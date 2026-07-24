K-Fest chega ao North Shopping Jóquei com grupos cover e Heron Hayashi

Evento gratuito promove a cultura pop sul-coreana e oferece brindes exclusivos

Escrito por Agência de Conteúdo DN
24 de Julho de 2026 - 07:00
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Legenda: K-Fest acontece no North Shopping Jóquei e agita o público da Geração Z.
Foto: divulgação

O North Shopping Jóquei promove, neste domingo (26), a partir das 14 horas, um encontro especial para fãs da cultura pop sul-coreana: o K-Fest. O evento acontece na Praça de Alimentação do shopping e promete uma programação variada e gratuita, com apresentações de grupos de dança e canto, lojas temáticas, cabine de fotos, o tradicional Random Play Dance e participação especial do influenciador Heron Hayashi.

Para Carlos Dantas, gerente de marketing do North Shopping Jóquei, a chamada “onda coreana” é vibrante e conecta diferentes idades. “Outros eventos e os nossos K-Fests, mostram que esse público só tende a aumentar, e está cada vez mais fiel e engajado com a cultura, já que o gosto é transmitido de irmãos para irmãos, pais para filhos e assim por diante”, destaca.

Atrações e brindes exclusivos

A principal atração será o influenciador e dançarino Heron Hayashi. Em relação aos grupos de dança confirmados, serão mais de 20 apresentações com covers de nomes conhecidos, como BTS, BLACKPINK, Stray Kids, entre outros.

Além de todas as atrações, o público poderá resgatar brindes especiais durante o evento. Para garantir, basta resgatar o benefício no aMais, localizado no aplicativo do North Shopping Jóquei.

Serviço - K-Fest no North Shopping Jóquei

Data: 26 de julho (domingo)
Horário: a partir das 14 horas
Local: Praça de Alimentação do North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419 – Jóquei Clube, Fortaleza/CE)

Atrações:

  • Heron Hayashi
  • Apresentações de canto e dança
  • Random Play Dance
  • Lojas temáticas

Entrada: Gratuita
Instagram: @northshoppingjoquei

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