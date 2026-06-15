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Jogos da Copa do Mundo 2026 de segunda: onde assistir e horário

Confira todas as partidas deste segunda-feira (15)

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Lamine Yamal vai disputar a sua primeira Copa do Mundo
Foto: Miguel Medina/AFP

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta segunda-feira (15). O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo. A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

JOGOS DA COPA, SEGUNDA-FEIRA (15)

Grupo H

  • Espanha x Cabo Verde
  • Local: Atlanta, nos Estados Unidos
  • Horário: 13h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV

Grupo G

  • Bélgica x Egito
  • Local: Seattle, nos Estados Unidos
  • Horário: 16h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

Grupo H

  • Arábia Saudita x Uruguai
  • Local: Miami, nos Estados Unidos
  • Horário: 19h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

Grupo G

  • Irã x Nova Zelândia
  • Local: Los Angeles, nos Estados Unidos
  • Horário: 22h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV
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