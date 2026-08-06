Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta quinta-feira (6)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (6) reúne partidas da Copa do Brasil, da UEFA Europa League, da Leagues Cup, do Campeonato Peruano e da Copa Centro-Americana da Concacaf. O Diário do Nordeste lista os confrontos do dia, onde assistir a cada um deles e os respectivos horários.
UEFA Europa League
16h | Benfica x Heart of Midlothian | Canal do Benja
Campeonato Peruano
17h | Alianza Atlético x Cienciano | Fanatiz
Copa do Brasil
20h | Corinthians x Internacional | Prime Video
20h | Vitória x Athletico-PR | sportv, Premiere FC e ge tv
Leagues Cup
20h30 | New York City FC x Santos Laguna | Apple TV
21h | Cruz Azul x Philadelphia Union | Apple TV
21h30 | Chicago Fire x Necaxa | Apple TV
22h | Austin x Club Tijuana | Apple TV
23h | Club América x San Diego | Apple TV
23h30 | Portland Timbers x Puebla | Apple TV
Copa Centro-Americana da Concacaf
22h | Verdes x Municipal | Disney+