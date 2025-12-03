As bruxas que assombram o Ceará na Série A

O Ceará deu a impressão de que a permanência na série A seria folgada. De repente, a soma de maus resultados conspirou contra essa sensação de segurança. Figurar entre os que lutam para não cair é tenebroso. Voltar à série B seria patético.

Enfrentar o Flamengo no Maracanã, em clima de euforia pela conquista da Libertadores, não é o que se esperava. Mais ainda, o rubro-negro vencendo o time de Condé, colocará mais uma faixa de campeão no peito.

Para aumentar a reima, o alvinegro não terá jogadores importantes como William Machado e Matheus Bahia. Que mau olhado foi esse, criatura? Estaria o Ceará necessitado da intervenção das bruxas para mudar a situação ou o time tem a solução para tanto carrego?

Não crer nas bruxas não desmente suas existências.