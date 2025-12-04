A epopeia do Leão

Além de competência, é preciso um bocado de sorte no futebol.

Em partida tensionada diante do Corinthians, o Fortaleza marcou seus dois gols no começo de cada etapa.

Ao invés de deslanchar, depois de cada gol, o tricolor foi impotente para impedir o volume de jogo superior do alvinegro paulista.

O Fortaleza passou mais tempo nas cordas, tentando urdir contra ataques com bolas longas.

Por sorte e graça do resistente trabalho defensivo, a partir do goleiro Breno, o tricolor segurou a barra.

O jogo, na maior parte do tempo, ficou para a rápida circulação de bola do Corinthianse, apoiada pelas performances de Dieguinho e Vitinho, principalmente.

Vitinho, Bidu, Maicon e Dieguinho tiveram oportunidades de marcar, antes do gol do Corinthians assinalado por André.

Rosseto, Deyverson, Moisés, Pierre e Pikachu e entraram na segunda etapa.

Das raras chances no segundo tempo, a mais lamentada se deu num contra-ataque destruído por Diogo Barbosa. Herrera estava em melhor posição para receber o passe que foi dado para Moisés.

Mas, os deuses da bola estão sendo benevolentes com o Fortaleza.

Passando por cima dos percalços, o tricolor continua sua jornada fulminante de vitórias, saindo espetacularmente do Z-4 e somando 43 pontos.