Bruno Carvalho, de 38 anos.

O bebê nasceu às 04h40 da última terça-feira (21), no bairro José Bonifácio, em Fortaleza. 

“Ainda estou tentando digerir tudo. O que eu tenho é uma gratidão a Deus enorme. Fazer o parto do meu filho, eu acho que nunca na vida vou viver algo igual ou passar por uma experiência semelhante a essa”, compartilhou Bruno em entrevista ao Diário do Nordeste

A mãe, Mayara Bezerra, de 34 anos, citou “puro instinto” ao enfrentar com surpresa e força toda a situação. Os dois não são pais de primeira viagem. Em janeiro de 2023, nasceu José, enquanto Antônio chegou para se somar à família em outubro de 2024. 

Pai usou a própria camisa para fazer parto do filho.
Legenda: Pai usou a própria camisa para fazer parto do filho.
Foto: Arquivo pessoal.

As duas gestações deram à Mayara algo que não pode ser encontrado em livro nenhum: a experiência e o conhecimento do próprio corpo. Ela sabia como seriam as etapas do parto, desde as primeiras cólicas até as contrações finais. No entanto, jamais foi tão rápido quanto desta vez. 

"A criança vai nascer aqui"

Ela acordou às 4h10, sentindo que o nascimento de Sebastião estava próximo. Bruno e Mayara pegaram a bolsa, que já estava organizada, vestiram a primeira roupa que encontraram e entraram no elevador. 

Porém, antes de chegarem no térreo, veio uma forte contração. “Eu senti ele encaixar. Eu senti o corpo rotacionar e descer. No estacionamento, voltei a ter outra contração e entendi que ele ia ‘coroar’”, disse a mãe, usando o termo que explica quando a cabeça da criança já está prestes a sair e não volta entre as contrações. 

Bruno ainda tentou colocar Mayara no carro. Cinco minutos afastavam os dois de uma emergência obstétrica na Avenida Heráclito Graça, toda equipada para dar assistência à esposa e ao bebê. Após perguntar se conseguiria segurar, ela avisou: “a criança vai nascer aqui”.

Parto assistido pela obstetra

Em meio às contrações, Bruno fez uma chamada de vídeo para a obstetra de Mayara, que acompanhou os outros dois partos dela. Durante a ligação, ela deu as principais instruções: deixar a mãe confortável, colocá-la no chão e buscar um pano para o bebê.

“Quando ela disse ‘não vai dar tempo, ele vai nascer aqui’, eu olhei para ela e disse: ‘não é possível. são cinco minutos para ir pro hospital'. Mas ela se ajoelhou, se segurou no poste e sentiu outra contração”. 
Bruno Carvalho
Pai de Sebastião

A mãe de Mayara, que também estava em casa e desceu em outro elevador para acompanhar a filha, ficou ao lado dela na estacionamento. Na falta do pano, que não conseguiam achar dentro da mochila do bebê, Bruno tirou a própria camisa. 

"Meu marido falou, 'pode ficar tranquila que eu vou segurar ele'. Eu confiei muito nele, porque sabia que ia cuidar 100% da criança, mas fiquei receosa, porque eu vi que ele não ia nascer no hospital", comentou Mayara. 

Mayara foi levada ao hospital após o parto em estacionamento.
Legenda: Mayara foi levada ao hospital após o parto em estacionamento.
Foto: Arquivo pessoal.

Com a mãe afagando suas costas e seu marido segurando a camisa nas mãos para receber o bebê, ela sentiu a última contração. “Eu começo a me emocionar. Não tenho palavaras para descrever, porque tenho só gratidão por ter as pessoas certas, no momento certo. Quem estava lá era porque precisava estar lá”, descreveu.

Sebastião foi colocado no colo da mãe, com o cordão umbilical. Às 4h45, saíram do estacionamento em direção ao hospital.

O bebê segue internado na maternidade, para realizar exames e ter um acompanhamento do quadro de saúde, mas deve receber alta nos próprio dias e conhecer os outros dois irmãos.

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