Fortaleza vence Bahia e abre vantagem nas Oitavas de Final da Copa do Brasil Sub-20

Leão venceu o jogo no CT Ribamar Bezerra

Redação 29 de Outubro de 2025
Foto de Kauan Richard, lateral do Fortaleza

Jogada

Lateral do Fortaleza, Kauan Richard projeta duelo contra o Ferroviário na final do Cearense Sub-20

As equipes se enfrentam neste sábado (11), às 9h30, no Estádio Elzir Cabral

Samir de Carvalho* 10 de Outubro de 2025
Foto de Ferroviário eliminina Ceará e avança para final do Campeonato Cearense sub-20

Jogada

Ferroviário elimina o Ceará e avança para a final do Campeonato Cearense sub-20

Com brilho de goleiro, Ferrão vai disputar final do torneio contra o Fortaleza

Ian Laurindo* 02 de Outubro de 2025
Atletas da base do Ceará possuem aula de capoeira no CT Carlos de Alencar Pinto

Opinião

Ceará inclui capoeira na preparação das categorias de base; entenda

A primeira sessão da prática foi neste sábado (27), na sede do clube

Foto frontal Alexandre Mota
Alexandre Mota 27 de Setembro de 2025
Foto da Seleção Brasileira

Jogada

Copa do Mundo Sub-20: veja fórmula de disputa, grupos, calendário e jogos do Brasil

Esta será a 24ª edição e acontecerá entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, no Chile

Samir de Carvalho* 26 de Setembro de 2025
Mauro Júnior em capa do episódio do Jogada do Vozão

Jogada

Base vencedora: Ceará adota estratégia para revelar atletas | coordenador Mauro Júnior (Maurinho)

Vozão levantou a taça de campeão da Copa do Nordeste sub-20 da temporada 2025 diante do Bahia

Redação 25 de Setembro de 2025
Fred em ação pelo Fluminense

Opinião

Entenda motivos e bastidores do Fortaleza para contratar Fred

Aos 41 anos, o ex-atacante atravessa um momento de transição de carreira

Foto frontal Alexandre Mota
Alexandre Mota 18 de Setembro de 2025
Elenco do Ceará comemora título da Copa do Nordeste Sub-20

Opinião

Veja destaques do Sub-20 do Ceará que podem ganhar chance no profissional

O clube foi campeão da Copa do Nordeste da categoria pela primeira vez

Foto frontal Alexandre Mota
Alexandre Mota 18 de Setembro de 2025
Foto de Com a conquista, Alvinegro conseguiu o título inédito

Jogada

Ceará derrota o Bahia e é campeão da Copa do Nordeste Sub-20

Superando os gigantes da região, campanha é coroada com o título inédito

Ian Laurindo* 17 de Setembro de 2025

Jogada

Ceará perde para o Bahia por 2x1 no jogo de ida da final da Copa do Nordeste Sub-20

Partida foi disputada no Presidente Vargas

Vladimir Marques 10 de Setembro de 2025
