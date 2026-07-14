Halleluya 2026 terá bolsão de estacionamento no Castelão e transfer até o festival

O público do Festival Halleluya 2026 terá mais uma alternativa para chegar até o evento. Além dos estacionamentos disponíveis no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), onde fica localizada a Cidade da Paz, também será disponibilizado um bolsão na Arena Castelão, de onde irão partir transfers até o local do evento.

O anúncio foi feito pelo coordenador geral do Hallelluya, Fábio Lima, durante coletiva na manhã desta terça-feira (14). Durante os cinco dias de festival, que ocorre de 22 a 26 de julho, não devem ter jogos na Arena Castelão. Com isso, o estacionamento funcionará apenas para o público do evento.

A edição de 2026 do evento também terá uma expansão do espaço, que passa de 60m² para 90m², com uma redistribuição dos ambientes e novas entradas para veículos e também exclusivas para o público.

Entre as novidades, está ainda uma mudança no horário do festival, que iniciará às 16 horas no sábado (25) e no domingo (26).

Na coletiva, também foram divulgados o esquema de segurança e a disponibilização de linhas de ônibus para o transporte até o festival.

Novo bolsão de estacionamento

Quem for de carro para o Halleluya 2026 poderá ter acesso ao bolsão de estacionamento na Arena Castelão pelas avenidas do Contorno ou pela Paulino Rocha. Ficam disponíveis vagas para até 4 mil carros.

Já o acesso ao transfer até o festival ficará na Avenida Alberto Craveiro. Serão três ônibus fazendo o trajeto entre o bolsão e o evento, de forma ininterrupta.

Fábio Lima explica que os jogos previstos para a Arena Castelão foram deslocados para não coincidir com as datas do festival.

O jogo Fortaleza X Botafogo foi adiado para o dia 28 de julho, enquanto a partida entre Ceará e CRB, agendada para o dia 22 de julho, irá ocorrer no Estádio Presidente Vargas.

Ainda devem ter três espaços de estacionamento próximo à Cidade da Paz, com entradas exclusivas para veículos e entradas apenas para o público que se locomover a pé.

Estarão disponíveis dois acessos pela avenida Alberto Craveiro, sendo um deles uma novidade da edição de 2026. Próximo a avenida Silas Munguba, também existirão dois acessos para o evento. Um deles, na rua Corumbá será para veículos, enquanto a da Rua Antônio Ferreira é para pedestres.

A entrada principal do Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), por sua vez, deve ser exclusiva para pedestres, carros credenciados e transfers vindos do bolsão do Castelão, sem entrada de veículos para estacionamento.

Ônibus extras para Halleluya 2026

A Etufor também montou uma operação especial para o Halleluya 2026. No total, 36 veículos reservas estão programados para fazer a ligação entre o Terminal da Parangaba e o local do festival, divididos entre os cinco dias de festival. Os carros também terão um horário diferenciado.

A distribuição da frota reserva ficará assim:

22 de julho: 6 veículos reservas, das 18hs às 2hs da manhã;

23 de julho: 6 veículos reservas, das 18hs às 3hs da manhã;

24 de julho: 8 veículos reservas, das 18hs às 5hs da manhã;

25 de julho: 9 veículos reservas, das 16hs às 6hs da manhã;

26 de julho: 7 veículos reservas, das 14hs às 2hs da manhã.

"Esses veículos vão se concentração é no terminal da Parangaba, mas se for necessário, se deslocar para outro terminal, ele será transferido", informou Miguel Guimarães, chefe da Divisão de Planejamento da Etufor.

Ainda segundo Guimarães, serão 265 pessoas da Etufor e do Sindiônibus atuando durante o evento para garantir a operação. Entre as atuações, estão os 40 agentes da Etufor que devem fiscalizar os transportes alternativos, como táxi, mototáxi, Uber e outros aplicativos de transporte.

Esquema de Segurança

O coronel Nazareno Cordeiro, representante da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, informou que devem ser mobiliados mais de 800 agentes de segurança pública para o festival.

Deste quantitativo, deve ser 645 policiais militares fazendo a segurança do evento, com um efetivo de 125 agentes na quarta-feira, quinta-feira e domingo e com 135 PMs na sexta-feira e sábado.

"Gostaria de alertar que sigam não somente as orientações da polícia, mas, principalmente, a orientação do Corpo de Bombeiros, porque é um evento que nós teremos pico esperado de até 240 mil pessoas", acrescentou o coronel.

Segundo informações do Coronel Humberto César Leão, do Corpo de Bombeiros, a corporação terá um efetivo diário de 20 bombeiros no Halleluya. O oficial destacou o corredor em formato de cruz que ficará instalado no centro do evento para facilitar a locomoção das equipes de segurança — uma novidade da edição 2026.

"As duplas (de bombeiros) irão circular para atender de imediato qualquer ocorrência com o auxílio súbito, enfim, e assim encaminhá-los aos postos médicos", disse.

Também devem estar disponíveis policiais civis e agentes da Defesa Civil, em plantão, para atender qualquer eventualidade ocorrida durante o Festival. A Polícia Civil terá, inclusive, um stand operacional dentro do espaço do evento para o registro de boletins de ocorrência.

Expansão do espaço do Halleluya 2026

Uma das novidades da edição 2026 é a expansão da Cidade da Paz, que passara de 60 mil m² para 90 mil m². Um dos espaços que terá expansão será o lounge, que terá 3 mil metros quadrados, além de uma ampliação no posto médico avançado.

Também houve uma redistribuição dos espaços na Cidade da Paz, com a Arena Gamer, que ficará no local que antes era do palco principal, e o Espaço da Misericórdia, que passa a funcionar em uma das extremidades e ter espaço ampliado.

A acessibilidade também deve ser uma prioridade, com o funcionamento, pelo segundo ano consecutivo, do Espaço da Calma e do espaço PCD, em parceria com o gabinete da Primeira-Dama de Fortaleza, Christiane Leitão.

"Nesse espaço, ela vai ter acolhimento, esse espaço ela vai ter profissionais para recebê-los com recursos sensoriais, dando suporte em bem-estar para mais as pessoas, para que ela possa usufruir do Halleluya, usufruir do festival com mais segurança e tranquilidade", disse Walmar Menezes, representante da primeira-dama.

Serviço

Festival Halleluya 2026

Data: 22 a 26 de julho de 2026

Local: Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU) – Av. Alberto Craveiro, 2222 – Fortaleza (CE)

Entrada gratuita.