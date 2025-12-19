FUTEBOL TOTAL - A bola de pé em pé, a partir da defesa, jogadores sem posições fixas, em uma dinâmica própria na disputa por cada espaço de campo, como se fosse em um campo de futebol Society. Podem pensar que isso foi invenção de Guardiola, não? Nada disso. A obra é de um gênio holandês chamado Cruyff, que enxergou, antecipadamente, para onde ia o futebol. Além disso, foi um craque que quebrou regras, a ponto de bater um pênalti em dois tempos (não foi Messi que inventou). Não ganhou, com a seleção holandesa, uma Copa do Mundo. Mas, conquistou o futuro.

MESSI X MARADONA, DIFERENÇAS - Messi foi sempre uma figura de tranquilo comportamento. Casou com a namorada de infância e ficou longe de posições politicas. Maradona refugiou-se nas drogas. Na Cúpula das Américas, posou ao lado de Hugo Chávez. Também, fez tatuagem de Fidel Castro e Che Guevara. Só uma coisa os dois craques argentinos fizeram de forma semelhante: poesia com os pés.

TALENTOS - Por que o futebol sul-americano continua a ser um fornecedor de pé de obra para o mercado mundial? Porque os jogadores desse lado do Planeta têm únicas e especiais características. Daí, são admirados. O ruim é que cedo batem asas e vão encantar plateias mundo afora. Uma mostra de que vender os próprios talentos não é sinal de riqueza e, sim, de pobreza.

FRASE - "Qualquer dia, vão dizer que o goleiro que joga bem com os pés é um falso 1”. Tostão.