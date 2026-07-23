Mulher é atropelada por VLT no São João do Tauape, em Fortaleza

A vítima foi encaminhada para um hospital.

Escrito por Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
23 de Julho de 2026 - 10:51 (Atualizado às 10:52)
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Legenda: Acidente ocorreu em uma passagem de nível no bairro São João do Tauape, em Fortaleza.
Foto: Governo do Estado do Ceará/Divulgação.

Uma mulher foi atingida por um Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) em uma passagem em nível no bairro São João do Tauape, em Fortaleza, na manhã da última quarta-feira (22).

O caso ocorreu por volta das 11h09, na Rua Escrivão Pinheiro, enquanto a vítima, supostamente uma pessoa idosa, tentava cruzar a linha férrea.

Segundo informações do Metrofor, equipes do Samu foram chamadas ao local para o atendimento. A mulher foi socorrida e, logo em seguida, encaminhada para um hospital na capital cearense. 

Até o momento, a identificação da mulher atingida não foi confirmada. Porém, conforme o relato de moradores da região, ela era uma pessoa idosa, de 80 anos, e teria fraturado uma das pernas no acidente. 

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Nas redes sociais, outros moradores também relataram que a mulher foi encaminhada ao Instituto Doutor José Frota (IJF).

O Diário do Nordeste entrou em contato com o IJF para mais informações aguarda o retorno. 

Operação foi paralisada parcialmente

O ocorrido resultou, inclusive, em uma suspensão parcial do ramal Parangaba-Mucuripe, a Linha Nordeste do VLT em Fortaleza. A Metrofor confirmou que as operações foram retomadas às 11h46.

Em nota, a empresa lamentou a ocorrência e reforçou a necessidade da atenção dos pedestres durante a passagem por uma linha férrea.

"O local é devidamente sinalizado, em conformidade com a legislação de trânsito. O VLT seguia em baixa velocidade e com a buzina ativada — procedimento padrão para o tráfego em passagens em nível", afirmou a companhia.

Confira a nota completa do Metrofor sobre o caso:

Foi registrada, na manhã desta quarta-feira (22), por volta de 11h09, uma ocorrência na Linha Nordeste, na passagem em nível da Rua Escrivão Pinheiro, São João do Tauape, quando uma mulher foi atingida pela passagem do VLT. O SAMU foi acionado e a vítima encaminhada ao hospital. 

O local é devidamente sinalizado, em conformidade com a legislação de trânsito. O VLT seguia em baixa velocidade e com a buzina ativada — procedimento padrão para o tráfego em passagens em nível.

A linha Nordeste retornou à circulação às 11:46h. A Metrofor lamenta a ocorrência e reforça a necessidade de atenção plena dos pedestres e motoristas ao cruzar vias férreas.

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