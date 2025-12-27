Marcelo Paz é do Corinthians

Na fase do brutal declínio do Fortaleza em 2025, era preciso encontrar um culpado pela crise.

E foi exatamente o dirigente Marcelo Paz o escolhido por algumas vozes poderosas.

Causou espécie a forma como se anunciou, de maneira antecipada, sua saída dele do tricolor.

"Vai sair, mesmo que o Fortaleza escape do rebaixamento". Ouviu-se essa sentença, sem que ninguém saísse em defesa de sua permanência.

Nenhum dirigente na história do Fortaleza elevou tanto o prestígio e a visibilidade do clube como Marcelo Paz.

Recebeu propostas de grandes equipes brasileiras para mudar de casa. Rejeitou-as e se manteve-se fiel ao Fortaleza.

Agora, quando a sua permanência no tricolor havia tido o desfecho positivo, uma proposta irrecusável do Corinthians faz Marcelo Paz deixar o leão.

Não foi uma boa notícia para o Fortaleza, neste final de temporada.

Há quem considere uma desforra do dirigente. Em desabafo recente, revelou suas mágoas diante dos que fizeram pouco caso por tudo de grandioso que realizou à frente do clube.

Não acredito nisso. Pensou nele, com todo o direito que tem, diante de vantagens financeiras irrecusáveis.

Essa notícia pegou a todos de surpresa. Logo agora, quando os planos para a próxima temporada já estavam em andamento.

Marcelo vai ter, no Corinthians, um desafio que, decididamente não é para os fracos.

Mas, aí, é uma outra história. Tomara, que de muito sucesso.

Marcelo tem marra.