Fortaleza, um time que só ganha
Confira a coluna deste domingo (30) do comentarista Wilton Bezerra
O Fortaleza venceu o Atlético Mineiro, no primeiro tempo, com autoridade.
A forma como o gol de Pochettino foi construído consagrou a superioridade do Leão.
O tricolor entendeu que o campo adversário era o melhor lugar para jogar.
Adiantou mais suas linhas e se impôs no jogo. O Atlético foi obrigado a se comportar como visitante.
Pierre, Sasha e Pochettino deixaram claro que a zona de meio-campo tinha donos.
Na segunda etapa, o tricolor "resolveu" dar mais a bola ao Atlético.
Aí, o setor defensivo do Leão anulou todas as tentativas de Hulk e cia.
Palermo, então, não economizou nas alterações. Deyverson, Crispim, Matheus Pereira, Moisés e Crispim se juntaram ao esforço final de segurar a vantagem no placar.
Contra zero de chances de gols para o time mineiro, Bareiro e Moisés (foi precioso) chegaram perto de assinalar o segundo.
O Fortaleza foi melhor, mais organizado coletivamente e mereceu a vitória.
Na segunda fase, o setor defensivo foi irrepreensível. Pierre, no meio-campo, teve atuação destacada.
O Leão está mais vivo do que nunca.