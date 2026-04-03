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Maratona de Fortaleza reúne atletas do Brasil e de outros países

Evento será realizado no dia 12 de abril

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 07:08)
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Legenda: Maratona Internacional de Fortaleza vai reunir pessoas de todo o Brasil e de diversos países.
Foto: Guguart/Shuttestock

A corrida é um dos esportes mais democráticos que existem e a adesão do esporte em Fortaleza é grande. Por isso, a capital cearense vai receber quase dois mil corredores de todo o Brasil e de outros países. Eles vão disputar a primeira Maratona Internacional a ser realizada para celebrar os 300 anos do município. 

Com dez mil inscritos em 82 dias, todas as unidades federativas do país estarão representadas. Além do Ceará (7.132), esses são os estados com mais inscritos: Pará (629), Piauí (243), Maranhão (177) e São Paulo (132). Por região, a ordem se repete: Nordeste (7.977), Norte (1.162), Sudeste (268), Sul (37) e Centro-Oeste (57). 

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A prova também terá representação de atletas de outras nações. Argentina, Chile, Estados Unidos, França, Itália, Portugal e Reino Unido. A grande mobilização para participar da disputa, reforça a pluralidade da competição e reforça a importância do evento. 

A Maratona Internacional de Fortaleza será realizada no dia 12 de abril, um dia antes do aniversário da cidade. Além da prova de 42km, o evento terá outras três distâncias: 21km, 10km e 5km. Veja mais detalhes dos percursos das provas aqui.

Serviço:

  • Evento: 1ª Maratona de Fortaleza
  • Data: 12 de abril de 2026
  • Local: Fortaleza/CE e Região Metropolitana
  • Percursos: 5 km, 10 km, 21 km e 42 km
  • Site: www.maratonadefortaleza.com.br 
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