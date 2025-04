Seleção Brasileira Sub-17 garante vaga para a Copa do Mundo após virada contra o Equador

A Seleção Brasileira Sub-17 está classificada para a Copa do Mundo. De virada, o time comandado por Dudu Patetuci venceu o Equador por 3 a 2, na noite desta sábado (5), no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena, na Colômbia, e garantiu vaga no Mundial do Catar.

O gol da virada heróica foi marcado por Luis Gustavo, aos 44 minutos do segundo tempo. Em desvantagem no placar, o time reagiu no segundo tempo e marcou os três gols na etapa final. Antes, Luis Eduardo e Gustavo fizeram os outros dois gols.

Legenda: O Brasil está garantido na Copa do Mundo Sub17 ao vencer o Equador Foto: Nelson Terme/CBF

Além de carimbar o passaporte, os brasileiros se classificaram para a semifinal do Sul-Americano. A seleção vai enfrentar o Chile, segundo colocado do Grupo A. O próximo jogo será na quarta-feira (9), também em Cartagena. Com a vitória neste sábado, o Brasil ficou em primeiro lugar, com dez pontos.

O Equador abriu o placar. Aos 46 minutos, o zagueiro Luis Eduardo tentou tirar a bola e acabou marcando o gol contra. Na volta do intervalo, o Equador ampliou com Justin Lerman aos 7 minutos da etapa final.

Legenda: A vitória da Seleção Brasileira foi de virada em Cartagena Foto: Nelson Terme/CBF

O Brasil reagiu. O time empatou rapidamente. Aos 10 minutos, Luis Eduardo descontou com um belo gol de cabeça. Dois minutos depois, Gustavo empatou com chute de fora da área. No final, Luis Gustavo fez o gol mais bonito da partida. Aos 44 minutos, o atacante deu uma arrancada e virou o placar para o Brasil.