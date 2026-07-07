Série B: CBF detalha tabela da 19ª à 24ª rodada; confira os jogos de Ceará e Fortaleza

Entidade definiu dias e horários das partidas da dupla cearense após a final da Copa do Mundo, marcada para 17 de julho

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
07 de Julho de 2026 - 14:21 (Atualizado às 14:27)
capa da noticia
Legenda: Troféu da Série B de 2026
Foto: Junior Souza/CBF
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou, nesta segunda-feira (6), os dias e horários das partidas da 19ª à 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O período contempla os compromissos de Ceará e Fortaleza após a final da Copa do Mundo, marcada para o dia 17 de julho.

O Vovô tenta se recuperar na competição após entrar na zona de rebaixamento e chegar a quatro rodadas sem vencer. Já o Leão do Pici vive situação oposta: ocupa o G-4 da Série B e busca manter o bom momento depois das vitórias sobre Sport e Ponte Preta.

Confira os jogos da dupla cearense no período:

19ª rodada

21/7 (terça-feira), 21h35: Vila Nova x Fortaleza
22/7 (quarta-feira), 19h30: Ceará x CRB

20ª rodada

26/7 (domingo), 16h: São Bernardo x Ceará
28/7 (terça-feira), 21h35: Fortaleza x Botafogo-SP

21ª rodada

7/8 (sexta-feira), 20h30: Ceará x Ponte Preta
9/8 (domingo), 18h: Cuiabá x Fortaleza

22ª rodada

15/8 (sábado), 18h30: Ceará x Cuiabá
15/8 (sábado), 18h30: Juventude x Fortaleza

23ª rodada

18/8 (terça-feira), 21h30: Náutico x Ceará
19/8 (quarta-feira), 19h30: Fortaleza x São Bernardo

24ª rodada

22/8 (sábado), 18h: Ceará x Londrina
23/8 (domingo), 18h30: Criciúma x Fortaleza

Assuntos Relacionados
Esportes/brasileirão série b Esportes/ceará sporting club Esportes/fortaleza esporte clube

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Atacante do Egito se chama Zico em homenagem ao ídolo do Flamengo
Jogada

Atacante do Egito se chama Zico em homenagem ao ídolo do Flamengo

Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf marcou gols no Brasil e na Argentina

Alexandre Mota

Há 5 minutos

Imagem da notícia Messi lidera reação, Argentina vence o Egito de virada e avança na Copa do Mundo 2026
Jogada

Messi lidera reação, Argentina vence o Egito de virada e avança na Copa do Mundo 2026

Atuais campeões venceram os egípcios por 3 a 2

Crisneive Silveira

Há 21 minutos

Imagem da notícia Série B: CBF detalha tabela da 19ª à 24ª rodada; confira os jogos de Ceará e Fortaleza
Jogada

Série B: CBF detalha tabela da 19ª à 24ª rodada; confira os jogos de Ceará e Fortaleza

Entidade definiu dias e horários das partidas da dupla cearense após a final da Copa do Mundo, marcada para 17 de julho

Liuê Góis

Há 1 hora

Imagem da notícia Pedro Henrique é regularizado e pode estrear pelo Fortaleza
Jogada

Pedro Henrique é regularizado e pode estrear pelo Fortaleza

O atacante assinou com o Leão após deixar o Ceará

Alexandre Mota

Há 1 hora

Imagem da notícia Pai de Neymar posta carta aberta para o filho com um pedido: 'Não pare de jogar futebol'
Jogada

Pai de Neymar posta carta aberta para o filho com um pedido: 'Não pare de jogar futebol'

O pai e empresário do atleta se mostrou emotivo e esperançoso com a continuidade da carreira do filho

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Ceará negocia contratação de volante Giovanni Pavani, do Remo
Jogada

Ceará negocia contratação de volante Giovanni Pavani, do Remo

O meio-campo já trabalhou com Daniel Paulista

Alexandre Mota e Daniel Farias

Há 1 hora