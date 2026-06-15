Jogos da Copa do Mundo 2026 de segunda: onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta segunda-feira (15). O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo. A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

JOGOS DA COPA, SEGUNDA-FEIRA (15)

Grupo H

Espanha x Cabo Verde

Local: Atlanta, nos Estados Unidos

Atlanta, nos Estados Unidos Horário: 13h (horário de Brasília)

13h (horário de Brasília) Onde assistir: CazéTV

Grupo G

Bélgica x Egito

Local: Seattle, nos Estados Unidos

Seattle, nos Estados Unidos Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

Grupo H

Arábia Saudita x Uruguai

Local: Miami, nos Estados Unidos

Miami, nos Estados Unidos Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

Grupo G