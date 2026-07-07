Série B: CBF detalha tabela da 19ª à 24ª rodada; confira os jogos de Ceará e Fortaleza

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou, nesta segunda-feira (6), os dias e horários das partidas da 19ª à 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O período contempla os compromissos de Ceará e Fortaleza após a final da Copa do Mundo, marcada para o dia 17 de julho.

O Vovô tenta se recuperar na competição após entrar na zona de rebaixamento e chegar a quatro rodadas sem vencer. Já o Leão do Pici vive situação oposta: ocupa o G-4 da Série B e busca manter o bom momento depois das vitórias sobre Sport e Ponte Preta.

Confira os jogos da dupla cearense no período:

19ª rodada

21/7 (terça-feira), 21h35: Vila Nova x Fortaleza

22/7 (quarta-feira), 19h30: Ceará x CRB

20ª rodada

26/7 (domingo), 16h: São Bernardo x Ceará

28/7 (terça-feira), 21h35: Fortaleza x Botafogo-SP

21ª rodada

7/8 (sexta-feira), 20h30: Ceará x Ponte Preta

9/8 (domingo), 18h: Cuiabá x Fortaleza

22ª rodada

15/8 (sábado), 18h30: Ceará x Cuiabá

15/8 (sábado), 18h30: Juventude x Fortaleza

23ª rodada

18/8 (terça-feira), 21h30: Náutico x Ceará

19/8 (quarta-feira), 19h30: Fortaleza x São Bernardo

24ª rodada

22/8 (sábado), 18h: Ceará x Londrina

23/8 (domingo), 18h30: Criciúma x Fortaleza