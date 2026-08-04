Kayck Pará, meia do Ceará, é convocado para a Seleção Brasileira Sub-15

Atleta participará de amistosos preparatórios para a Liga Evolução nos dias 19 e 22 de agosto

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
04 de Agosto de 2026 - 18:49 (Atualizado às 19:01)
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Legenda: José Kayck, do Ceará, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-15
Foto: Jonatha Furtado / Cearásc

Kayck Pará, meia de destaque das categorias de base do Ceará, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-15. A Canarinho jogará amistosos preparatórios para a Liga Evolução Conmebol, diante do Uruguai, nos dias 19 e 22 de agosto na Granja Comary.

Kayck se apresenta à Seleção Brasileira no próximo dia 13 e iniciará os treinamentos junto ao grupo na Granja Comary.

Segunda convocação

Esta é a segunda oportunidade dada ao atleta das categorias de base pelo técnico da Amarelinha Sub-15, Guilherme Dalla Déa, durante a preparação para a Liga Evolução Conmebol, que ocorrerá em setembro deste ano. Anteriormente, o meio-campista foi convocado para os confrontos diante do Chile no mês de julho.

“A segunda convocação de Kayck Pará é mais um reconhecimento do trabalho desenvolvido diariamente na Cidade Vozão. Ver um atleta formado em nossa base representar a Seleção Brasileira reforça que estamos no caminho certo, investindo na formação de jogadores e de pessoas. Para todos nós, é motivo de muito orgulho ver o Ceará novamente representado em uma convocação da CBF”, afirmou Israel Portela, diretor das categorias de base do Ceará.

Gol diante do Flamengo

No último fim de semana, o Ceará conquistou a medalha de bronze na Copa do Brasil Sub-15, vencendo o Flamengo na disputa de terceiro lugar, com gol do meio-campista. Na ocasião, Kayck Pará foi observado de perto por Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira principal.

 

 

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