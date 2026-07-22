Festival Halleluya reúne multidão em noite de fé e música nesta quarta (22) em Fortaleza

O Festival Halleluya reuniu uma multidão neste primeiro dia (22 de julho), no Centro Espiritual Uirapuru (Ceu). O evento é gratuito e segue até o próximo domingo (26).

No começo da noite, o público recebeu a imagem de Jesus, assistiu à missa e a uma apresentação de dança.

Em seguida, ocorreu o show de Pitter De Laura. Também irão se apresentar os músicos Yuri Costa, Guilherme de Sá e da banda Colo de Deus.

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Estrutura ampliada

Neste ano, a celebração tem como tema "A festa que nunca acaba". A Cidade da Paz teve sua estrutura ampliada de 60 mil para 90 mil metros quadrados, oferecendo mais conforto, segurança e espaços de convivência para o público.

Ao longo dos cinco dias de programação, o público poderá acompanhar mais de 40 atrações musicais nacionais e regionais, entre elas Frei Gilson, Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Melo, Rosa de Saron, Missionário Shalom, Eliana Ribeiro, Guilherme de Sá, Adriana Arydes, Ir. Kelly Patrícia e diversos outros nomes da música católica.

Os shows acontecem no palco Alive, principal espaço do evento, que recebe apresentações diariamente.

No sábado (25), a programação contará ainda com a exibição de uma mensagem especial do Papa, reforçando a dimensão de comunhão e espiritualidade que marca o Festival Halleluya.

SOLIDARIEDADE

Considerado um dos eventos mais solidários do Brasil, o Festival Halleluya une fé e impacto social. Em 2025, foram arrecadados 13.851 kg de alimentos e coletadas 1.215 bolsas de sangue, em parceria com o Hemoce.

Desde 2003, a parceria com o Hemocentro já resultou em mais de 15 mil bolsas de sangue coletadas e mais de 3 mil cadastros de doadores de medula óssea.

Em 2026, o festival mantém a campanha de doação de sangue, o cadastro de medula, a coleta de alimentos, o Espaço Girassol e as ações de acessibilidade.

ACESSO

Para facilitar o acesso dos participantes, a edição deste ano contará com cinco entradas, uma a mais que em 2025.

A principal novidade é um novo acesso exclusivo para carros e motos, localizado na Av. Alberto Craveiro, nº 1.480, antes da entrada principal e próximo à Delegacia da Polícia Civil.

Além de poder estacionar os veículos no próprio CEU, o festival também disponibilizará um bolsão oficial de estacionamento na Arena Castelão, de onde sairão ônibus exclusivos para a Cidade da Paz.

A entrada principal do CEU, na Av. Alberto Craveiro, nº 2.222, será destinada exclusivamente a pedestres e aos ônibus provenientes do estacionamento oficial, proporcionando maior fluidez na chegada e saída do público.

Confira a programação completa do Halleluya 2026:

22/07 (quarta-feira)

Pitter Di Laura

Yuri Costa

Guilherme de Sá

Colo de Deus

23/07 (quinta-feira)

Laura Salvador

Adoração e Vida

Eliana Ribeiro

Rosa de Saron

24/07 (sexta-feira)

Suely Façanha

Adriana Arydes

Ir. Kelly Patrícia

Pe. Fábio de Melo

Fraternidade São João Paulo II

25/07 (Sábado)

Ana Clara Rocha & Ítalo Poeta

Naldo José

Frei Gilson

Missionário

Sopragod

Cosme

26/07 (Domingo)

Morelzinho

Padre Marcelo Rossi

Gabriela de Sá

Davidson Silva

Flávio Vitor Jr.

Serviço

Festival Halleluya 2026

Data: 22 a 26 de julho de 2026

Local: Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU) – Av. Alberto Craveiro, 2222 – Fortaleza (CE)

Entrada gratuita.