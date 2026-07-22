Festival Halleluya reúne multidão em noite de fé e música nesta quarta (22) em Fortaleza

A festa religiosa começou nesta quarta-feira (22).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
22 de Julho de 2026 - 21:55
capa da noticia
Legenda: Neste ano, a celebração tem como tema "A festa que nunca acaba".
Foto: YouTube / Festival Halleluya.

O Festival Halleluya reuniu uma multidão neste primeiro dia (22 de julho), no Centro Espiritual Uirapuru (Ceu). O evento é gratuito e segue até o próximo domingo (26).

No começo da noite, o público recebeu a imagem de Jesus, assistiu à missa e a uma apresentação de dança.

Em seguida, ocorreu o show de Pitter De Laura. Também irão se apresentar os músicos Yuri Costa, Guilherme de Sá e da banda Colo de Deus.

Veja também

Imagem da notícia: Frei Gilson, Padre Marcelo Rossi e Padre Fábio de Melo: confira a programação do Halleluya 2026
Ceará

Frei Gilson, Padre Marcelo Rossi e Padre Fábio de Melo: confira a programação do Halleluya 2026
Imagem da notícia: Ocupação dos hotéis de Fortaleza chega a 90% na semana do Fortal e Halleluya
Negócios

Ocupação dos hotéis de Fortaleza chega a 90% na semana do Fortal e Halleluya
Imagem da notícia: Halleluya 2026 terá reforço de frota e ônibus gratuitos; veja detalhes e horários
Ceará

Halleluya 2026 terá reforço de frota e ônibus gratuitos; veja detalhes e horários

Estrutura ampliada

Neste ano, a celebração tem como tema "A festa que nunca acaba". A Cidade da Paz teve sua estrutura ampliada de 60 mil para 90 mil metros quadrados, oferecendo mais conforto, segurança e espaços de convivência para o público.

Ao longo dos cinco dias de programação, o público poderá acompanhar mais de 40 atrações musicais nacionais e regionais, entre elas Frei Gilson, Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Melo, Rosa de Saron, Missionário Shalom, Eliana Ribeiro, Guilherme de Sá, Adriana Arydes, Ir. Kelly Patrícia e diversos outros nomes da música católica.

Os shows acontecem no palco Alive, principal espaço do evento, que recebe apresentações diariamente.

No sábado (25), a programação contará ainda com a exibição de uma mensagem especial do Papa, reforçando a dimensão de comunhão e espiritualidade que marca o Festival Halleluya. 

SOLIDARIEDADE

Considerado um dos eventos mais solidários do Brasil, o Festival Halleluya une fé e impacto social. Em 2025, foram arrecadados 13.851 kg de alimentos e coletadas 1.215 bolsas de sangue, em parceria com o Hemoce.

Desde 2003, a parceria com o Hemocentro já resultou em mais de 15 mil bolsas de sangue coletadas e mais de 3 mil cadastros de doadores de medula óssea.

Em 2026, o festival mantém a campanha de doação de sangue, o cadastro de medula, a coleta de alimentos, o Espaço Girassol e as ações de acessibilidade.

ACESSO

Para facilitar o acesso dos participantes, a edição deste ano contará com cinco entradas, uma a mais que em 2025.

A principal novidade é um novo acesso exclusivo para carros e motos, localizado na Av. Alberto Craveiro, nº 1.480, antes da entrada principal e próximo à Delegacia da Polícia Civil.

Além de poder estacionar os veículos no próprio CEU, o festival também disponibilizará um bolsão oficial de estacionamento na Arena Castelão, de onde sairão ônibus exclusivos para a Cidade da Paz.

A entrada principal do CEU, na Av. Alberto Craveiro, nº 2.222, será destinada exclusivamente a pedestres e aos ônibus provenientes do estacionamento oficial, proporcionando maior fluidez na chegada e saída do público.

Confira a programação completa do Halleluya 2026:

22/07 (quarta-feira)

  • Pitter Di Laura
  • Yuri Costa
  • Guilherme de Sá
  • Colo de Deus

23/07 (quinta-feira)

  • Laura Salvador
  • Adoração e Vida
  • Eliana Ribeiro
  • Rosa de Saron

24/07 (sexta-feira)

  • Suely Façanha
  • Adriana Arydes
  • Ir. Kelly Patrícia
  • Pe. Fábio de Melo
  • Fraternidade São João Paulo II

25/07 (Sábado)

  • Ana Clara Rocha & Ítalo Poeta
  • Naldo José
  • Frei Gilson
  • Missionário
  • Sopragod
  • Cosme

26/07 (Domingo)

  • Morelzinho
  • Padre Marcelo Rossi
  • Gabriela de Sá
  • Davidson Silva
  • Flávio Vitor Jr.

Serviço

Festival Halleluya 2026
Data: 22 a 26 de julho de 2026
Local: Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU) – Av. Alberto Craveiro, 2222 – Fortaleza (CE)
Entrada gratuita.

Assuntos Relacionados
Sociedade e Saúde/halleluya

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Colunistas

Imagem da notícia Festival Halleluya reúne multidão em noite de fé e música nesta quarta (22) em Fortaleza
Ceará

Festival Halleluya reúne multidão em noite de fé e música nesta quarta (22) em Fortaleza

A festa religiosa começou nesta quarta-feira (22).

Redação

Há 25 minutos

Imagem da notícia Balsa é desencalhada após quase 28 horas de operação no Icaraí
Ceará

Balsa é desencalhada após quase 28 horas de operação no Icaraí

A retirada da embarcação se deu após a chegada do navio rebocador "SN CARAÍVA".

Renato Bezerra

Imagem da notícia Fortaleza está preparada para o calor extremo? Veja iniciativas previstas e já em ação
Ceará

Fortaleza está preparada para o calor extremo? Veja iniciativas previstas e já em ação

Diego Barbosa

Imagem da notícia Antigo Farol do Mucuripe abre programação cultural e prevê apresentações e exposição
Ceará

Antigo Farol do Mucuripe abre programação cultural e prevê apresentações e exposição

Antes gerido pela Secult-CE, equipamento agora é responsabilidade do Sobrado Dr. José Lourenço.

Diego Barbosa

Imagem da notícia Estudante do CE conquista melhor nota do mundo na Olimpíada Internacional de Economia
Ceará

Estudante do CE conquista melhor nota do mundo na Olimpíada Internacional de Economia

Arthur Alencar Spuri, de 16 anos, foi o vencedor geral da competição.

Ana Beatriz Caldas

Imagem da notícia O horror silencioso da escravidão
Opinião

O horror silencioso da escravidão

Desde a Lei Áurea, preferimos acreditar que bastava abolir juridicamente a escravidão para eliminar a sociedade construída por ela. Não bastava.
Foto de P.A. Damasceno

P.A. Damasceno

Imagem da notícia Duas mulheres ficam feridas após desabamento em calçadão de Morada Nova, no Ceará
Ceará

Duas mulheres ficam feridas após desabamento em calçadão de Morada Nova, no Ceará

A estrutura não recebe reformas há 20 anos.

Paulo Roberto Maciel

Imagem da notícia Fortal 2026 contará com operação integrada de segurança, trânsito e saúde
Ceará

Fortal 2026 contará com operação integrada de segurança, trânsito e saúde

Festa será realizada entre os dias 23 e 26 de julho.

Redação

Imagem da notícia Balsa teria encalhado no Icaraí após ventania romper cordas de reboque; veja imagens
Ceará

Balsa teria encalhado no Icaraí após ventania romper cordas de reboque; veja imagens

Estrutura flutuante parada em Caucaia tinha como destino o Rio de Janeiro e não era tripulada.

Clarice Nascimento

Imagem da notícia MPCE instaura processo administrativo contra Enel após apagão de 48h na Praia da Taíba
Ceará

MPCE instaura processo administrativo contra Enel após apagão de 48h na Praia da Taíba

Segundo o órgão, a iniciativa foi motivada por reclamações de consumidores.

Mylena Gadelha