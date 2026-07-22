Festival Halleluya reúne multidão em noite de fé e música nesta quarta (22) em Fortaleza

O Festival Halleluya reuniu uma multidão neste primeiro dia (22 de julho), no Centro Espiritual Uirapuru (Ceu). O evento é gratuito e segue até o próximo domingo (26).
No começo da noite, o público recebeu a imagem de Jesus, assistiu à missa e a uma apresentação de dança.
Em seguida, ocorreu o show de Pitter De Laura. Também irão se apresentar os músicos Yuri Costa, Guilherme de Sá e da banda Colo de Deus.
Estrutura ampliada
Neste ano, a celebração tem como tema "A festa que nunca acaba". A Cidade da Paz teve sua estrutura ampliada de 60 mil para 90 mil metros quadrados, oferecendo mais conforto, segurança e espaços de convivência para o público.
Ao longo dos cinco dias de programação, o público poderá acompanhar mais de 40 atrações musicais nacionais e regionais, entre elas Frei Gilson, Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Melo, Rosa de Saron, Missionário Shalom, Eliana Ribeiro, Guilherme de Sá, Adriana Arydes, Ir. Kelly Patrícia e diversos outros nomes da música católica.
Os shows acontecem no palco Alive, principal espaço do evento, que recebe apresentações diariamente.
No sábado (25), a programação contará ainda com a exibição de uma mensagem especial do Papa, reforçando a dimensão de comunhão e espiritualidade que marca o Festival Halleluya.
SOLIDARIEDADE
Considerado um dos eventos mais solidários do Brasil, o Festival Halleluya une fé e impacto social. Em 2025, foram arrecadados 13.851 kg de alimentos e coletadas 1.215 bolsas de sangue, em parceria com o Hemoce.
Desde 2003, a parceria com o Hemocentro já resultou em mais de 15 mil bolsas de sangue coletadas e mais de 3 mil cadastros de doadores de medula óssea.
Em 2026, o festival mantém a campanha de doação de sangue, o cadastro de medula, a coleta de alimentos, o Espaço Girassol e as ações de acessibilidade.
ACESSO
Para facilitar o acesso dos participantes, a edição deste ano contará com cinco entradas, uma a mais que em 2025.
A principal novidade é um novo acesso exclusivo para carros e motos, localizado na Av. Alberto Craveiro, nº 1.480, antes da entrada principal e próximo à Delegacia da Polícia Civil.
Além de poder estacionar os veículos no próprio CEU, o festival também disponibilizará um bolsão oficial de estacionamento na Arena Castelão, de onde sairão ônibus exclusivos para a Cidade da Paz.
A entrada principal do CEU, na Av. Alberto Craveiro, nº 2.222, será destinada exclusivamente a pedestres e aos ônibus provenientes do estacionamento oficial, proporcionando maior fluidez na chegada e saída do público.
Confira a programação completa do Halleluya 2026:
22/07 (quarta-feira)
- Pitter Di Laura
- Yuri Costa
- Guilherme de Sá
- Colo de Deus
23/07 (quinta-feira)
- Laura Salvador
- Adoração e Vida
- Eliana Ribeiro
- Rosa de Saron
24/07 (sexta-feira)
- Suely Façanha
- Adriana Arydes
- Ir. Kelly Patrícia
- Pe. Fábio de Melo
- Fraternidade São João Paulo II
25/07 (Sábado)
- Ana Clara Rocha & Ítalo Poeta
- Naldo José
- Frei Gilson
- Missionário
- Sopragod
- Cosme
26/07 (Domingo)
- Morelzinho
- Padre Marcelo Rossi
- Gabriela de Sá
- Davidson Silva
- Flávio Vitor Jr.
Serviço
Festival Halleluya 2026
Data: 22 a 26 de julho de 2026
Local: Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU) – Av. Alberto Craveiro, 2222 – Fortaleza (CE)
Entrada gratuita.