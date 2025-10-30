Diário do Nordeste
Wilton Bezerra Colunista de Esporte do SVM
Foto de Fluminense 1 a 0 Ceará, Série A 2025, no Maracanã

Opinião

Com uma 'mãozinha' da arbitragem, Fluminense vence o Ceará

Leia a coluna de Wilton Bezerra desta quinta-feira (30)

Foto frontal Wilton Bezerra
Wilton Bezerra 30 de Outubro de 2025
Foto de torcedora do Fortaleza que hostilizou homem torcedor do Flamengo no Castelão

Opinião

Intolerância endêmica

Leia a coluna de Wilton Bezerra desta terça-feira (28)

Foto frontal Wilton Bezerra
Wilton Bezerra 28 de Outubro de 2025
Breno comemora gol feito no goleiro Rossi em Fortaleza x Flamengo

Opinião

A maior vitória do Fortaleza no Brasileirão

Confira a coluna deste sábado (25) do comentarista Wilton Bezerra

Foto frontal Wilton Bezerra
Wilton Bezerra 25 de Outubro de 2025
Foto de Neymar em ação pelo Santos

Opinião

Na medida

Leia a coluna de Wilton Bezerra deste sábado (25)

Foto frontal Wilton Bezerra
Wilton Bezerra 25 de Outubro de 2025
Foto de Léo Condé, treinador do Ceará

Opinião

Forma de jogar

Leia a coluna de Wilton Bezerra desta quinta-feira(23)

Foto frontal Wilton Bezerra
Wilton Bezerra 23 de Outubro de 2025
Foto de futebol Leia a coluna de Wilton Bezerra desta quarta-quinta (22) Na medida

Opinião

Na medida

Leia a coluna de Wilton Bezerra desta quarta-quinta (22)

Foto frontal Wilton Bezerra
Wilton Bezerra 22 de Outubro de 2025
Foto de Quando uma potência cai Fortaleza Coluna de Wilton Bezerra Fortaleza vai cair para série b?

Opinião

Quando uma potência cai

Leia a coluna de Wilton Bezerra desta terça-quinta (21)

Foto frontal Wilton Bezerra
Wilton Bezerra 21 de Outubro de 2025

Opinião

Ceará é derrotado por um desfalcado Botafogo

Leia a Coluna deste domingo (19)

Foto frontal Wilton Bezerra
Wilton Bezerra 19 de Outubro de 2025

Opinião

Fortaleza fez bom segundo tempo, mas volta a perder

Leia a Coluna de Wilton Bezerra (19)

Foto frontal Wilton Bezerra
Wilton Bezerra 19 de Outubro de 2025
Foto de Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza

Opinião

Compliance e autoboicote: a campanha do Fortaleza no Brasileiro só piora

Leia a coluna de Wilton Bezerra desta sexta-feira (17)

Foto frontal Wilton Bezerra
Wilton Bezerra 17 de Outubro de 2025

Opinião

Ceará não teve uma atuação perto do que apresentou contra o Santos

Placar acabou sendo justo

Foto frontal Wilton Bezerra
Wilton Bezerra 16 de Outubro de 2025

Opinião

Abominável

Leia a coluna de Wilton Bezerra

Foto frontal Wilton Bezerra
Wilton Bezerra 14 de Outubro de 2025
Imagem da bola da UEFA Champions League de 2024

Opinião

Complexo de superioridade

Leia a coluna de Wilton Bezerra desta segunda-feira (13)

Foto frontal Wilton Bezerra
Wilton Bezerra 13 de Outubro de 2025
Foto de Wilton Bezerra criança As voltas que a vida dá Leia a coluna de Wilton Bezerra deste domingo (12)

Opinião

As voltas que a vida dá

Leia a coluna de Wilton Bezerra deste domingo (12)

Foto frontal Wilton Bezerra
Wilton Bezerra 12 de Outubro de 2025
Foto de Nosso futebol de cada dia

Opinião

Nosso futebol de cada dia

Leia a coluna de Wilton Bezerra desta quinta-feira (9)

Foto frontal Wilton Bezerra
Wilton Bezerra 09 de Outubro de 2025
Foto de mudanças da regra do futebol pela Fifa

Opinião

Na medida

Leia a coluna de Wilton Bezerra desta quarta-feira (8)

Foto frontal Wilton Bezerra
Wilton Bezerra 08 de Outubro de 2025
Foto A grande vitória do Ceará X Santos pela Série A

Opinião

A grande vitória do Ceará

Leia a coluna de Wilton Bezerra desta quinta-feira (2)

Foto frontal Wilton Bezerra
Wilton Bezerra 06 de Outubro de 2025
Atletas de Fortaleza e Juventude disputam bola

Opinião

Sopro de esperaça, uma obra de Mancuso

Confira a coluna deste domingo (5) do comentarista Wilton Bezerra

Foto frontal Wilton Bezerra
Wilton Bezerra 05 de Outubro de 2025
Foto de Ceará perde no Barradão para o Vitória na Série A

Opinião

Ceará perde no Barradão

Leia a coluna de Wilton Bezerra desta quinta-feira (2)

Foto frontal Wilton Bezerra
Wilton Bezerra 02 de Outubro de 2025
Foto de Pedro Raul durante São Paulo x Ceará na Série A do Brasileirão

Opinião

Do seu jeito, o Ceará bate São Paulo

Leia a coluna de Wilton Bezerra desta terça-feira (30)

Foto frontal Wilton Bezerra
Wilton Bezerra 30 de Setembro de 2025
