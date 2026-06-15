Jogos da Copa do Mundo 2026 de segunda: onde assistir e horário
Confira todas as partidas deste segunda-feira (15)
Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta segunda-feira (15). O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo. A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.
JOGOS DA COPA, SEGUNDA-FEIRA (15)
Grupo H
- Espanha x Cabo Verde
- Local: Atlanta, nos Estados Unidos
- Horário: 13h (horário de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV
Grupo G
- Bélgica x Egito
- Local: Seattle, nos Estados Unidos
- Horário: 16h (horário de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
Grupo H
- Arábia Saudita x Uruguai
- Local: Miami, nos Estados Unidos
- Horário: 19h (horário de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
Grupo G
- Irã x Nova Zelândia
- Local: Los Angeles, nos Estados Unidos
- Horário: 22h (horário de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV
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