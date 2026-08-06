Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas desta quinta-feira (6)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 6 de agosto de 2026

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
06 de Agosto de 2026 - 06:00
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Legenda: Barradão recebe Vitória x Athletico-PR
Foto: José Tramontin/athletico.com.br

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (6) reúne partidas da Copa do Brasil, da UEFA Europa League, da Leagues Cup, do Campeonato Peruano e da Copa Centro-Americana da Concacaf. O Diário do Nordeste lista os confrontos do dia, onde assistir a cada um deles e os respectivos horários.

UEFA Europa League

16h | Benfica x Heart of Midlothian | Canal do Benja

Campeonato Peruano

17h | Alianza Atlético x Cienciano | Fanatiz

Copa do Brasil

20h | Corinthians x Internacional | Prime Video

20h | Vitória x Athletico-PR | sportv, Premiere FC e ge tv

Leagues Cup

20h30 | New York City FC x Santos Laguna | Apple TV

21h | Cruz Azul x Philadelphia Union | Apple TV

21h30 | Chicago Fire x Necaxa | Apple TV

22h | Austin x Club Tijuana | Apple TV

23h | Club América x San Diego | Apple TV

23h30 | Portland Timbers x Puebla | Apple TV

Copa Centro-Americana da Concacaf

22h | Verdes x Municipal | Disney+

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