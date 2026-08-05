Marcelo Paz e Fortaleza fazem acordo e encerram 'briga' financeira e judicial

Valor que Paz teria a receber será usado para pagar a multa rescisória gerada pela saída do clube antes do término do contrato

Escrito por Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
05 de Agosto de 2026 - 15:25 (Atualizado às 15:27)
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Legenda: Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians.
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Marcelo Paz e Fortaleza encerraram de vez o impasse do rompimento de contrato entre ambos. O Conselho Deliberativo do clube aprovou, na noite de terça-feira (4), um parecer que definia o pagamento de multa por parte do dirigente no valor de R$ 760 mil, mesmo montante que ele cobrava do Tricolor.

Com isso, o valor que Paz teria a receber do clube será usado para pagar a multa rescisória gerada pela saída do clube antes do término do contrato. Na prática, as duas partes não vão transferir nenhuma quantia a mais do que o valor que já estava em contestação por parte do dirigente, à respeito de salários e premiações atrasadas. O Fortaleza queria, inicialmente, R$ 1 milhão de multa.

Na votação, 31 conselheiros foram a favor do parecer, formando maioria. Apenas nove se manifestaram contra. O processo agora caminhará para a parte burocrática, de formalização.

Relembre a polêmica 

O contrato do Paz com o Fortaleza era até o final de 2026. Paz precisaria passar pelo período de transição, acompanhando o início dos trabalhos de um do novo CEO e cumprindo o aviso prévio da demissão, também registrado em contrato. Esse fator é o que obrigava o pagamento da multa.

Marcelo Paz deixou o cargo de CEO do Fortaleza no final de 2025 após aceitar proposta do Corinthians e assumir o comando do Departamento de Futebol do clube. O contrato dele com o Timão é até o final de 2026.

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