Fortaleza, um time que só ganha

O Fortaleza venceu o Atlético Mineiro, no primeiro tempo, com autoridade.

A forma como o gol de Pochettino foi construído consagrou a superioridade do Leão.

O tricolor entendeu que o campo adversário era o melhor lugar para jogar.

Adiantou mais suas linhas e se impôs no jogo. O Atlético foi obrigado a se comportar como visitante.

Pierre, Sasha e Pochettino deixaram claro que a zona de meio-campo tinha donos.

Na segunda etapa, o tricolor "resolveu" dar mais a bola ao Atlético.

Aí, o setor defensivo do Leão anulou todas as tentativas de Hulk e cia.

Palermo, então, não economizou nas alterações. Deyverson, Crispim, Matheus Pereira, Moisés e Crispim se juntaram ao esforço final de segurar a vantagem no placar.

Contra zero de chances de gols para o time mineiro, Bareiro e Moisés (foi precioso) chegaram perto de assinalar o segundo.

O Fortaleza foi melhor, mais organizado coletivamente e mereceu a vitória.

Na segunda fase, o setor defensivo foi irrepreensível. Pierre, no meio-campo, teve atuação destacada.