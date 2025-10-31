Diário do Nordeste
Foto de Dembelé durante PSG x Aston Villa na Champions League 2024/2025

Jogada

Lorient x PSG no Campeonato Francês: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela décima rodada da Ligue 1

Daniel Farias 29 de Outubro de 2025
O estádio Defensores Del Chaco

Jogada

Conmebol escolhe Defensores del Chaco como palco da final da Copa Sul-Americana de 2025

Até o momento, o único classificado para a decisão é o Atlético-MG

Alexandre Mota 29 de Outubro de 2025
Foto de Cristiano Ronaldo e Benzema, jogadores de Al-Nassr e Al-Ittihad, respectivamente

Jogada

Al-Nassr x Al-Ittihad na Copa do Rei Saudita: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto entre times de Cristiano Ronaldo e Benzema

Daniel Farias 28 de Outubro de 2025
Foto de Tiago Nunes, ex-Ceará, após a vitória da LDU, seu atual time, sobre o Palmeiras na Libertadores

Jogada

Técnico ex-Ceará comanda a LDU em vitória sobre o Palmeiras na Libertadores

Tiago Nunes é o treinador da equipe equatoriana, que venceu o Palmeiras por 3 a 0

Daniel Farias 24 de Outubro de 2025
Foto de jogadores de Al-Ittihad e Al-Hilal, que se enfrentam nesta sexta-feira (24) no Campeonato Saudita

Jogada

Al-Ittihad x Al-Hilal no Campeonato Saudita: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto entre duas forças do futebol da Arábia Saudita

Daniel Farias 24 de Outubro de 2025
Vitor Roque comemora gol pelo Palmeiras

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (23)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 23 de outubro de 2025

Alexandre Mota 23 de Outubro de 2025
Harry Kane em ação pelo Bayern de Munique

Jogada

Bayern de Munique x Club Brugge na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto da 3ª rodada da fase de liga

Alexandre Mota 22 de Outubro de 2025
Liverpool

Jogada

Eintracht Frankfurt x Liverpool na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto da terceira rodada da Liga dos Campeões

Daniel Farias 22 de Outubro de 2025
Estêvão

Jogada

Chelsea x Ajax na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto da 3ª rodada da fase de liga

Alexandre Mota 22 de Outubro de 2025
Foto de Real Sociedad e Real Madrid duelam por vaga na final da Copa do Rei da Espanha

Jogada

Real Madrid x Juventus na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto da terceira rodada da Liga dos Campeões

Daniel Farias 22 de Outubro de 2025
