K-Fest chega ao North Shopping Jóquei com grupos cover e Heron Hayashi

O North Shopping Jóquei promove, neste domingo (26), a partir das 14 horas, um encontro especial para fãs da cultura pop sul-coreana: o K-Fest. O evento acontece na Praça de Alimentação do shopping e promete uma programação variada e gratuita, com apresentações de grupos de dança e canto, lojas temáticas, cabine de fotos, o tradicional Random Play Dance e participação especial do influenciador Heron Hayashi.

Para Carlos Dantas, gerente de marketing do North Shopping Jóquei, a chamada “onda coreana” é vibrante e conecta diferentes idades. “Outros eventos e os nossos K-Fests, mostram que esse público só tende a aumentar, e está cada vez mais fiel e engajado com a cultura, já que o gosto é transmitido de irmãos para irmãos, pais para filhos e assim por diante”, destaca.

Atrações e brindes exclusivos

A principal atração será o influenciador e dançarino Heron Hayashi. Em relação aos grupos de dança confirmados, serão mais de 20 apresentações com covers de nomes conhecidos, como BTS, BLACKPINK, Stray Kids, entre outros.

Além de todas as atrações, o público poderá resgatar brindes especiais durante o evento. Para garantir, basta resgatar o benefício no aMais, localizado no aplicativo do North Shopping Jóquei.

Serviço - K-Fest no North Shopping Jóquei

Data: 26 de julho (domingo)

Horário: a partir das 14 horas

Local: Praça de Alimentação do North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419 – Jóquei Clube, Fortaleza/CE)

Atrações:

Heron Hayashi

Apresentações de canto e dança

Random Play Dance

Lojas temáticas

Entrada: Gratuita

Instagram: @northshoppingjoquei