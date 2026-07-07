Série B: CBF detalha tabela da 19ª à 24ª rodada; confira os jogos de Ceará e Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou, nesta segunda-feira (6), os dias e horários das partidas da 19ª à 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O período contempla os compromissos de Ceará e Fortaleza após a final da Copa do Mundo, marcada para o dia 17 de julho.
O Vovô tenta se recuperar na competição após entrar na zona de rebaixamento e chegar a quatro rodadas sem vencer. Já o Leão do Pici vive situação oposta: ocupa o G-4 da Série B e busca manter o bom momento depois das vitórias sobre Sport e Ponte Preta.
Confira os jogos da dupla cearense no período:
19ª rodada
21/7 (terça-feira), 21h35: Vila Nova x Fortaleza
22/7 (quarta-feira), 19h30: Ceará x CRB
20ª rodada
26/7 (domingo), 16h: São Bernardo x Ceará
28/7 (terça-feira), 21h35: Fortaleza x Botafogo-SP
21ª rodada
7/8 (sexta-feira), 20h30: Ceará x Ponte Preta
9/8 (domingo), 18h: Cuiabá x Fortaleza
22ª rodada
15/8 (sábado), 18h30: Ceará x Cuiabá
15/8 (sábado), 18h30: Juventude x Fortaleza
23ª rodada
18/8 (terça-feira), 21h30: Náutico x Ceará
19/8 (quarta-feira), 19h30: Fortaleza x São Bernardo
24ª rodada
22/8 (sábado), 18h: Ceará x Londrina
23/8 (domingo), 18h30: Criciúma x Fortaleza