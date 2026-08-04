Fortaleza rescinde contrato com goleiro Brenno, que deve ir para o Sport

O goleiro Brenno não é mais jogador do Fortaleza. O clube rescindiu contrato com o jogador em comum acordo nesta terça-feira (4).

O jogador, que tinha contrato com o clube até o fim de 2027, deve acertar com o Sport

Brenno começou 2026 como titular, fez 18 partidas - sendo herói no título cearense na decisão por pênaltis - mas perdeu espaço com o retorno de João Ricardo.

No no passado, foi titular no returno da Série A com grandes atuações, mas não evitou o rebaixamento do Tricolor.

Despedida

Em nota, o Fortaleza agradeceu 'todo o empenho e toda a dedicação do atleta e deseja sucesso em sua trajetória'.

O jogador também postou em suas redes sociais uma despedida do clube.

"No Fortaleza vivi mais uma vez um momento especial em minha carreira. Foi um grande desafio vestir as cores do Leão do Pici e sou grato a Deus por isso. Encerro este ciclo com orgulho e a certeza de que minha dedicação foi total em todos os momentos. Deixo aqui o meu agradecimento ao clube, aos funcionários e seus torcedores que sempre estiveram junto comigo. Deus abençoe a todos! Obrigado, Leão!"