Faixa exclusiva de ônibus da Av. Bezerra de Menezes será liberada aos fins de semana

Mudança para uma das faixas já passa a valer neste sábado (25).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
23 de Julho de 2026 - 14:20
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Legenda: Apesar da mudança, a oferta do serviço de transporte que utiliza o BRT da Av. Bezerra de Menezes não será afetada.
Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza.

Uma das faixas exclusivas para ônibus na Avenida Bezerra de Menezes, em Fortaleza, será liberada para a circulação de outros veículos aos fins de semana e feriados, segundo anúncio feito pela prefeitura nesta quinta-feira (23). A mudança já começa a valer a partir deste sábado (25), quando equipes para orientação do tráfego devem ser deslocadas para orientação na via.

A medida, apontou a Prefeitura de Fortaleza, tem origem na redução da demanda de passageiros do transporte coletivo no local durante o fim de semana, assim como também no aumento do fluxo veicular na avenida. 

O objetivo seria "ampliar a capacidade viária para melhorar a fluidez do trânsito", conforme ressaltou a administração municipal. 

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Ainda neste sábado (25), agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e fiscais da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) prestarão suporte operacional na Av. Bezerra de Menezes para orientar os condutores durante a implantação da mudança.

Equipes da Etufor e da Socicam também serão distribuídas em pontos estratégicos do BRT para orientar a população e garantir a segurança dos usuários do transporte público.

Oferta de transporte não será afetada

A oferta do serviço de transporte que utiliza o BRT da Avenida Bezerra de Menezes não será afetada. Segundo a Etufor, "os números de linhas e de veículos que atendem o corredor urbano aos fins de semana não terão alterações".

Para os passageiros, a recomendação será a mesma já repassada para os domingos. A operação de embarque e desembarque em todas as linhas que trafegam pelo corredor será realizada nos abrigos comuns, ao lado das estações.

Linhas no BRT aos fins de semana

Ainda de acordo com dados divulgados pela Etufor, a redução do número de coletivos circulando no BRT da Av. Bezerra de Menezes, aos fins de semana, já tem sido vista desde a pandemia de Covid no Brasil.

Em 2015, por exemplo, 153 ônibus percorriam a avenida por hora aos sábados. Já neste ano, o número caiu para 93 por hora no mesmo dia da semana

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